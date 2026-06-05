Путін про лист Зеленського: У зустрічі "не бачу сенсу"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.
Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, його цитують російські пропагандистські медіа, передає Цензор.НЕТ.
Диктатор відкинув можливість зустрічі
Путін заявив, що сьогодні зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського. Глава РФ також каже, що лист Зеленського має "елементи хамства".
"Ось і цей лист, про який ви зараз сказали, він дійсно з елементами хамства? Це що? Це спосіб створення умов для особистої зустрічі й переговорів, чи це створення обстановки, при якій взагалі насправді неможливо проводити ніяких особистих зустрічей. Я думаю, що це друге", - сказав він.
Путін стверджує, що Москва не бачить сенсу у проведенні зустрічі на вищому рівні лише для того, щоб зупинити просування окупаційних військ на фронті.
За словами Путіна, Києву потрібно "зупинити російський наступ", тоді як Кремлю потрібні готові "домовленості", а конкретні рішення щодо "врегулювання війни" мають бути знайдені ще до самої зустрічі лідерів.
Фантазії про таємних бізнесменів та узурпацію влади
Путін почав переконувати, нібито один із російських бізнесменів нещодавно таємно приїздив до Зеленського в Київ, після чого передав у Кремль особисте прохання українського президента про організацію зустрічі.
Також Путін звинуватив Зеленського в "узурпації влади" та "страху йти на вибори". В Україні оголошений воєнний стан, під час якого Конституція України забороняє проводити вибори. У листі до Путіна президент Зеленський зауважив, що той керує Росією вже 26 років.
Заклик до продовження агресії
Фіналом виступу лідера Кремля став відкритий заклик до російського генералітету та солдатів продовжувати знищення українських міст. Коментуючи свій ультиматум у відповідь на лист із Києва, Путін демонстративно звернувся до загарбників зі словами: "Работайте, братья".
Що передувало?
- 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
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Тобто за кілька днів Зеленський втече до Лондона а Україну будуть крити?🤬🤔
"Я категорично виступаю проти подібних листів. Спроби вести таку дипломатію з диктатором несуть величезну загрозу, адже вони можуть стати першим кроком до уникнення покарання для Путіна та легітимізації його злочинів. Ця ситуація викликає чіткі історичні паралелі. Одразу згадується полковник Іван Богун, який свого часу рішуче виступив проти переписки Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем, розуміючи, чим обернеться загравання з Москвою. Історія повторюється. Поки демократичний світ вважає цей крок стратегічним «перехопленням ініціативи», у Кремлі все сприймуть абсолютно інакше. Для Путіна цей лист - ознака слабкості України та прохання зупинити війну. Російська верхівка ніколи не аналізуватиме суть чи зміст написаного, для них важлива лише форма: сам факт того, що жертва першою пише агресору."
Кремлівський "мнагоходовочнік" потрапив у елементарну пастку і до того ж - зробив це публічно !
Завтра будєм бамбіть мацкву?
Але тут він правий.
І не намагайся тут адвокатувати окупанту.
Прикро те, що всі чудово розуміють, поки рашка може виробляти зброю і фінансувати армію, не зупиниться і на поступки не піде. А на усі погрози та попередження їй начхати Вона може зупинитись і програти, тільки коли свинорилі відчують на своїй шкурі жах,біль,страджання від реальних дій у відповідь.
Нi, ну може в клоунському кварталi постановка питань "слиш ти" - i нормальна.
Але у мiжнароднiй дипломатii, тим паче з краiною яка от прям зараз утюжить твоi мiста, а ти нiчого з цим не можеш вдiяти - це називаеться обструкцiонiзм, але оскiльки Зечмо не дипломат i не полiтик, то це просто пiдворотне хамство, i вiдповiдь на нього буде передбачувана.
2-3 травня нам винесли 10 заводiв, не рахуючи домiвок, АЗС та iншого. Ми 3-4 травня винесли 1 бочку НПЗ насмерть, та 3 поцарапали. Це точно та пропорцiя, яку треба освiтлювати в листi, який написано як запрос на зустрiч?
Походження: Назва походить від виразу «бити чолом» - віддавати земний уклін (існувало також поняття "чолобиття" як акт доземного поклону).Період масового вжитку: XV - початок XVIII століття на українських та російських землях.Відомі приклади: До таких документів належать, наприклад, Коломацькі чолобитні (петиції козацької старшини до Петра I у 1723 році). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 1, https://uk.glosbe.com/uk/uk/%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96 3, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A7%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90 4]
Але вся Україна ненавидить злочинця-терориста ***** і його прислугу, підручних. Най би хто передав *****, що поваги йому не буде не те що від України, а й від всього демократичного світу
- працюйте над знищенням пуйловського режиму в паРаші!Світ стане безпечнішим в сотні разів,стане чистішим.Решта союзничків Ху...ла заткнуться бо в них язик до дупи затягне,зникнуть терористичні організації які перестануть отримувати "підкормку" від недоімперії.