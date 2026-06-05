Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Про це він сказав під час ПМЕФ-2026, цитують його російські пропагандистські медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Путін заявляє про неофіційні контакти через бізнесмена

"Три тижні тому один із представників наших бізнес-кіл зателефонував мені і поставив запитання. Сказав: "Володимире Володимировичу..." В принципі, цю людину знаю дуже давно, у нас немає таких близьких контактів, але я йому довіряю, він порядна людина. Подзвонив і каже: "Володимире Володимировичу, мене запрошують до Києва"... Я кажу: "Ну, будь ласка, їдьте. А я тут до чого?" "Ну, я хотів обов'язково вам про це повідомити, тому що напевно йтиметься про якісь питання, пов'язані з відносинами між двома країнами",- сказав російський диктатор.

Після цього неназваний російський бізнесмен нібито їздив на зустріч із Зеленським до Києва.

Путін стверджує, що після повернення бізнесмен передав йому особисте прохання українського лідера про зустріч.

"Повернувся, я з ним зустрівся. Ну, крім всякої дрібниці, найголовніше — пан Зеленський просив про зустріч. Я кажу: "Я ніколи не відмовлявся". Але зустрічатися, як у нас кажуть, з порожнього в порожнє перекладати", - сказав Путін.

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Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

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