Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення прямих двосторонніх переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що обидві сторони будуть змушені піти на компроміси, які він їм раніше особисто пропонував.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів щодо відкритого листа українського президента до Путіна, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Трампа

Під час спілкування з пресою один із репортерів запитав Трампа, чи правий Зеленський, який у своєму листі запропонував Путіну зустрітися наодинці, аргументуючи це тим, що адміністрація США наразі занадто зосереджена на війні проти Ірану.

Глава Білого дому не став заперечувати тезу про зайнятість іранським питанням, проте наголосив, що саме Сполучені Штати заклали фундамент для можливого діалогу між Києвом та Москвою.

"Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це. Це станеться. Вони обидва підуть на поступки, я пропонував ці поступки їм. Ми маємо до цього багато відношення, багато зробили для цієї зустрічі", - заявив Трамп.

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Заклик до миру та оцінка втрат

Президент США висловив сподівання, що двом лідерам вдасться зупинити бойові дії, назвавши Україну та Росію "двома неймовірними красивими країнами", а Зеленського і Путіна — "двома дуже хорошими людьми".

"Минулого місяця було вбито 25 тисяч людей, більшість військових. І так кожного місяця", - резюмував американський президент, закликавши сторони негайно припинити воювати.

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