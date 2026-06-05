УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10569 відвідувачів онлайн
Новини Лист Зеленського Путіну
2 167 18

Путіну доповіли про лист Зеленського, - Пєсков

Зеленський написав листа Путіну: що кажуть у Кремлі?

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про лист президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Йому було повідомлено", - сказав він.

Коментуючи передачу листа Пєсков сказав, що у Росії немає офіційних каналів спілкування з Україною.

Також читайте: Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Читайте: Відповідь має технічний характер: радник Зеленського Литвин про реакцію США на лист до Трампа

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Пєсков Дмитро (1866) путін володимир (25448) росія (70321)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А ***** самО не може прочитати?
показати весь коментар
05.06.2026 11:44 Відповісти
+4
Він пам'ятає як сам отруїв Хаттаба через лист.
показати весь коментар
05.06.2026 11:47 Відповісти
+3
ну і що? ну прочитали кацапи. посміялись. все.
показати весь коментар
05.06.2026 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Передаст і вбивця - нічого нового
показати весь коментар
05.06.2026 11:44 Відповісти
А ***** самО не може прочитати?
показати весь коментар
05.06.2026 11:44 Відповісти
Він пам'ятає як сам отруїв Хаттаба через лист.
показати весь коментар
05.06.2026 11:47 Відповісти
Короче забздів *****
показати весь коментар
05.06.2026 11:49 Відповісти
лист електронний.
показати весь коментар
05.06.2026 11:50 Відповісти
***** читає лише з папочки.
показати весь коментар
05.06.2026 11:54 Відповісти
роздрукували отруєний електронний лист? чи як?
показати весь коментар
05.06.2026 11:56 Відповісти
Вірус, ***** сприймає буквально. Не нуди і не вумнічай.
показати весь коментар
05.06.2026 12:00 Відповісти
правнук більшовицького комісара, розстріляного чесними людьми в Баку - Якова Зевіна - пескарь, проінформував ху...ла про лист від Зелі. на болотах радяться, що відповідати .
показати весь коментар
05.06.2026 11:51 Відповісти
ну і що? ну прочитали кацапи. посміялись. все.
показати весь коментар
05.06.2026 11:51 Відповісти
єво прєвосху#літєльство ознайомили з листом відомого українського рояліста
показати весь коментар
05.06.2026 11:51 Відповісти
Доповіли чи передали?
показати весь коментар
05.06.2026 12:01 Відповісти
А нам навіщо про це доповідати???
Капіта кгб тролить капітан кварталу95.
Доповісте вже у кінці, коли капітан кгб здохне.
показати весь коментар
05.06.2026 12:05 Відповісти
На телеграм каналах писали, що путя сьогодні проведе якусь прес-конференцію
показати весь коментар
05.06.2026 12:06 Відповісти
Передасли. Повідомили.
показати весь коментар
05.06.2026 12:19 Відповісти
Хтось має надівю, що людина, якка всі роки свого життя висміювала Україну зробить щось добре для України? Чи хтось вважає його, Зеленського, великим дипломатом і він переграє Пуйла? Як так, буде "Мінськ 3" чи ні, яким 7 років нарід лякав Зеленський і його команда мародерів єрмак, шмигаль, резніков, умеров та інші?
показати весь коментар
05.06.2026 12:21 Відповісти
Реакція ***** взагалі не цікава - насправді , лист адресований не йому ...
показати весь коментар
05.06.2026 12:22 Відповісти
У цьому листі ЗЄ наголосив про вічну пам'ять всім загиблим у цій війні.
Тобто, по суті прирівняв агресора та жертву, українських захисників та кацапських вбивць.
показати весь коментар
05.06.2026 12:38 Відповісти
 
 