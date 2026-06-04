Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп
Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення прямих двосторонніх переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що обидві сторони будуть змушені піти на компроміси, які він їм раніше особисто пропонував.
Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів щодо відкритого листа українського президента до Путіна, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Трампа
Під час спілкування з пресою один із репортерів запитав Трампа, чи правий Зеленський, який у своєму листі запропонував Путіну зустрітися наодинці, аргументуючи це тим, що адміністрація США наразі занадто зосереджена на війні проти Ірану.
Глава Білого дому не став заперечувати тезу про зайнятість іранським питанням, проте наголосив, що саме Сполучені Штати заклали фундамент для можливого діалогу між Києвом та Москвою.
"Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це. Це станеться. Вони обидва підуть на поступки, я пропонував ці поступки їм. Ми маємо до цього багато відношення, багато зробили для цієї зустрічі", - заявив Трамп.
Заклик до миру та оцінка втрат
Президент США висловив сподівання, що двом лідерам вдасться зупинити бойові дії, назвавши Україну та Росію "двома неймовірними красивими країнами", а Зеленського і Путіна — "двома дуже хорошими людьми".
"Минулого місяця було вбито 25 тисяч людей, більшість військових. І так кожного місяця", - резюмував американський президент, закликавши сторони негайно припинити воювати.
Що передувало?
- 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
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А тепер коли Україна стоїть за крок від початку звільнення окупованих земель та українців які всі ці роки чекають на звільнення з під окупації Буратіно хоче врятувати свою куратора Прутіна і дать йому час на підготовку до нового нападу та віддати українців в окупації на погибель а також Крим та сухопутний коридор до Криму разом з найбільшою українською АЕС.
Більше мільйона вбитих і скалічених кацапів на п'ятий рік війни, оце так домовилися.
бреше рудий, більшість орків, а не військових.
Ні.
ага, завершіть це, як в тій пісні - підуть разом втопляться в річці глибокій, шукати не будуть, не скоро знайдуть, не будем ми плакать, спливатимуть роки, і вас ми до смерті не зможем забуть!
Мабуть тому що дурне стадо, куди пастух погнав, туди і побігли.
Пздц, цей світ сходить з розуму знову.... скільки цей раз загине людей на планеті не відомо.
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