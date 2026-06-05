Путін побідкався на "певну шкоду" від атак ЗСУ: "Росія посилюватиме безпеку"

Глава Кремля Володимир Путін був змушений публічно визнати, що регулярні атаки України на інфраструктуру РФ завдають країні-агресорці реальних збитків. Однак, він спробував запевнити іноземних інвесторів, що падіння російської економіки є "свідомим планом" Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на ПМЕФ-2026 цитує російський "Интерфакс".

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Про атаки ЗСУ

Під час заходу Путіну поставили запитання: як саме Москва збирається гарантувати стабільне економічне майбутнє, мінімізувати сукупність ризиків та залучати нових інвесторів у той час, коли українські безпілотники знищують критичні промислові об'єкти в російському тилу.

Путін підтвердив, що дії України б'ють по російському потенціалу.

"Ці атаки, звичайно, нічого хорошого за собою не несуть. Ба більше, вони завдають нам певної шкоди", - побідкався очільник країни-агресорки.

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Єдиним виходом із ситуації, що склалася, Путін назвав чергові обіцянки посилити безпеку, розгорнути додаткові системи протиракетної оборони та зміцнити російську ППО. Водночас він зауважив, що "серйозний бізнес" нібито орієнтується не на щоденні прильоти українських дронів, а на "тривалу історичну перспективу".

"Свідоме" падіння ВВП

Намагаючись згладити загальне враження від стагнації підсанкційної економіки РФ, диктатор РФ вдався до абсурдних виправдань, видавши погіршення ключових показників за "турботу про фінансове здоров'я" країни.

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Путін заявив, що у Кремлі фіксують зниження темпів зростання внутрішнього валового продукту та інші негативні тенденції. Проте, за його версією, це робиться навмисно: "Все це ми робимо свідомо для зміцнення бази, здоров'я, якщо дозволите так сказати, російської економіки, макроекономічних показників. Ми свідомо йдемо на охолодження економіки".

Путін також відповів на зауваження про те, що "у Росії все занепало":

"Ми чуємо критику з усіх боків, що в нашій економіці все "занепало". Так, але ми опустилися до того рівня, на якому країни ЄС живуть уже багато років".

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