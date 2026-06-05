Сибіга про лист Зеленського до Путіна: Було б розумно прийняти пропозицію, не ховатися та зустрітися

Лист президента Володимир Зеленського до диктатора Путіна - це шанс для Росії справедливо завершити війну.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вважаю, що цей лист-звернення до Путіна - це лист-шанс для самого ж Путіна. Впевнений, що зараз у Росії він аналізується та вивчається", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, лист був офіційно зареєстрований та поширений на майданчиках міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи.

"Це шанс для Росії закінчити цю війну в короткій перспективі. Враховуючи, що відбувається на полі бою, враховуючи економіку Росії. Президент Зеленський дає об'єктивну картину, яку, ми сподіваємось, теж прочитає президент Путін. На відміну від тих псевдодоповідей, бравурних доповідей, які йому подають його наближене коло", - наголосив глава МЗС.

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Роль США

Сибіга сказав, що у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході є пауза та "пробуксовка" у мирних зусиллях США.

"Ми дійшли до тієї фази, коли саме зустріч на рівні лідерів може справді наблизити справедливий мир, гідний мир. І президент Зеленський про це чітко зазначає в своєму листі. Тепер м'яч на боці росіян. Україна вчергове публічно показала свою позицію - ми готові закінчувати війну в дипломатичний спосіб, маючи сьогодні на полі бою найсильніші позиції за останній рік.

Україна зараз суттєво наростила свою переговорну позицію завдяки мужності наших воїнів, завдяки асиметричним атакам. Завдяки нашій унікальній експеритзі закривати небо і вмінням наших воїнів збивати російські повітряні цілі", - наголосив міністр закордонних справ.

Тому, на думку Сибіги, цей лист - шанс для Путіна.

"Було б розумно прийняти цю пропозицію, не ховатися та зустрітися. Звичайно, що ці абсурдні пропозиції приїхати до Москви - неприйнятні. Це чергова маніпуляція та намагання уникнути цієї зустрічі. Зустріч справді може призвести до наближення миру", - підсумував він.

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Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

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