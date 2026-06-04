РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7348 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Встреча Зеленского и Путина Письмо Зеленского Путину
1 221 29

Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, — Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что обе стороны будут вынуждены пойти на компромиссы, которые он им ранее лично предлагал.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов об открытом письме украинского президента Путину, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Трампа

Во время общения с прессой один из репортеров спросил Трампа, прав ли Зеленский, который в своем письме предложил Путину встретиться наедине, аргументируя это тем, что администрация США сейчас слишком сосредоточена на войне против Ирана.

Глава Белого дома не стал отрицать тезис о занятости иранским вопросом, однако подчеркнул, что именно Соединенные Штаты заложили фундамент для возможного диалога между Киевом и Москвой.

"Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это. Это произойдет. Они оба пойдут на уступки, я предлагал им эти уступки. Мы имеем к этому большое отношение, многое сделали для этой встречи", — заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В администрации Зеленского прокомментировали ответ США на обращение к Трампу

Призыв к миру и оценка потерь

Президент США выразил надежду, что двум лидерам удастся остановить боевые действия, назвав Украину и Россию "двумя невероятно красивыми странами", а Зеленского и Путина — "двумя очень хорошими людьми".

"В прошлом месяце было убито 25 тысяч человек, большинство из которых — военные. И так каждый месяц", — резюмировал американский президент, призвав стороны немедленно прекратить войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам, — Сибига

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) путин владимир (32548) Трамп Дональд (8171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Трамп це деменція. Деменція це Трамп. Що не ясно? Ця випадкова істота на посаді Президента США є ганьбою цієї країни. Її поради шкідливі, а побажання деструктивні бо вона озумово неповноцінна. Крапка.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:22 Ответить
+7
Так де твій обіцяний обмін 1000 полонених, рижа брехлива паскуда? Хіба що у кобзона всі переговори з рашистами. Любі переговори з рашистами це зрада України.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:23 Ответить
+6
для чого ? Щоб що ? ху*ло знов буде розповідати про половцев та печенегов, 8 років бімбілі Бімбасс, руцкий изьік ?
показать весь комментарий
04.06.2026 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп це деменція. Деменція це Трамп. Що не ясно? Ця випадкова істота на посаді Президента США є ганьбою цієї країни. Її поради шкідливі, а побажання деструктивні бо вона озумово неповноцінна. Крапка.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:22 Ответить
Дивлячись на Зеленського, як молоду копію Трампа, починаєш сумніватися в вашій теорії про деменцію. Скоріш за все це вроджений ідіотизм, помножений на хронічний нарцисизм і домішком неабиякої кількості манії величі.
показать весь комментарий
05.06.2026 00:41 Ответить
для чого ? Щоб що ? ху*ло знов буде розповідати про половцев та печенегов, 8 років бімбілі Бімбасс, руцкий изьік ?
показать весь комментарий
04.06.2026 23:23 Ответить
Так путлєр не йде до рук - заманює Зелю в москву - не хоче він миру
показать весь комментарий
04.06.2026 23:23 Ответить
Так де твій обіцяний обмін 1000 полонених, рижа брехлива паскуда? Хіба що у кобзона всі переговори з рашистами. Любі переговори з рашистами це зрада України.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:23 Ответить
прикизжений дебіл
показать весь комментарий
04.06.2026 23:24 Ответить
Це не реакція трампа, а маячня психічнохворого. "Двома дуже хорошими людьми", каже....Тьфу,*****. Довбой@ба кусок.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:25 Ответить
А, хто його встиг спитати?
показать весь комментарий
04.06.2026 23:25 Ответить
Хоча більш точне запитання було б: "Для чого його питали? Чи зрозумів він запитання?"
показать весь комментарий
04.06.2026 23:27 Ответить
Не буде ніяких зустрічей, диктатор ***** буде знищений рано чи пізно!
показать весь комментарий
04.06.2026 23:27 Ответить
Іпанько...
показать весь комментарий
04.06.2026 23:31 Ответить
Зеленський агент Буратіно вже зустрічались з Патрушевим в Омані. Все що трапилось потім це результат тієї зустрічі. Оманський та його шеф Прутін не чекали що Український народ буде боротися за своє виживання а піде на страту покірно і мовчки.
А тепер коли Україна стоїть за крок від початку звільнення окупованих земель та українців які всі ці роки чекають на звільнення з під окупації Буратіно хоче врятувати свою куратора Прутіна і дать йому час на підготовку до нового нападу та віддати українців в окупації на погибель а також Крим та сухопутний коридор до Криму разом з найбільшою українською АЕС.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:34 Ответить
А що трапилося?
Більше мільйона вбитих і скалічених кацапів на п'ятий рік війни, оце так домовилися.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:45 Ответить
Минулого місяця було вбито 25 тисяч людей, більшість військових. Джерело: https://censor.net/ua/n4006800

бреше рудий, більшість орків, а не військових.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:41 Ответить
За п'ять місяців Трамп стає гарбузом. Свій час він бездарно просрав.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:41 Ответить
Так вже зустрічались. Потім Єрмак представляв "план", розведення військ від "я ж тебе не лох "...
показать весь комментарий
04.06.2026 23:41 Ответить
Було б ще більш чудово, якби ти зустрівся в Тегерані з аятоллою, у якого ти вбив батька, дружину, сина і сестру.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:44 Ответить
Галина Боброва #582785 А вам только семью айятоллы жалко?
Ні.
показать весь комментарий
05.06.2026 00:10 Ответить
про фундамент ловко завернув. Відчуває як Нобелєвська премія миру вислизає з рук.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:45 Ответить
"Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це. Джерело: https://censor.net/ua/n4006800

ага, завершіть це, як в тій пісні - підуть разом втопляться в річці глибокій, шукати не будуть, не скоро знайдуть, не будем ми плакать, спливатимуть роки, і вас ми до смерті не зможем забуть!
показать весь комментарий
04.06.2026 23:48 Ответить
В Омані,посольство рф,де відбулась перша зустріч з пардушевим.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:50 Ответить
Було б гарно,якби Трамп зустрівся з Кабзоном...для початку
показать весь комментарий
04.06.2026 23:56 Ответить
в Анкориджі з куйлом я порішав, яку частину України "не лох" погодиться куйлу віддати
показать весь комментарий
05.06.2026 00:02 Ответить
Було б чудово, якби Трампло зустрілось з аятолою Сеїд Алі Хосейні Хаменеї. Обидва такі хороші . Правда, Хаменеї хорошіший, Трамплу є до чого прагнути.
показать весь комментарий
05.06.2026 00:03 Ответить
Не було б нiчого чудового
показать весь комментарий
05.06.2026 00:16 Ответить
Безпринципна мерзота. Самозакоханий пітух. Марнославний нарцис. Шахрай і ледар. Нікчемний дипломат, просравший всі переговори. Чмо руде, щоб ти здохло.
показать весь комментарий
05.06.2026 00:24 Ответить
"коли б я був прєзіком, я б зустрів цих двох ****** в 24 години!"
показать весь комментарий
05.06.2026 00:26 Ответить
Чому не любить Трампа вся українська грантопожиральна тусовка ясно - він їм краник прикрутив, а от чому гавкають на нього більшість коментуючих - питання.
Мабуть тому що дурне стадо, куди пастух погнав, туди і побігли.
показать весь комментарий
05.06.2026 00:56 Ответить
 
 