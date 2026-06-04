Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, — Трамп

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что обе стороны будут вынуждены пойти на компромиссы, которые он им ранее лично предлагал.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов об открытом письме украинского президента Путину, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Трампа

Во время общения с прессой один из репортеров спросил Трампа, прав ли Зеленский, который в своем письме предложил Путину встретиться наедине, аргументируя это тем, что администрация США сейчас слишком сосредоточена на войне против Ирана.

Глава Белого дома не стал отрицать тезис о занятости иранским вопросом, однако подчеркнул, что именно Соединенные Штаты заложили фундамент для возможного диалога между Киевом и Москвой.

"Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это. Это произойдет. Они оба пойдут на уступки, я предлагал им эти уступки. Мы имеем к этому большое отношение, многое сделали для этой встречи", — заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В администрации Зеленского прокомментировали ответ США на обращение к Трампу

Призыв к миру и оценка потерь

Президент США выразил надежду, что двум лидерам удастся остановить боевые действия, назвав Украину и Россию "двумя невероятно красивыми странами", а Зеленского и Путина — "двумя очень хорошими людьми".

"В прошлом месяце было убито 25 тысяч человек, большинство из которых — военные. И так каждый месяц", — резюмировал американский президент, призвав стороны немедленно прекратить войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам, — Сибига

Что предшествовало?