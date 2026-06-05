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Путін про лист Зеленського: У зустрічі "не бачу сенсу"

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, його цитують російські пропагандистські медіа, передає Цензор.НЕТ.

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Диктатор відкинув можливість зустрічі 

Путін заявив, що сьогодні зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського. Глава РФ також каже, що лист Зеленського має "елементи хамства".

"Ось і цей лист, про який ви зараз сказали, він дійсно з елементами хамства? Це що? Це спосіб створення умов для особистої зустрічі й переговорів, чи це створення обстановки, при якій взагалі насправді неможливо проводити ніяких особистих зустрічей. Я думаю, що це друге", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про лист Зеленського до Путіна: Було б розумно прийняти пропозицію, не ховатися та зустрітися

Путін стверджує, що Москва не бачить сенсу у проведенні зустрічі на вищому рівні лише для того, щоб зупинити просування окупаційних військ на фронті.

За словами Путіна, Києву потрібно "зупинити російський наступ", тоді як Кремлю потрібні готові "домовленості", а конкретні рішення щодо "врегулювання війни" мають бути знайдені ще до самої зустрічі лідерів.

Фантазії про таємних бізнесменів та узурпацію влади

Путін почав переконувати, нібито один із російських бізнесменів нещодавно таємно приїздив до Зеленського в Київ, після чого передав у Кремль особисте прохання українського президента про організацію зустрічі.

Також Путін звинуватив Зеленського в "узурпації влади" та "страху йти на вибори". В Україні оголошений воєнний стан, під час якого Конституція України забороняє проводити вибори. У листі до Путіна президент Зеленський зауважив, що той керує Росією вже 26 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція підтримує діалог Зеленського з Путіним, - заява Макрона

Заклик до продовження агресії

Фіналом виступу лідера Кремля став відкритий заклик до російського генералітету та солдатів продовжувати знищення українських міст. Коментуючи свій ультиматум у відповідь на лист із Києва, Путін демонстративно звернувся до загарбників зі словами: "Работайте, братья".

Путін прокоментував лист Зеленського
Путін прокоментував лист Зеленського

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) путін володимир (25448) росія (70321) війна в Україні (8468)
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Топ коментарі
+10
Звичайно переговорами ***** не зупиниш, тільки чого Зеленський добивався? Підняти рейтинг? Показати що потужний? Хз...
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05.06.2026 18:42 Відповісти
+8
Ну, власне результат саме такий, на який й сподівався автор цього так званого листа. Й це не про зустріч, чи мир. Єдине, що точно можу сказати: тому, хто складав цей пасквіль, абсолютно наплювати на життя українців, та й взагалі Україну.
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05.06.2026 18:45 Відповісти
+7
Для лохторату потужнічав і судячи з коментів на баранів це подіяло
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05.06.2026 18:44 Відповісти
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а хтось сумнівався,що ху*ло хоче миру або перемірья ?
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05.06.2026 18:39 Відповісти
"...покашлює, неначе https://www.youtube.com/shorts/pn_lYqpFnuo вже здихає..."
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05.06.2026 19:00 Відповісти
Не йде до рук
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05.06.2026 18:40 Відповісти
Звичайно переговорами ***** не зупиниш, тільки чого Зеленський добивався? Підняти рейтинг? Показати що потужний? Хз...
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05.06.2026 18:42 Відповісти
Для лохторату потужнічав і судячи з коментів на баранів це подіяло
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05.06.2026 18:44 Відповісти
За кілька днів дізнаєтесь ...
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05.06.2026 18:47 Відповісти
Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися цими вихідними з президентом України Володимиром Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n4006946

Тобто за кілька днів Зеленський втече до Лондона а Україну будуть крити?🤬🤔
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05.06.2026 18:51 Відповісти
Ага, сховается в Израиле, Украину *********, а потом он вернется и объявит Каганат. Где вы беретесь такие кретины?
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05.06.2026 20:24 Відповісти
Ми? Та просто живемо в Україні і бачимо обстріли не по новинах.
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05.06.2026 20:28 Відповісти
Виглядало, як останній шанс путіну перед трампом. Над листами працюють команди фахівців.
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05.06.2026 19:00 Відповісти
Петров - хiба фахiвець?
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05.06.2026 19:16 Відповісти
Це було очікувано
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05.06.2026 18:43 Відповісти
Роман Безсмертний:

"Я категорично виступаю проти подібних листів. Спроби вести таку дипломатію з диктатором несуть величезну загрозу, адже вони можуть стати першим кроком до уникнення покарання для Путіна та легітимізації його злочинів. Ця ситуація викликає чіткі історичні паралелі. Одразу згадується полковник Іван Богун, який свого часу рішуче виступив проти переписки Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем, розуміючи, чим обернеться загравання з Москвою. Історія повторюється. Поки демократичний світ вважає цей крок стратегічним «перехопленням ініціативи», у Кремлі все сприймуть абсолютно інакше. Для Путіна цей лист - ознака слабкості України та прохання зупинити війну. Російська верхівка ніколи не аналізуватиме суть чи зміст написаного, для них важлива лише форма: сам факт того, що жертва першою пише агресору."
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05.06.2026 20:02 Відповісти
Один Вова пытался снова заглянуть в глаза другому Вове. Все совпадения условны.
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05.06.2026 18:43 Відповісти
В глаз чи в глазок?)))
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05.06.2026 19:08 Відповісти
в очко
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05.06.2026 19:27 Відповісти
Класика: путін-*****
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05.06.2026 18:43 Відповісти
Зустрінемось, на твоїх похоронах...
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05.06.2026 18:44 Відповісти
українського етносу - бо уже мінус 50% за кілька років
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05.06.2026 18:54 Відповісти
Трампу по писку...
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05.06.2026 18:44 Відповісти
Ну, власне результат саме такий, на який й сподівався автор цього так званого листа. Й це не про зустріч, чи мир. Єдине, що точно можу сказати: тому, хто складав цей пасквіль, абсолютно наплювати на життя українців, та й взагалі Україну.
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05.06.2026 18:45 Відповісти
путлер просто озвучив думку 99,9% тутешніх форумчан.
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05.06.2026 18:45 Відповісти
браво ! Зеленському респект !
Кремлівський "мнагоходовочнік" потрапив у елементарну пастку і до того ж - зробив це публічно !
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05.06.2026 18:46 Відповісти
В тебе все нормально ?
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05.06.2026 18:48 Відповісти
Все нормально, бо я теж саме так вважаю. Це не пастка в прямому сенсі, це публічна відповідь, що мир йому не потрібен. Моя думка, лист був розрахований на трампа.
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05.06.2026 19:02 Відповісти
Він був разрахований на всю світову спільноту з Китаєм включно ... тепер ніхто не зможе дорікнути Україні , що вона не хотіла миру , а отже - в нас тепер розв'язані руки ...
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05.06.2026 19:06 Відповісти
Що розвязане?Ти дебіл чи опівський бот?
Завтра будєм бамбіть мацкву?
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05.06.2026 19:16 Відповісти
Повідомляю для новенького юзера: NNN Насправді чистопородний опівський бот на з/п в подляка
Але тут він правий.
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05.06.2026 19:29 Відповісти
бачиш, буквально нижче: Як тільки юзер Vasiliy згадав за Оман і Патрушева - бот закрився. На такі закиди вони спецом не реагують.
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05.06.2026 19:31 Відповісти
Іншими словами, осцяв *****...
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05.06.2026 18:48 Відповісти
Там є ще дуже цікавий момент інший, неназваний бізнесмен приїжджав з рашки (!) до зеленського і провів з ним розмову..і хто скаже що ця війна не договорняк ішака з пуйлом?!
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05.06.2026 18:48 Відповісти
Тобто - ти готовий одразу повірити в будь яку брехню від ***** ...?
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05.06.2026 18:50 Відповісти
А ти готовий повірити що зе їздив в Оман в 2019 році?🤦
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05.06.2026 18:58 Відповісти
Диму без вогню не буває.
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05.06.2026 19:29 Відповісти
от і добре. Після осені умови будуть інші.
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05.06.2026 18:48 Відповісти
Ти що, умови ставиш?😂
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05.06.2026 19:30 Відповісти
умови будуть ставити стан прав на фронтах і у тилу ворога.
І не намагайся тут адвокатувати окупанту.
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05.06.2026 19:44 Відповісти
Нічого було і сподіватися, що цей лист зможе реально вплинути на кремлівських щурів. Влада теж про це знала. Але вирішила у такий спосіб змістити нашу увагу з усіх проблем та болючих питань, на цей лист. А то забагато ми хочемо знати та чекаємо відповіді, на складні для її питання. Чергова димова завіса и маніпуляція суспільною думкою. Вже в чому а в цьому вони неперевершені.
Прикро те, що всі чудово розуміють, поки рашка може виробляти зброю і фінансувати армію, не зупиниться і на поступки не піде. А на усі погрози та попередження їй начхати Вона може зупинитись і програти, тільки коли свинорилі відчують на своїй шкурі жах,біль,страджання від реальних дій у відповідь.
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05.06.2026 18:50 Відповісти
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05.06.2026 18:50 Відповісти
хм... а піськов казав, що пу завжди готовий на побачення з Зе... але тільки в кремлі...
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05.06.2026 19:23 Відповісти
Ішаку в Оман можна а з рашки бізнесмена в Київ ні? Не здивуюся що це членограй і попрохав приїхати...невже всі забули як з рашки десь 4 місяці тому летів літак прямісінько в Україну? Як тільки но перетнув кордон виключив транспондери.
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05.06.2026 19:32 Відповісти
про елементи хамства докладніше.,шо назвав пуйла пуйлом
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05.06.2026 18:51 Відповісти
Лист перечитай.

Нi, ну може в клоунському кварталi постановка питань "слиш ти" - i нормальна.
Але у мiжнароднiй дипломатii, тим паче з краiною яка от прям зараз утюжить твоi мiста, а ти нiчого з цим не можеш вдiяти - це називаеться обструкцiонiзм, але оскiльки Зечмо не дипломат i не полiтик, то це просто пiдворотне хамство, i вiдповiдь на нього буде передбачувана.

2-3 травня нам винесли 10 заводiв, не рахуючи домiвок, АЗС та iншого. Ми 3-4 травня винесли 1 бочку НПЗ насмерть, та 3 поцарапали. Це точно та пропорцiя, яку треба освiтлювати в листi, який написано як запрос на зустрiч?
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05.06.2026 19:23 Відповісти
Ну так наш потужний і незламний піськограй і отримав те що заслужив ,чи він думав що після "владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хотя би за долгі " його путлєр сприйматиме всерйоз ,чи він думав що своїми дешевими понтами налякає путлєра ?
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05.06.2026 18:57 Відповісти
старе кацапське сцикло
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05.06.2026 18:58 Відповісти
І чим це Членограй такий страшний для Пуйла?
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05.06.2026 19:11 Відповісти
Кажуть, що у путлера в шоколадному оці заховано рояль...
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05.06.2026 19:29 Відповісти
не має сенсу з ним домовлятись… потрібно так як він і казав - мочіть в сортіре….
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05.06.2026 18:58 Відповісти
Чолобитна (історичний термін) - це письмова заява, скарга чи офіційне прохання від окремої особи або соціальної групи до органів влади чи монарха. [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A7%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90 1]

Походження: Назва походить від виразу «бити чолом» - віддавати земний уклін (існувало також поняття "чолобиття" як акт доземного поклону).Період масового вжитку: XV - початок XVIII століття на українських та російських землях.Відомі приклади: До таких документів належать, наприклад, Коломацькі чолобитні (петиції козацької старшини до Петра I у 1723 році). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 1, https://uk.glosbe.com/uk/uk/%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96 3, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A7%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90 4]
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05.06.2026 19:06 Відповісти
Одне опудало іншому написало - це навіть на квартально-кремлівське шоу не витягує, просто абсурдний епізод
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05.06.2026 19:08 Відповісти
Сексу не бачить? Ну в куйла вже не стоїть.
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05.06.2026 19:08 Відповісти
Написав би зеленскому схожий текст якийсь чиновник, або політичий діяч. Зеленскій би побачив сенс в такій зустрічі, і зустрівся? Там текст написали як хохму, як банальний кавееновський стьоб. В стилі розрішення на парад. Після такого навіть ті, хто і хотів би зустрітись, відкинуть всі пропозиції. На те і розрахунок. Попіаритись для лохторату.
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05.06.2026 19:10 Відповісти
хамиии!
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05.06.2026 19:13 Відповісти
Хворий на всю голову з палати N6 психлікарні розповідає сопалатнікам:" зустрічатися з лікарями не бачу сенсу"
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05.06.2026 19:13 Відповісти
зеленский, надо указ теперь
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05.06.2026 19:14 Відповісти
Короче Путя підтерся ЗЄльою і його листом. Найкращі листи пуйлу - це ті, які написані на ракетах, а не на папері, але шаурмену черепиця важливіша.
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05.06.2026 19:17 Відповісти
***** хоче поваги до себе.
Але вся Україна ненавидить злочинця-терориста ***** і його прислугу, підручних. Най би хто передав *****, що поваги йому не буде не те що від України, а й від всього демократичного світу
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05.06.2026 19:25 Відповісти
...листи для пу на ракетах - це саме те, що треба: дуже переконливе і інформативне!
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05.06.2026 19:26 Відповісти
Коли кацли тікали з під Києва ***** аж пищало за переговори, а тепер воно впевнене, що в нього все йде добре, тому йому переговори непотрібні.
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05.06.2026 19:29 Відповісти
Ясно що немає ніякого сенсу, Зеленський знову повів себе як клоун з тим листом!
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05.06.2026 19:32 Відповісти
Ще цей 🤡 почав піаритись на мерцях(Черчілль: чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.)-мало нам проблем з словаками і угорцями-давайте ще з поляками посремось-мабуть сильно підгорає у 🤡,бо на нас йому чхати-поїде до мамиріми
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05.06.2026 20:04 Відповісти
Всім нормальним,адекватним політикам світу:
- працюйте над знищенням пуйловського режиму в паРаші!Світ стане безпечнішим в сотні разів,стане чистішим.Решта союзничків Ху...ла заткнуться бо в них язик до дупи затягне,зникнуть терористичні організації які перестануть отримувати "підкормку" від недоімперії.
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05.06.2026 19:38 Відповісти
тількі показова страта ***** припинить цю війну,іншого вибору немає
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05.06.2026 19:39 Відповісти
в принципі я згоден і не на показову
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05.06.2026 19:41 Відповісти
Зе с самого початку зайняв слабку позицію договороспроможності з ******, хоч пафосно все забороняв ніяких домовленостей але на справі 4й рік він дає можливість західним політикам розмазувати соплі про дипломатію та мир не надаючи реальної підтримки тож це повна заінтересованність у продовженні війни, бо на всі заклики проукраїнських лобістів на заході вони чують від опонентів - зачекайте, ось-ось домовлються бачите - вже листуватись почали...
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05.06.2026 19:49 Відповісти
Яке домовляться,коли в Парижі обкурений 🤡 клоун послав окурка на й.х
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05.06.2026 20:09 Відповісти
Зер гут, хер Вольдемар - так і запишем для протоколу. Ну і для Трампа також.
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05.06.2026 20:04 Відповісти
 
 