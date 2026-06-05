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Новини Атака дронів на регіони РФ Заяви Путіна про Україну Стан російської економіки
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Путін побідкався на "певну шкоду" від атак ЗСУ: "Росія посилюватиме безпеку"

путін

Глава Кремля Володимир Путін був змушений публічно визнати, що регулярні атаки України на інфраструктуру РФ завдають країні-агресорці реальних збитків. Однак, він спробував запевнити іноземних інвесторів, що падіння російської економіки є "свідомим планом" Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на ПМЕФ-2026 цитує російський "Интерфакс".

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Про атаки ЗСУ

Під час заходу Путіну поставили запитання: як саме Москва збирається гарантувати стабільне економічне майбутнє, мінімізувати сукупність ризиків та залучати нових інвесторів у той час, коли українські безпілотники знищують критичні промислові об'єкти в російському тилу.

Путін підтвердив, що дії України б'ють по російському потенціалу.

"Ці атаки, звичайно, нічого хорошого за собою не несуть. Ба більше, вони завдають нам певної шкоди", - побідкався очільник країни-агресорки.

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Єдиним виходом із ситуації, що склалася, Путін назвав чергові обіцянки посилити безпеку, розгорнути додаткові системи протиракетної оборони та зміцнити російську ППО. Водночас він зауважив, що "серйозний бізнес" нібито орієнтується не на щоденні прильоти українських дронів, а на "тривалу історичну перспективу".

"Свідоме" падіння ВВП

Намагаючись згладити загальне враження від стагнації підсанкційної економіки РФ, диктатор РФ вдався до абсурдних виправдань, видавши погіршення ключових показників за "турботу про фінансове здоров'я" країни.

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Путін заявив, що у Кремлі фіксують зниження темпів зростання внутрішнього валового продукту та інші негативні тенденції. Проте, за його версією, це робиться навмисно: "Все це ми робимо свідомо для зміцнення бази, здоров'я, якщо дозволите так сказати, російської економіки, макроекономічних показників. Ми свідомо йдемо на охолодження економіки".

Путін також відповів на зауваження про те, що "у Росії все занепало":

"Ми чуємо критику з усіх боків, що в нашій економіці все "занепало". Так, але ми опустилися до того рівня, на якому країни ЄС живуть уже багато років".

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Автор: 

путін володимир (25448) росія (70321) Удари по РФ (1003)
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Топ коментарі
+6
це ще не певна. Від певної ви *******.
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05.06.2026 20:12 Відповісти
+2
Це було задумано - падіння економіки - путлєр
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05.06.2026 20:12 Відповісти
+2
щото дохєра цього *****-уйобка сьогодні не цензорі
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05.06.2026 20:13 Відповісти
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це ще не певна. Від певної ви *******.
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05.06.2026 20:12 Відповісти
Це було задумано - падіння економіки - путлєр
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05.06.2026 20:12 Відповісти
щото дохєра цього *****-уйобка сьогодні не цензорі
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05.06.2026 20:13 Відповісти
Виділю в заяві у цього обмилка-" Минские соглашения ************ НЕ нужньі !"...Клятий Порох..)) А ось "Стамбульські" з агрохламідією-в самий раз!
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05.06.2026 20:23 Відповісти
Мабуть зє почув,і доручив слугам забрати 40 мільярдів призначених на озброєня ЗСУ на дороги!
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05.06.2026 20:20 Відповісти
Коли вже буде із залу суду або повісився у камері... .
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05.06.2026 20:23 Відповісти
То хоча б просто - сконав у муках, або впав у кому..як кеосаян
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05.06.2026 20:34 Відповісти
До кінця літа кожен день будуть летіти тисячі дронів і сотні ракет на кацапстан знищуючи при цьому тисячі кацапів кожної доби!
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05.06.2026 20:28 Відповісти
Ну він же шанувальник сталіна)перевези праізводства в сібірь))Та й до китайців ближче буде)
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05.06.2026 20:45 Відповісти
Він так і робить.
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05.06.2026 21:13 Відповісти
Не фантазуйте, росію підтримує китай, для китая +-20 млрд баксів це якийсь відсоток, може навіть менше, він витратить ці кошти на підтримку кремля, шоб освоювати території там на 50-70 років, виріжуть і викопають що треба, а ці придурки нехай воюють. Саме смішне, що зара дефіцит бюджета рф сягає майже чверть і далі буде гірше. Причому там вже збитки мають арифметичну прогресію.
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05.06.2026 20:50 Відповісти
Китай щороку виявляється винен кацапстану. Вони не вибирають звідти стільки, скільки вантажать нафти, газу, сої і т. п.
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05.06.2026 21:16 Відповісти
Путлєр знає, що головне - стабільність! Стабільне падіння економіки/фінансів/торгівлі - то тільки на користь, як і санкції! Вони зміцнюють московію з середини.
А різке падіння у них вже називається "від'ємним ростом".
І взагалі: нашо рабам на московії "блага", якщо головним для них стає "вижити"...
Пам'ятяєте фразу цього супергеополітика: "нашо вам машини, якщо у вас дорог немає?"
Далі все буде тільки маштабуватися на інші сектори життя московитьського раба і здобрюватися кримською фразою алкоголіча "грошей немає, але ви тримайтеся! Всього найркащого і гарного настрою!"
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05.06.2026 21:16 Відповісти
 
 