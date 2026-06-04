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Новини Заяви Трампа Зустріч Зеленського та Путіна Лист Зеленського Путіну
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Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення прямих двосторонніх переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що обидві сторони будуть змушені піти на компроміси, які він їм раніше особисто пропонував.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів щодо відкритого листа українського президента до Путіна, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Трампа

Під час спілкування з пресою один із репортерів запитав Трампа, чи правий Зеленський, який у своєму листі запропонував Путіну зустрітися наодинці, аргументуючи це тим, що адміністрація США наразі занадто зосереджена на війні проти Ірану.

Глава Білого дому не став заперечувати тезу про зайнятість іранським питанням, проте наголосив, що саме Сполучені Штати заклали фундамент для можливого діалогу між Києвом та Москвою.

"Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це. Це станеться. Вони обидва підуть на поступки, я пропонував ці поступки їм. Ми маємо до цього багато відношення, багато зробили для цієї зустрічі", - заявив Трамп.

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Заклик до миру та оцінка втрат

Президент США висловив сподівання, що двом лідерам вдасться зупинити бойові дії, назвавши Україну та Росію "двома неймовірними красивими країнами", а Зеленського і Путіна — "двома дуже хорошими людьми".

"Минулого місяця було вбито 25 тисяч людей, більшість військових. І так кожного місяця", - резюмував американський президент, закликавши сторони негайно припинити воювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали, - Сибіга

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) путін володимир (25436) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+8
Трамп це деменція. Деменція це Трамп. Що не ясно? Ця випадкова істота на посаді Президента США є ганьбою цієї країни. Її поради шкідливі, а побажання деструктивні бо вона озумово неповноцінна. Крапка.
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04.06.2026 23:22 Відповісти
+8
Так де твій обіцяний обмін 1000 полонених, рижа брехлива паскуда? Хіба що у кобзона всі переговори з рашистами. Любі переговори з рашистами це зрада України.
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04.06.2026 23:23 Відповісти
+6
для чого ? Щоб що ? ху*ло знов буде розповідати про половцев та печенегов, 8 років бімбілі Бімбасс, руцкий изьік ?
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04.06.2026 23:23 Відповісти
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Трамп це деменція. Деменція це Трамп. Що не ясно? Ця випадкова істота на посаді Президента США є ганьбою цієї країни. Її поради шкідливі, а побажання деструктивні бо вона озумово неповноцінна. Крапка.
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04.06.2026 23:22 Відповісти
Дивлячись на Зеленського, як молоду копію Трампа, починаєш сумніватися в вашій теорії про деменцію. Скоріш за все це вроджений ідіотизм, помножений на хронічний нарцисизм і домішком неабиякої кількості манії величі.
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05.06.2026 00:41 Відповісти
для чого ? Щоб що ? ху*ло знов буде розповідати про половцев та печенегов, 8 років бімбілі Бімбасс, руцкий изьік ?
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04.06.2026 23:23 Відповісти
Так путлєр не йде до рук - заманює Зелю в москву - не хоче він миру
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04.06.2026 23:23 Відповісти
Так де твій обіцяний обмін 1000 полонених, рижа брехлива паскуда? Хіба що у кобзона всі переговори з рашистами. Любі переговори з рашистами це зрада України.
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04.06.2026 23:23 Відповісти
прикизжений дебіл
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04.06.2026 23:24 Відповісти
Це не реакція трампа, а маячня психічнохворого. "Двома дуже хорошими людьми", каже....Тьфу,*****. Довбой@ба кусок.
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04.06.2026 23:25 Відповісти
А, хто його встиг спитати?
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04.06.2026 23:25 Відповісти
Хоча більш точне запитання було б: "Для чого його питали? Чи зрозумів він запитання?"
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04.06.2026 23:27 Відповісти
Не буде ніяких зустрічей, диктатор ***** буде знищений рано чи пізно!
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04.06.2026 23:27 Відповісти
Іпанько...
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04.06.2026 23:31 Відповісти
Зеленський агент Буратіно вже зустрічались з Патрушевим в Омані. Все що трапилось потім це результат тієї зустрічі. Оманський та його шеф Прутін не чекали що Український народ буде боротися за своє виживання а піде на страту покірно і мовчки.
А тепер коли Україна стоїть за крок від початку звільнення окупованих земель та українців які всі ці роки чекають на звільнення з під окупації Буратіно хоче врятувати свою куратора Прутіна і дать йому час на підготовку до нового нападу та віддати українців в окупації на погибель а також Крим та сухопутний коридор до Криму разом з найбільшою українською АЕС.
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04.06.2026 23:34 Відповісти
А що трапилося?
Більше мільйона вбитих і скалічених кацапів на п'ятий рік війни, оце так домовилися.
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04.06.2026 23:45 Відповісти
Минулого місяця було вбито 25 тисяч людей, більшість військових. Джерело: https://censor.net/ua/n4006800

бреше рудий, більшість орків, а не військових.
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04.06.2026 23:41 Відповісти
За п'ять місяців Трамп стає гарбузом. Свій час він бездарно просрав.
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04.06.2026 23:41 Відповісти
Так вже зустрічались. Потім Єрмак представляв "план", розведення військ від "я ж тебе не лох "...
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04.06.2026 23:41 Відповісти
Було б ще більш чудово, якби ти зустрівся в Тегерані з аятоллою, у якого ти вбив батька, дружину, сина і сестру.
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04.06.2026 23:44 Відповісти
Галина Боброва #582785 А вам только семью айятоллы жалко?
Ні.
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05.06.2026 00:10 Відповісти
про фундамент ловко завернув. Відчуває як Нобелєвська премія миру вислизає з рук.
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04.06.2026 23:45 Відповісти
"Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це. Джерело: https://censor.net/ua/n4006800

ага, завершіть це, як в тій пісні - підуть разом втопляться в річці глибокій, шукати не будуть, не скоро знайдуть, не будем ми плакать, спливатимуть роки, і вас ми до смерті не зможем забуть!
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04.06.2026 23:48 Відповісти
В Омані,посольство рф,де відбулась перша зустріч з пардушевим.
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04.06.2026 23:50 Відповісти
Було б гарно,якби Трамп зустрівся з Кабзоном...для початку
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04.06.2026 23:56 Відповісти
в Анкориджі з куйлом я порішав, яку частину України "не лох" погодиться куйлу віддати
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05.06.2026 00:02 Відповісти
Було б чудово, якби Трампло зустрілось з аятолою Сеїд Алі Хосейні Хаменеї. Обидва такі хороші . Правда, Хаменеї хорошіший, Трамплу є до чого прагнути.
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05.06.2026 00:03 Відповісти
Не було б нiчого чудового
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05.06.2026 00:16 Відповісти
Безпринципна мерзота. Самозакоханий пітух. Марнославний нарцис. Шахрай і ледар. Нікчемний дипломат, просравший всі переговори. Чмо руде, щоб ти здохло.
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05.06.2026 00:24 Відповісти
"коли б я був прєзіком, я б зустрів цих двох ****** в 24 години!"
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05.06.2026 00:26 Відповісти
Чому не любить Трампа вся українська грантопожиральна тусовка ясно - він їм краник прикрутив, а от чому гавкають на нього більшість коментуючих - питання.
Мабуть тому що дурне стадо, куди пастух погнав, туди і побігли.
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05.06.2026 00:56 Відповісти
Мерзота трамп.... й що б було у тому "чудового"?
Пздц, цей світ сходить з розуму знову.... скільки цей раз загине людей на планеті не відомо.
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05.06.2026 01:12 Відповісти
«Джаред Кушнер говорит, что он получал советы по недвижимости от своего близкого друга Натана Ротшильда, когда речь шла о покупке частных островов в Средиземном море.»
t.me/infantmilitario/187931
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05.06.2026 01:13 Відповісти
Зненацька. Головним диригентом Нової Хозарії призначений ... близький друг Ротшильда. І за сумісництвом зять Трампа. Але ми не вірим підлим наклепам і рішуче відкідаєм конспірологічні інсинуації.
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05.06.2026 01:20 Відповісти
 
 