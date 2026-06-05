Путіну доповіли про лист Зеленського, - Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про лист президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Йому було повідомлено", - сказав він.

Коментуючи передачу листа Пєсков сказав, що у Росії немає офіційних каналів спілкування з Україною.

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Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

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