УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10092 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
1 678 18

Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

путін

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Про це він сказав під час ПМЕФ-2026, цитують його російські пропагандистські медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Путін заявляє про неофіційні контакти через бізнесмена 

"Три тижні тому один із представників наших бізнес-кіл зателефонував мені і поставив запитання. Сказав: "Володимире Володимировичу..." В принципі, цю людину знаю дуже давно, у нас немає таких близьких контактів, але я йому довіряю, він порядна людина. Подзвонив і каже: "Володимире Володимировичу, мене запрошують до Києва"... Я кажу: "Ну, будь ласка, їдьте. А я тут до чого?" "Ну, я хотів обов'язково вам про це повідомити, тому що напевно йтиметься про якісь питання, пов'язані з відносинами між двома країнами",- сказав російський диктатор.

Після цього неназваний російський бізнесмен нібито їздив на зустріч із Зеленським до Києва.

Путін стверджує, що після повернення бізнесмен передав йому особисте прохання українського лідера про зустріч.

"Повернувся, я з ним зустрівся. Ну, крім всякої дрібниці, найголовніше — пан Зеленський просив про зустріч. Я кажу: "Я ніколи не відмовлявся". Але зустрічатися, як у нас кажуть, з порожнього в порожнє перекладати", - сказав Путін.

Читайте також: Кремль про лист Зеленського Путіну: "Якщо він хоче зустрічі – хай приїздить до Москви"

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Читайте також: Путін про лист Зеленського: У зустрічі "не бачу сенсу"

Автор: 

візит (1764) Зеленський Володимир (27933) Київ (20831) путін володимир (25448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Шо робив ішак в Омані?Фейк?
показати весь коментар
05.06.2026 20:06 Відповісти
+2
В цьому я ні капельки не сумніваюсь.
показати весь коментар
05.06.2026 20:03 Відповісти
+2
Починаємо перепис тих , хто беззастережно вірить в брехню *****
показати весь коментар
05.06.2026 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи не відмовлявся він. Ого який крутан
показати весь коментар
05.06.2026 20:01 Відповісти
В цьому я ні капельки не сумніваюсь.
показати весь коментар
05.06.2026 20:03 Відповісти
Ермак?
показати весь коментар
05.06.2026 20:04 Відповісти
Ні. Мова про зєленського.
Мабуть знає зє по московським саунам,довіряє!
Що саме довіряє - залишимо за дужками.
показати весь коментар
05.06.2026 20:09 Відповісти
Может Абрамович, у него хорошие связи с Зе-режимом
показати весь коментар
05.06.2026 20:14 Відповісти
Починаємо перепис тих , хто беззастережно вірить в брехню *****
показати весь коментар
05.06.2026 20:05 Відповісти
Шо робив ішак в Омані?Фейк?
показати весь коментар
05.06.2026 20:06 Відповісти
Порядна людина? - кацап? - далі можна не читати
показати весь коментар
05.06.2026 20:05 Відповісти
Ни, не кацап, еврей Абрамович, друг выдатного украиня Агрохамии
показати весь коментар
05.06.2026 20:18 Відповісти
збрехав. він сам їздив і є тому свідки в НАТО та в США.
показати весь коментар
05.06.2026 20:08 Відповісти
свята правда. В лісах біля переходу "Три сестри" бачили чувака з плакатом "я бізнесмен" на грудях.
показати весь коментар
05.06.2026 20:11 Відповісти
нафіга Мертвечука до Києва викликали?
показати весь коментар
05.06.2026 20:13 Відповісти
Той,що ще раніше нав'язував себе в якості посередника,рос.олігарх-Абрамович?
показати весь коментар
05.06.2026 20:14 Відповісти
так ху*ло могло збрехати щоб в Україна почалася ЗРАДА-ЗРАДА.

це один з методів внестри розлад у суспільство
показати весь коментар
05.06.2026 20:17 Відповісти
Можливо і приїджав, тому і цей незрозумілий "відкритий лист президенту(!) Путіну"-хуйлу, яким його вже 12-цать років вважають справжні українці.
показати весь коментар
05.06.2026 20:19 Відповісти
Хтось здивований?
показати весь коментар
05.06.2026 20:22 Відповісти
***** начал торговаться!!
показати весь коментар
05.06.2026 20:22 Відповісти
 
 