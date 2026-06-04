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Новости Встреча Зеленского и Путина Письмо Зеленского Путину
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Зеленский в открытом письме Путину: Украина предлагает закончить войну, нужна встреча. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Президент Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к главе Кремля Владимиру Путину. Украинский лидер официально предложил диктатору РФ выйти из войны путем прямых двусторонних переговоров и полного прекращения огня на текущей линии фронта.

Полный текст письма опубликован на сайте Офиса президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Письмо Зеленского Путину

Зеленский начал письмо с напоминания, что за 26 лет у власти Путин полностью превратил отношения между народами в тематику "попаданий и потерь", а почти половину этого срока ведет войну против Украины. Однако ситуация для Кремля стремительно ухудшается.

Читайте также: В переговорах необходимо выйти на новый формат, нужна встреча на уровне лидеров, - Сибига

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПИСЬМА

"Открытое письмо

Президенту Российской Федерации

от Президента Украины

Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом.

Сейчас абсолютное большинство украинцев воспринимает положительно то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние в более чем 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей.

26 лет вашей власти полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попадания и потерь.

Почти половину ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины.

Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история.

Это время могло бы пройти совсем иначе.

Мы часто слышим, что война вас устраивает. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или парада в Москве. Ваша собственная жизнь для вас ценна.

Но сейчас мы все видим, что это, наконец, перестает устраивать россиян – то, что война дает все больше негатива России.

Им не нравятся наши дроны и ракеты.

Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен.

Им не нравятся постоянные запреты.

Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить против каких-либо еще стран – соседей России.

Им не нравится, что вашей войне не видно конца.

Да, вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать.

Но ваши ресурсы значительно сокращаются.

У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.

Как вы сами говорите, "надо все подсчитать".

Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение – это не голословно.

Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента – это убитые, и только 37 процентов – раненые. В ХХ веке армии не могут позволять себе такого баланса. В дальнейшем доля убитых возрастет.

Не то, чтобы мы в Украине переживали о россиянах. После всего, что принесла в Украину ваша война.

Но я забочусь об украинцах.

Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря у нас болит. И даже когда уровень потерь украинских один до пяти или один до шести по сравнению с российскими потерями, это все равно имеет большое значение.

Как важно и то, что вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, прежде всего Донецкой области. Вы не захватите ее и в этом году.

Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны значительно лучше. Мы хотим добиться этого.

Я уверен, что большинство россиян готово дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.

Многие не верили, что Украина продержится столько времени в защите.

Вы не верили. И те, кто вам советовал, тоже не верили. Это было ошибкой.

Вы не ожидали полномасштабного сопротивления Украины и не прогнозировали, что все зайдет так далеко. Но мы все здесь – на пятом году полномасштабного столкновения.

Не бойтесь выйти из войны – это главное, что от вас сейчас нужно.

Украина сохраняет независимость. И сбережет. Несмотря на любые прогнозы.

Мы объединили многих в мире в защиту Украины и против вас. Мы нашли оружие и финансы.

Мы получаем поддержку, вы – санкции. И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута.

Мы не дадим достичь успеха тем, кто пытается вас убедить, что санкции против России будут ощутимо ослаблены и что поддержка Украины будет ощутимо сокращена без существенных изменений в вашей позиции в отношении Украины. Пример Орбана демонстрирует, с каким позором заканчивают те, кто выбирает помощь России в войне против нас.

Украина прошла тяжелые зимы, когда вы пытались уничтожить нашу энергетику. Мы выстояли, и даже во тьме устойчивость украинцев сохранилась.

Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян.

И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России.

Вы рассчитывали, что украинцам не хватит сил защитить себя, но теперь наши ребята помогают строить защиту нашим партнерам на Ближнем Востоке и в Заливе.

Вы надеялись на внутреннюю смуту в Украине, но это против вас взбунтовалось ваше же военное формирование. 23 июня будет очередная годовщина, и замалчивание не сотрет из истории этот факт.

И это сейчас на вас смотрят с очевидной усталостью ваши чиновники, бизнесмены и пропагандисты. Мир видит это.

У мира нет усталости от Украины, на которую вы долго рассчитывали. А вот от России есть усталость даже у тех в глобальном мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать на плаву экономику.

Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас.

Мы видели документы от разведки, что вы сейчас рассматриваете планы войны еще и на 2027 и 2028 годы. Также мы знаем, что вы надеетесь, что баллистика сделает вам то, чего не сделало все остальное. Вы хотите втянуть еще больше в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это?

Выбор сейчас за вами.

Хватит войны.

Украина предлагает окончить эту войну.

Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны.

Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь придет к войне в Европе.

Украина предлагает окончить войну в формате между нами и вами.

Я предлагаю вам встречу.

Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего.

Есть страны, традиционно принимающие лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу.

Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было всегда.

Я предлагаю определить точку встречи.

Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже.

К начавшемуся двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники.

Поскольку война продолжается в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным кажется участие тех, кто действительно может выступить гарантами.

Мы считаем, что участие Европы нужно – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию.

Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира.

У нас уже был опыт многих договоров с Россией и не сработавших Минских соглашений. Поэтому нужно найти прежде всего наши двусторонние ответы на вопросы, которые есть, и не скрываться от сложных вопросов за какими-либо формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

Своей войной вы навсегда разделили Украину и Россию.

Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия.

Украина готова прекратить огонь полностью – на время, когда будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, подтверждаемая сейчас и обстоятельствами вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальной остановкой огня, если вы этого захотите.

Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по остановочной линии могут обеспечить Соединенные Штаты.

Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех" и это может стать хорошим прологом до окончания войны.

Следует сделать серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны.

Следует определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян.

Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто поддержит нас.

Но и вам придется гораздо больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения.

Мы можем работать на такую ​​усталость.

Вы можете приостановить свою войну.

Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной.

Слава Украине!" - говорится в письме Зеленского.

Читайте также: Зеленский о готовности Путина к встречам: Мы его немного подтолкнули, нужно находить формат

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) путин владимир (32548) война в Украине (8401)
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Топ комментарии
+26
Клоуну снова захотелось посмотреть в око пуйлу?
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04.06.2026 21:35 Ответить
+15
...на зе виборців...
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04.06.2026 21:38 Ответить
+10
треба їбашити по багатоповехівкам москви та пітера це бистріше наведе порядок.
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04.06.2026 21:49 Ответить
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Поточній?
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04.06.2026 21:34 Ответить
Трактор в полі дир-дир-дир - ми за Мир!!!
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04.06.2026 22:14 Ответить
Не люблю зеленского. Но это письмо-толково. И никакого заискивания. Более того-прямые оскорбления Плешивого. Понятно что не Зеленский это письмо писал. Но тех кто его готовили-очевидно чувствуют что ситуация меняется в нашу пользу. И поэтому позволили себе такое. Путина унизили. Как минимум хорошо. Не удивлюсь, если ещё генсек НАТО участвовал в написании..)
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04.06.2026 23:02 Ответить
не любиш зелену гниду то не їж.
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04.06.2026 23:07 Ответить
путіна та кацапське бидло ця війна ще н е дуже заіпала! думаю -відмовить! так що треба добивати нефтянку!
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04.06.2026 21:34 Ответить
треба їбашити по багатоповехівкам москви та пітера це бистріше наведе порядок.
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04.06.2026 21:49 Ответить
Клоуну снова захотелось посмотреть в око пуйлу?
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04.06.2026 21:35 Ответить
на шашлики зве
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04.06.2026 21:39 Ответить
Пасть порве, моргала виколе
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04.06.2026 21:42 Ответить
Не дали добровольці капітулювати в 2022 році то капітулює зараз, процес запустив. Шуфрича скоро віддасть путіну і заодно всю Україну. Для українців втеча-еміграція, або рабство в концтаборах, або страта.
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04.06.2026 22:52 Ответить
На кого це розраховано - на США , чи на Європу ...?
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04.06.2026 21:36 Ответить
...на зе виборців...
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04.06.2026 21:38 Ответить
на залишки тих 13,5 мільйонів.
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04.06.2026 21:38 Ответить
Аби вони що зробили ...?
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04.06.2026 21:40 Ответить
а щоб вони йому нічого не зробили.
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04.06.2026 21:42 Ответить
Блестяще!!!!
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04.06.2026 21:56 Ответить
Це Зеленський у Трампа навчився!
Ну, від початку цієї авантюри зрозуміло, що відповість путін - виконай мої умови, буде мир.
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04.06.2026 21:37 Ответить
Не закінчити, а кінчати куйла.
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04.06.2026 21:38 Ответить
Гуд. Але що заваджало "зустрічі" всі 4+ роки війни?
Чи на хвіст наступили обом вованам, що і той і той вже не проти закінчити війну?
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04.06.2026 21:38 Ответить
ІШАК ТУПОРИЛИЙ
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04.06.2026 21:38 Ответить
Хоче договорнячок завершити (розпочав він його з оману)
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04.06.2026 21:39 Ответить
Бляха муха, да эти оманские догорняки все, кроме меня знают. Вот и вы знаете.
Скажите, Зеленский и Патрушев, в феврале 20-го года договорились начать войну через 2 года?
Тянуть её 5 лет? И только в 26-том выйти на переговоры?
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04.06.2026 22:23 Ответить
під чим йому цю маячню писали?
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04.06.2026 21:42 Ответить
А де свідки секти кордонів-91року? Ану сідеть-голос-фу
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04.06.2026 21:43 Ответить
Вже, в спам тебе сунул.
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04.06.2026 21:50 Ответить
А хто такий ВОВА?
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04.06.2026 22:10 Ответить
Ти шо не підтримуєш свого президента?
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04.06.2026 22:13 Ответить
Там же де свідки Київа за три дні.
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04.06.2026 22:28 Ответить
Свідки Київа за три дні позатикали на кцапії пельки і давно про це не згадують! На відміну від наших сектантів кордонів 91року!
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04.06.2026 22:36 Ответить
Ти їх на цензорі побачив? Тут же одні зрадойоби.
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04.06.2026 22:40 Ответить
WTF???
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04.06.2026 21:44 Ответить
А міг би написати 'путін - *****, лалала'

Результат ідентичний
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04.06.2026 21:45 Ответить
Отже, ситуація з балістикою і білоруссю дійсно погана
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04.06.2026 21:45 Ответить
Цей актор розмовного жанру в стилі фарсу, тільки так і вміє. Вийти , і зі сцени прочитати, що написали. І так само проводить політику. Заяви до других лідерів. Ніби хтось то відслідковує, і дивиться, що там Зеля відкаблучує.
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04.06.2026 21:46 Ответить
Зеля перестань звертатись до того пихопата.Людина яка підривала своїх людей в будинках,труїла в беслані дітей,300тис чеченців знищило і воно буде домовлятись???Ну ти серьозно,хватись того маньяка до чогось закликати,бо цей упирь подумає що Україна вже його просить і знову балістикою масово вдарить,щоб ми капітульювали!
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04.06.2026 21:46 Ответить
Кому психопат, а кому і безпосередній начальник. Хоче особисто вибачитись, що в 22-му нічого не вийшло.
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04.06.2026 21:57 Ответить
Ні про що - путлєра цим не проймеш - для нього люди ніщо
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04.06.2026 21:46 Ответить
Зеля не розуміє - шо путлєр скаже своїм - він же собиратєль земель - не захватив Києва Харкова Одеси - інших міст - він на це не піде
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04.06.2026 22:01 Ответить
Двосторонні перемовини Зелі і Пуйла, це поразка. Зразу вгадаєте поразка якої сторони. Зелі треба ввести в перемовини ЄС, і Великобританію, як союзників. Бо Пуйло обкрутить невігласа, якщо захоче з ним за стіл сісти, звтчайно.
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04.06.2026 21:48 Ответить
Ну обкрутить він Вову. Для прикладу - вмовить віддати Запоріжжя.
Далі що? Всі візьмуть і підуть з міста?
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04.06.2026 22:07 Ответить
Можна поставити пункти так двозначно, і не визначено конкретно, що Зеля не втямить, а Пуйло скаже, що домовились про те, що це їхня територія. Хоча у вимогах не тільки територія. Амністія, і відмова від репарацій, роззброєння, мова, віра, нейтральний статус, і так далі. Все, про що в Стамбулі вже було домовлено, і приготовлено до піпису.
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04.06.2026 23:04 Ответить
Зеля може втямити чи не втямити. І з фуйлом може грати навіть в доктора. А підписувати щось що суперечить Конституції повноважень не має.
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04.06.2026 23:10 Ответить
Правильний крок...
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04.06.2026 21:50 Ответить
Правильно. Нужно срочно заканчивать, чтобы рашка восстановила свою экономику, энергетику, армию, вооружения и т.д. для нового нападения. Ведь x#йло останется у власти, а его цели не изменятся.
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04.06.2026 21:51 Ответить
Добре що в Україні нічого не треба відновлювати, все в ажурі - завтра кава в Криму, післязавтра шашликі на Троєщині.
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04.06.2026 21:58 Ответить
Восстанавливать для чего? Для того, чтобы рашистская армия это разрушила с новыми силами? Или Зеленский уже получил железные гарантии безопасности хоть от кого то?
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04.06.2026 22:04 Ответить
Правильно, і дупу витирати не треба, а вічно ходити обісраним - бо нема гарантій що знову срати не захочеться.
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04.06.2026 22:10 Ответить
Так вытирай свою задницу вовремя. И не сравнивай её с Украиной, ОК? Кто обосранный, так это твоё x#йло и рашка. Не вижу никакого смысла их спасать. Нужно добивать, т.к. именно Украина сейчас в более выигрышной позиции.
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04.06.2026 22:15 Ответить
Треба. Але доки ти ховаешся вiд ТЦК - рашка не буде добитою.
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04.06.2026 23:22 Ответить
У зельонського тільки один вихід, щоб реабілітуватися перед українцями після міндичей, зради і всього паскудства зеленого. На зустрічі із пуйлом зейло мусить випити яду і встигнути поцілувати свого кумира пуйло в засос.
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04.06.2026 21:54 Ответить
Не буде Україні спокою, поки не буде знищено путінський режим. На кого цей лист розраховано: на трампа?
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04.06.2026 21:58 Ответить
Звичайно.
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04.06.2026 22:29 Ответить
а як же ж кордони 1991 року та кава в Криму? хтось же обіцяв вмерти, але не віддати Крим!
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04.06.2026 22:00 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадянами, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все проср@в, здав, скасував а зараз пропонує вийти з війни та припинення вогню на поточній лінії фронту.
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04.06.2026 22:01 Ответить
Так, те, про що він пише, просто неприйнятно. Спочатку видав указ, що ніхто не домовляється. Тепер сам його ж і порушує.
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04.06.2026 22:07 Ответить
Набір стандартних фраз. Ні про що.
Ні про те, що якщо що - ми своїми фламінгами перетворимо москву в руїни.
Чи новою балістикою перетворимо ленінград в бурятію.
Ні про те що ми перестанемо красти - і от тоді начувайтесь!
Чи ми проведемо вибори не дивлячись ні на що.
Подоляка писав текст?
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04.06.2026 22:02 Ответить
7 років тому ти питав у бійців АЗОВУ " Я ж не ЛОХ?". Через 7 років можна ствердно сказати "Ти ЛОХ".
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04.06.2026 22:06 Ответить
Для будь-якої притомної людини зрозуміло, що цей лист спрямований не путіну, цей лист спрямований на внутрішню українську аудиторію і є черговою піар-акцією зеленського з метою припинити зростання антирейтинга зеленського. Це продовження клоунади в стилі указу не бити по "красной площаді" на "дєвятає мая". Це шоу бо нічого окрім шоу та самопіару цей клоун не може продукувати від слова зовсім.
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04.06.2026 22:07 Ответить
💯
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04.06.2026 22:17 Ответить
Голобородько мародер намародерив на геноциді Українців с своїми землячками міндічами тепер воно за Українців вспомнило
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04.06.2026 22:07 Ответить
А на що сподіватися таким кроком?Ну ***** в відео зверненнях звертався ,щоб здавалися,а тут самі просимося до міра.Хіба це найкращий час щось ***** писати?А що якщо?Памілавать їх?(((
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04.06.2026 22:09 Ответить
Та нє,то Порошенко винуватий,не хотів закінчити війну.Десь так це казав ЗЕленський.Якщо дослівно "Минула влада не хотіла закінчення війни."
Істина глибше,помилка в тому що ти взагалі прийшов до влади.Помилка виборців,помилка тих хто ставив на тебе і протягував тебе.Такої війни взагалі могло не бути бо своїм приходом ти спровокував путіна який вважав що зможе такого як ти здолати.Йому (путіну) як і його оточенню не дано зрозуміти як і всієї русеі що в Україні рішає не Порошенко,не ЗЕленський а суспільство.
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04.06.2026 22:10 Ответить
Це вже не політика---це ліга сміху Прикро,але зеленський за сім років ,так не зрозумів ,що таке дипломатія А головне не зрозумів,що путін і росія варварська держава.
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04.06.2026 22:11 Ответить
А що ви чекали? Якщо прибиральника вдягнути в білий халат і призначити головним хірургом, він все рівно залишиться прибиральником. І ще повезе, якщо той не візьметься за скальпель. Нам не повезло.
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04.06.2026 22:35 Ответить
Надеюсь за эту фигню(письмо) Трамп продаст побольше ракет в "патриотам"
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04.06.2026 22:13 Ответить
Не буде ніяких переговорів, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
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04.06.2026 22:14 Ответить
Чудовий лист! для кацапії і для форуму на неві, автори постарались. чекаємо на відповідь ху....йла, і вона неодмінно буде.
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04.06.2026 22:15 Ответить
Що це за вистава, що за квартальний ексгібіціонізм..
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04.06.2026 22:17 Ответить
В принципі з написаним можна погодитись ,ось тільки кому лист ,це злочинець терорист маняк убивця ,виправить його хіба що смерть.
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04.06.2026 22:18 Ответить
Мальчік хочєт в Растов.
Чікі-чікі-чікі-та.
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04.06.2026 22:20 Ответить
Художня частина листа зроблена на відмінно. Ну тоді Потрібно ще подивитися на технічну. путін поважає тільки силу, а все інше, включаючи переговори, це ии инструменты.
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04.06.2026 22:21 Ответить
Конец агрессора Пулина должен быть как у Гитлара. Германия до сих пор платит евреям по всему миру. И здесь должно быть также. Все военные преступники должны престать перед судом в Гааге. Все будет Украина! Слава Украине!
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04.06.2026 22:22 Ответить
Клован-тупий фігляр та й все.
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04.06.2026 22:25 Ответить
на Оман... х..йло скаже що по Стамбулу об..бали.. взагалі листа Гітлеру неписав Рузвельт чи Чкрчіль??
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04.06.2026 22:30 Ответить
Путін веде віну проти України не "майже половину свого терміну при владі", а з 2003 року - з Тузли. Одразу після отриманої відсічі так звана росія активізувала диверсії на нашій території (і інші заходи зазначені в так званій "Доктріні Герасимова").
Саме після Тузли в Україні почали "траплятися пожежі" на складах зберігання ***********...
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04.06.2026 22:34 Ответить
кацапи розуміють тількі силу, а усякі заклики до миру сприймають як слабкість і згоду на капітуляцію. Тому доречне питання до Зеленського, де балістика? двушками на Маскву війну не зупиниш.
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04.06.2026 22:35 Ответить
Стиль листа не український... треба писати так... Слухай чорт лисий, якщо не хочеш здохнути як собака, припиняй свою сво, бо тобі, чорту, все рівно звиздець, ********* тебе так, що ад буде здаватися раєм, думай смердючий.
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04.06.2026 22:38 Ответить
Україна наблизилася до перелому на фронті та початку звільнення окупованих земель та українців які всі ці роки чекають на звільнення з під окупації в супереч Буратіни Оманського і Оманський зі шкіри лізе, переживає за російське "населеніє" яке гнобить Прутін та за "рузке мальчиков".Оманський як і обіцяв в Омані Патрушеву готовий віддати росії українські землі. В тому числі зрадник віддає Крим та сухопутний коридор до Криму разом з найбільшою українською АЕС.
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04.06.2026 22:38 Ответить
Це звернення більше для трампа, типу "дивиться, ми все зробили".
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04.06.2026 22:43 Ответить
Крім клоунади більше нічого запропонувати
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04.06.2026 22:46 Ответить
Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною. Джерело: https://censor.net/ua/n4006787

цей лист - до "російського народу", спроба спонукання його до дій ну й, звісно ж, сподобатись йому знов.
спроба ця марна, безглузда але показова в сенсі хворобливої віри зеленського та його спічрайтера в цей самий народ.
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04.06.2026 23:14 Ответить
Це Оманське чмо вирішило здати Україну пуйлу!
НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!!!
Воно, Українці та Українки, - всралось!
Женіть його з України геть!
Це, не дай боже такого, буде ганьба на всі віки!
Загиблі нас, хто живий, проклянуть!
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04.06.2026 23:20 Ответить
Суто розмовний жанр. Пожиттєво...
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04.06.2026 23:22 Ответить
 
 