Путін про лист Зеленського: У зустрічі "не бачу сенсу"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, його цитують російські пропагандистські медіа, передає Цензор.НЕТ.

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Диктатор відкинув можливість зустрічі

Путін заявив, що сьогодні зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського. Глава РФ також каже, що лист Зеленського має "елементи хамства".

"Ось і цей лист, про який ви зараз сказали, він дійсно з елементами хамства? Це що? Це спосіб створення умов для особистої зустрічі й переговорів, чи це створення обстановки, при якій взагалі насправді неможливо проводити ніяких особистих зустрічей. Я думаю, що це друге", - сказав він.

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Путін стверджує, що Москва не бачить сенсу у проведенні зустрічі на вищому рівні лише для того, щоб зупинити просування окупаційних військ на фронті.

За словами Путіна, Києву потрібно "зупинити російський наступ", тоді як Кремлю потрібні готові "домовленості", а конкретні рішення щодо "врегулювання війни" мають бути знайдені ще до самої зустрічі лідерів.

Фантазії про таємних бізнесменів та узурпацію влади

Путін почав переконувати, нібито один із російських бізнесменів нещодавно таємно приїздив до Зеленського в Київ, після чого передав у Кремль особисте прохання українського президента про організацію зустрічі.

Також Путін звинуватив Зеленського в "узурпації влади" та "страху йти на вибори". В Україні оголошений воєнний стан, під час якого Конституція України забороняє проводити вибори. У листі до Путіна президент Зеленський зауважив, що той керує Росією вже 26 років.

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Заклик до продовження агресії

Фіналом виступу лідера Кремля став відкритий заклик до російського генералітету та солдатів продовжувати знищення українських міст. Коментуючи свій ультиматум у відповідь на лист із Києва, Путін демонстративно звернувся до загарбників зі словами: "Работайте, братья".





Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

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