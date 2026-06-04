УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна Лист Зеленського Путіну
7 449 85

Зеленський у відкритому листі до Путіна: Україна пропонує закінчити війну, треба зустріч. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся із відкритим листом до очільника Кремля Володимира Путіна. Український лідер офіційно запропонував диктатору РФ вийти з війни через прямі двосторонні переговори та повне припинення вогню на поточній лінії фронту.

Повний текст листа опубліковано на сайті Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лист Зеленського до Путіна

  • Зеленський розпочав лист із нагадування, що за 26 років при владі Путін повністю перетворив відносини між народами на тематику "влучань і втрат", а майже половину цього терміну веде війну проти України. Проте ситуація для Кремля стрімко погіршується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЛИСТА

"Відкритий лист

Президенту Російської Федерації

від Президента України

Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому.

Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей.

26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат.

Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України.

Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором – війною без реальної причини. Саме так це запам’ятає історія.

Цей час міг би пройти зовсім інакше.

Ми часто чуємо, що війна вас влаштовує. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї чи параду в Москві. Ваше власне життя для вас цінне.

Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян – те, що війна дає все більше негативу Росії.

Їм не подобаються наші дрони й ракети.

Їм не подобається дефіцит бензину та постійне зростання цін.

Їм не подобаються постійні заборони.

Їм не подобається ваш намір влаштувати другу хвилю мобілізації, щоб розширити війну на інший напрямок в Україні або направити проти якихось іще країн – сусідів Росії.

Їм не подобається, що вашій війні не видно кінця.

Так, ви ще досі можете примушувати росіян так існувати.

Але ваші ресурси суттєво скорочуються.

У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав.

Як ви самі кажете, "треба все підрахувати".

Вчора я отримав доповідь про втрати вашої армії на фронті в Україні в травні. Це знову понад 30 тисяч убитих і важкопоранених росіян. Ми тримаємо саме такий показник щомісяця, і щодо кожної вашої втрати в нас є відеопідтвердження – це не голослівно.

Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки – це вбиті, і тільки 37 відсотків – поранені. У ХХІ столітті армії не можуть дозволяти собі такого балансу. Надалі частка вбитих зросте.

Не те щоб ми в Україні переживали про росіян. Після всього, що принесла в Україну ваша війна.

Але я дбаю про українців.

Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата нам болить. І навіть коли рівень втрат українських один до п’яти чи один до шести в порівнянні з втратами російськими, це все одно має велике значення.

Як має значення і те, що ви вже регулярно, раз на кілька місяців, переносите крайні терміни захоплення наших регіонів, передусім Донецької області. Ви не захопите її і цього року.

Але ми в Україні не хочемо постійної війни. Ми добре знаємо, що без війни безмірно краще. Ми хочемо досягти цього.

Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте.

Багато хто не вірив, що Україна протримається стільки часу в захисті.

Ви не вірили. І ті, хто вам радив, теж не вірили. Це було помилкою.

Ви не очікували повномасштабного спротиву від України й не прогнозували, що все зайде так далеко. Але ми всі тут – на пʼятому році повномасштабного зіткнення.

Не бійтеся вийти з війни – це головне, що зараз від вас потрібно.

Україна зберігає незалежність. І збереже. Попри будь-які інші прогнози.

Ми об’єднали багатьох у світі на захист України та проти вас. Ми знайшли зброю та фінанси.

Ми отримуємо підтримку, ви – санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості для України, якої ми хочемо і яка може бути досягнута.

Ми не дамо досягти успіху тим, хто намагається вас переконати, що санкції проти Росії будуть відчутно послаблені й що підтримка України буде відчутно скорочена без суттєвих змін у вашій позиції щодо України. Приклад Орбана демонструє, якою ганьбою закінчують ті, хто обирає допомагати Росії у війні проти нас.

Україна пройшла важкі зими, коли ви намагалися знищити нашу енергетику. Ми вистояли, і навіть у темряві стійкість українців збереглася.

Ми перенесли війну на вашу територію, і ви б не впорались із цим без допомоги Північної Кореї. Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян.

І сьогодні ви повністю залежите від Китаю – теж уперше в історії Росії.

Ви розраховували, що українцям не вистачить сил захистити себе, але тепер наші хлопці допомагають будувати захист нашим партнерам на Близькому Сході та в Затоці.

Ви сподівалися на внутрішню смуту в Україні, але це проти вас збунтувалися ваші ж військові формування. 23 червня буде чергова річниця, і замовчування не зітре з історії цей факт.

І це зараз на вас дивляться з очевидною втомою ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Світ це бачить.

У світу немає втоми від України, на яку ви довго розраховували. А от від Росії є втома навіть у тих у глобальному світі, хто допомагає вам обходити санкції та підтримувати на плаву економіку.

Ви не можете цього не помічати. Після 26 років старість почала брати своє. Чим далі, тим більшою буде втома і від вас.

Ми бачили документи від розвідки, що ви зараз розглядаєте плани війни ще й на 2027 і 2028 роки. Також ми знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше. Ви хочете втягнути ще більше у війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього. Ми бачимо, що ви розігруєте якусь партію з Придністров’ям. Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це?

Вибір зараз за вами.

Досить війни.

Україна пропонує закінчити цю війну.

Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни.

Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі.

Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами.

Я пропоную вам зустріч.

Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого.

Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч.

Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди.

Я пропоную визначити чітку дату зустрічі.

Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі.

До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатись інші визначені учасники.

Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами.

Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію.

Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.

Ми вже мали досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали. Тому потрібно знайти передусім наші двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії.

Своєю війною ви назавжди розмежували Україну та Росію.

Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія.

Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете.

Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати.

Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", і це може стати хорошим прологом до закінчення війни.

Треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян.

Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає.

Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни.

Ми можемо працювати на таку втому.

Ви можете зупинити свою війну.

Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною.

Слава Україні!" - йдеться у листі Зеленського. 

Читайте також: Зеленський про готовність Путіна до зустрічей: Трошки підштовхнули ми його, треба знаходити формат

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) путін володимир (25436) війна в Україні (8460)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Клоуну снова захотелось посмотреть в око пуйлу?
показати весь коментар
04.06.2026 21:35 Відповісти
+15
...на зе виборців...
показати весь коментар
04.06.2026 21:38 Відповісти
+10
треба їбашити по багатоповехівкам москви та пітера це бистріше наведе порядок.
показати весь коментар
04.06.2026 21:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поточній?
показати весь коментар
04.06.2026 21:34 Відповісти
Трактор в полі дир-дир-дир - ми за Мир!!!
показати весь коментар
04.06.2026 22:14 Відповісти
Не люблю зеленского. Но это письмо-толково. И никакого заискивания. Более того-прямые оскорбления Плешивого. Понятно что не Зеленский это письмо писал. Но тех кто его готовили-очевидно чувствуют что ситуация меняется в нашу пользу. И поэтому позволили себе такое. Путина унизили. Как минимум хорошо. Не удивлюсь, если ещё генсек НАТО участвовал в написании..)
показати весь коментар
04.06.2026 23:02 Відповісти
не любиш зелену гниду то не їж.
показати весь коментар
04.06.2026 23:07 Відповісти
путіна та кацапське бидло ця війна ще н е дуже заіпала! думаю -відмовить! так що треба добивати нефтянку!
показати весь коментар
04.06.2026 21:34 Відповісти
треба їбашити по багатоповехівкам москви та пітера це бистріше наведе порядок.
показати весь коментар
04.06.2026 21:49 Відповісти
Клоуну снова захотелось посмотреть в око пуйлу?
показати весь коментар
04.06.2026 21:35 Відповісти
на шашлики зве
показати весь коментар
04.06.2026 21:39 Відповісти
Пасть порве, моргала виколе
показати весь коментар
04.06.2026 21:42 Відповісти
Не дали добровольці капітулювати в 2022 році то капітулює зараз, процес запустив. Шуфрича скоро віддасть путіну і заодно всю Україну. Для українців втеча-еміграція, або рабство в концтаборах, або страта.
показати весь коментар
04.06.2026 22:52 Відповісти
На кого це розраховано - на США , чи на Європу ...?
показати весь коментар
04.06.2026 21:36 Відповісти
...на зе виборців...
показати весь коментар
04.06.2026 21:38 Відповісти
на залишки тих 13,5 мільйонів.
показати весь коментар
04.06.2026 21:38 Відповісти
Аби вони що зробили ...?
показати весь коментар
04.06.2026 21:40 Відповісти
а щоб вони йому нічого не зробили.
показати весь коментар
04.06.2026 21:42 Відповісти
Блестяще!!!!
показати весь коментар
04.06.2026 21:56 Відповісти
Це Зеленський у Трампа навчився!
Ну, від початку цієї авантюри зрозуміло, що відповість путін - виконай мої умови, буде мир.
показати весь коментар
04.06.2026 21:37 Відповісти
Не закінчити, а кінчати куйла.
показати весь коментар
04.06.2026 21:38 Відповісти
Гуд. Але що заваджало "зустрічі" всі 4+ роки війни?
Чи на хвіст наступили обом вованам, що і той і той вже не проти закінчити війну?
показати весь коментар
04.06.2026 21:38 Відповісти
ІШАК ТУПОРИЛИЙ
показати весь коментар
04.06.2026 21:38 Відповісти
Хоче договорнячок завершити (розпочав він його з оману)
показати весь коментар
04.06.2026 21:39 Відповісти
Бляха муха, да эти оманские догорняки все, кроме меня знают. Вот и вы знаете.
Скажите, Зеленский и Патрушев, в феврале 20-го года договорились начать войну через 2 года?
Тянуть её 5 лет? И только в 26-том выйти на переговоры?
показати весь коментар
04.06.2026 22:23 Відповісти
під чим йому цю маячню писали?
показати весь коментар
04.06.2026 21:42 Відповісти
А де свідки секти кордонів-91року? Ану сідеть-голос-фу
показати весь коментар
04.06.2026 21:43 Відповісти
Вже, в спам тебе сунул.
показати весь коментар
04.06.2026 21:50 Відповісти
А хто такий ВОВА?
показати весь коментар
04.06.2026 22:10 Відповісти
Ти шо не підтримуєш свого президента?
показати весь коментар
04.06.2026 22:13 Відповісти
Там же де свідки Київа за три дні.
показати весь коментар
04.06.2026 22:28 Відповісти
Свідки Київа за три дні позатикали на кцапії пельки і давно про це не згадують! На відміну від наших сектантів кордонів 91року!
показати весь коментар
04.06.2026 22:36 Відповісти
Ти їх на цензорі побачив? Тут же одні зрадойоби.
показати весь коментар
04.06.2026 22:40 Відповісти
WTF???
показати весь коментар
04.06.2026 21:44 Відповісти
А міг би написати 'путін - *****, лалала'

Результат ідентичний
показати весь коментар
04.06.2026 21:45 Відповісти
Отже, ситуація з балістикою і білоруссю дійсно погана
показати весь коментар
04.06.2026 21:45 Відповісти
Цей актор розмовного жанру в стилі фарсу, тільки так і вміє. Вийти , і зі сцени прочитати, що написали. І так само проводить політику. Заяви до других лідерів. Ніби хтось то відслідковує, і дивиться, що там Зеля відкаблучує.
показати весь коментар
04.06.2026 21:46 Відповісти
Зеля перестань звертатись до того пихопата.Людина яка підривала своїх людей в будинках,труїла в беслані дітей,300тис чеченців знищило і воно буде домовлятись???Ну ти серьозно,хватись того маньяка до чогось закликати,бо цей упирь подумає що Україна вже його просить і знову балістикою масово вдарить,щоб ми капітульювали!
показати весь коментар
04.06.2026 21:46 Відповісти
Кому психопат, а кому і безпосередній начальник. Хоче особисто вибачитись, що в 22-му нічого не вийшло.
показати весь коментар
04.06.2026 21:57 Відповісти
Ні про що - путлєра цим не проймеш - для нього люди ніщо
показати весь коментар
04.06.2026 21:46 Відповісти
Зеля не розуміє - шо путлєр скаже своїм - він же собиратєль земель - не захватив Києва Харкова Одеси - інших міст - він на це не піде
показати весь коментар
04.06.2026 22:01 Відповісти
Двосторонні перемовини Зелі і Пуйла, це поразка. Зразу вгадаєте поразка якої сторони. Зелі треба ввести в перемовини ЄС, і Великобританію, як союзників. Бо Пуйло обкрутить невігласа, якщо захоче з ним за стіл сісти, звтчайно.
показати весь коментар
04.06.2026 21:48 Відповісти
Ну обкрутить він Вову. Для прикладу - вмовить віддати Запоріжжя.
Далі що? Всі візьмуть і підуть з міста?
показати весь коментар
04.06.2026 22:07 Відповісти
Можна поставити пункти так двозначно, і не визначено конкретно, що Зеля не втямить, а Пуйло скаже, що домовились про те, що це їхня територія. Хоча у вимогах не тільки територія. Амністія, і відмова від репарацій, роззброєння, мова, віра, нейтральний статус, і так далі. Все, про що в Стамбулі вже було домовлено, і приготовлено до піпису.
показати весь коментар
04.06.2026 23:04 Відповісти
Зеля може втямити чи не втямити. І з фуйлом може грати навіть в доктора. А підписувати щось що суперечить Конституції повноважень не має.
показати весь коментар
04.06.2026 23:10 Відповісти
Правильний крок...
показати весь коментар
04.06.2026 21:50 Відповісти
Правильно. Нужно срочно заканчивать, чтобы рашка восстановила свою экономику, энергетику, армию, вооружения и т.д. для нового нападения. Ведь x#йло останется у власти, а его цели не изменятся.
показати весь коментар
04.06.2026 21:51 Відповісти
Добре що в Україні нічого не треба відновлювати, все в ажурі - завтра кава в Криму, післязавтра шашликі на Троєщині.
показати весь коментар
04.06.2026 21:58 Відповісти
Восстанавливать для чего? Для того, чтобы рашистская армия это разрушила с новыми силами? Или Зеленский уже получил железные гарантии безопасности хоть от кого то?
показати весь коментар
04.06.2026 22:04 Відповісти
Правильно, і дупу витирати не треба, а вічно ходити обісраним - бо нема гарантій що знову срати не захочеться.
показати весь коментар
04.06.2026 22:10 Відповісти
Так вытирай свою задницу вовремя. И не сравнивай её с Украиной, ОК? Кто обосранный, так это твоё x#йло и рашка. Не вижу никакого смысла их спасать. Нужно добивать, т.к. именно Украина сейчас в более выигрышной позиции.
показати весь коментар
04.06.2026 22:15 Відповісти
У зельонського тільки один вихід, щоб реабілітуватися перед українцями після міндичей, зради і всього паскудства зеленого. На зустрічі із пуйлом зейло мусить випити яду і встигнути поцілувати свого кумира пуйло в засос.
показати весь коментар
04.06.2026 21:54 Відповісти
Не буде Україні спокою, поки не буде знищено путінський режим. На кого цей лист розраховано: на трампа?
показати весь коментар
04.06.2026 21:58 Відповісти
Звичайно.
показати весь коментар
04.06.2026 22:29 Відповісти
а як же ж кордони 1991 року та кава в Криму? хтось же обіцяв вмерти, але не віддати Крим!
показати весь коментар
04.06.2026 22:00 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадянами, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все проср@в, здав, скасував а зараз пропонує вийти з війни та припинення вогню на поточній лінії фронту.
показати весь коментар
04.06.2026 22:01 Відповісти
Так, те, про що він пише, просто неприйнятно. Спочатку видав указ, що ніхто не домовляється. Тепер сам його ж і порушує.
показати весь коментар
04.06.2026 22:07 Відповісти
Набір стандартних фраз. Ні про що.
Ні про те, що якщо що - ми своїми фламінгами перетворимо москву в руїни.
Чи новою балістикою перетворимо ленінград в бурятію.
Ні про те що ми перестанемо красти - і от тоді начувайтесь!
Чи ми проведемо вибори не дивлячись ні на що.
Подоляка писав текст?
показати весь коментар
04.06.2026 22:02 Відповісти
7 років тому ти питав у бійців АЗОВУ " Я ж не ЛОХ?". Через 7 років можна ствердно сказати "Ти ЛОХ".
показати весь коментар
04.06.2026 22:06 Відповісти
Для будь-якої притомної людини зрозуміло, що цей лист спрямований не путіну, цей лист спрямований на внутрішню українську аудиторію і є черговою піар-акцією зеленського з метою припинити зростання антирейтинга зеленського. Це продовження клоунади в стилі указу не бити по "красной площаді" на "дєвятає мая". Це шоу бо нічого окрім шоу та самопіару цей клоун не може продукувати від слова зовсім.
показати весь коментар
04.06.2026 22:07 Відповісти
💯
показати весь коментар
04.06.2026 22:17 Відповісти
Голобородько мародер намародерив на геноциді Українців с своїми землячками міндічами тепер воно за Українців вспомнило
показати весь коментар
04.06.2026 22:07 Відповісти
А на що сподіватися таким кроком?Ну ***** в відео зверненнях звертався ,щоб здавалися,а тут самі просимося до міра.Хіба це найкращий час щось ***** писати?А що якщо?Памілавать їх?(((
показати весь коментар
04.06.2026 22:09 Відповісти
Та нє,то Порошенко винуватий,не хотів закінчити війну.Десь так це казав ЗЕленський.Якщо дослівно "Минула влада не хотіла закінчення війни."
Істина глибше,помилка в тому що ти взагалі прийшов до влади.Помилка виборців,помилка тих хто ставив на тебе і протягував тебе.Такої війни взагалі могло не бути бо своїм приходом ти спровокував путіна який вважав що зможе такого як ти здолати.Йому (путіну) як і його оточенню не дано зрозуміти як і всієї русеі що в Україні рішає не Порошенко,не ЗЕленський а суспільство.
показати весь коментар
04.06.2026 22:10 Відповісти
Це вже не політика---це ліга сміху Прикро,але зеленський за сім років ,так не зрозумів ,що таке дипломатія А головне не зрозумів,що путін і росія варварська держава.
показати весь коментар
04.06.2026 22:11 Відповісти
А що ви чекали? Якщо прибиральника вдягнути в білий халат і призначити головним хірургом, він все рівно залишиться прибиральником. І ще повезе, якщо той не візьметься за скальпель. Нам не повезло.
показати весь коментар
04.06.2026 22:35 Відповісти
Надеюсь за эту фигню(письмо) Трамп продаст побольше ракет в "патриотам"
показати весь коментар
04.06.2026 22:13 Відповісти
Не буде ніяких переговорів, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
показати весь коментар
04.06.2026 22:14 Відповісти
Чудовий лист! для кацапії і для форуму на неві, автори постарались. чекаємо на відповідь ху....йла, і вона неодмінно буде.
показати весь коментар
04.06.2026 22:15 Відповісти
Що це за вистава, що за квартальний ексгібіціонізм..
показати весь коментар
04.06.2026 22:17 Відповісти
В принципі з написаним можна погодитись ,ось тільки кому лист ,це злочинець терорист маняк убивця ,виправить його хіба що смерть.
показати весь коментар
04.06.2026 22:18 Відповісти
Мальчік хочєт в Растов.
Чікі-чікі-чікі-та.
показати весь коментар
04.06.2026 22:20 Відповісти
Художня частина листа зроблена на відмінно. Ну тоді Потрібно ще подивитися на технічну. путін поважає тільки силу, а все інше, включаючи переговори, це ии инструменты.
показати весь коментар
04.06.2026 22:21 Відповісти
Конец агрессора Пулина должен быть как у Гитлара. Германия до сих пор платит евреям по всему миру. И здесь должно быть также. Все военные преступники должны престать перед судом в Гааге. Все будет Украина! Слава Украине!
показати весь коментар
04.06.2026 22:22 Відповісти
Клован-тупий фігляр та й все.
показати весь коментар
04.06.2026 22:25 Відповісти
на Оман... х..йло скаже що по Стамбулу об..бали.. взагалі листа Гітлеру неписав Рузвельт чи Чкрчіль??
показати весь коментар
04.06.2026 22:30 Відповісти
Путін веде віну проти України не "майже половину свого терміну при владі", а з 2003 року - з Тузли. Одразу після отриманої відсічі так звана росія активізувала диверсії на нашій території (і інші заходи зазначені в так званій "Доктріні Герасимова").
Саме після Тузли в Україні почали "траплятися пожежі" на складах зберігання ***********...
показати весь коментар
04.06.2026 22:34 Відповісти
кацапи розуміють тількі силу, а усякі заклики до миру сприймають як слабкість і згоду на капітуляцію. Тому доречне питання до Зеленського, де балістика? двушками на Маскву війну не зупиниш.
показати весь коментар
04.06.2026 22:35 Відповісти
Стиль листа не український... треба писати так... Слухай чорт лисий, якщо не хочеш здохнути як собака, припиняй свою сво, бо тобі, чорту, все рівно звиздець, ********* тебе так, що ад буде здаватися раєм, думай смердючий.
показати весь коментар
04.06.2026 22:38 Відповісти
Україна наблизилася до перелому на фронті та початку звільнення окупованих земель та українців які всі ці роки чекають на звільнення з під окупації в супереч Буратіни Оманського і Оманський зі шкіри лізе, переживає за російське "населеніє" яке гнобить Прутін та за "рузке мальчиков".Оманський як і обіцяв в Омані Патрушеву готовий віддати росії українські землі. В тому числі зрадник віддає Крим та сухопутний коридор до Криму разом з найбільшою українською АЕС.
показати весь коментар
04.06.2026 22:38 Відповісти
Це звернення більше для трампа, типу "дивиться, ми все зробили".
показати весь коментар
04.06.2026 22:43 Відповісти
Крім клоунади більше нічого запропонувати
показати весь коментар
04.06.2026 22:46 Відповісти
Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною. Джерело: https://censor.net/ua/n4006787

цей лист - до "російського народу", спроба спонукання його до дій ну й, звісно ж, сподобатись йому знов.
спроба ця марна, безглузда але показова в сенсі хворобливої віри зеленського та його спічрайтера в цей самий народ.
показати весь коментар
04.06.2026 23:14 Відповісти
Це Оманське чмо вирішило здати Україну пуйлу!
НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!!!
Воно, Українці та Українки, - всралось!
Женіть його з України геть!
Це, не дай боже такого, буде ганьба на всі віки!
Загиблі нас, хто живий, проклянуть!
показати весь коментар
04.06.2026 23:20 Відповісти
Суто розмовний жанр. Пожиттєво...
показати весь коментар
04.06.2026 23:22 Відповісти
 
 