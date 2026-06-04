Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, — Трамп
Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что обе стороны будут вынуждены пойти на компромиссы, которые он им ранее лично предлагал.
Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов об открытом письме украинского президента Путину, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Трампа
Во время общения с прессой один из репортеров спросил Трампа, прав ли Зеленский, который в своем письме предложил Путину встретиться наедине, аргументируя это тем, что администрация США сейчас слишком сосредоточена на войне против Ирана.
Глава Белого дома не стал отрицать тезис о занятости иранским вопросом, однако подчеркнул, что именно Соединенные Штаты заложили фундамент для возможного диалога между Киевом и Москвой.
"Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это. Это произойдет. Они оба пойдут на уступки, я предлагал им эти уступки. Мы имеем к этому большое отношение, многое сделали для этой встречи", — заявил Трамп.
Призыв к миру и оценка потерь
Президент США выразил надежду, что двум лидерам удастся остановить боевые действия, назвав Украину и Россию "двумя невероятно красивыми странами", а Зеленского и Путина — "двумя очень хорошими людьми".
"В прошлом месяце было убито 25 тысяч человек, большинство из которых — военные. И так каждый месяц", — резюмировал американский президент, призвав стороны немедленно прекратить войну.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
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А тепер коли Україна стоїть за крок від початку звільнення окупованих земель та українців які всі ці роки чекають на звільнення з під окупації Буратіно хоче врятувати свою куратора Прутіна і дать йому час на підготовку до нового нападу та віддати українців в окупації на погибель а також Крим та сухопутний коридор до Криму разом з найбільшою українською АЕС.
Більше мільйона вбитих і скалічених кацапів на п'ятий рік війни, оце так домовилися.
бреше рудий, більшість орків, а не військових.
Ні.
ага, завершіть це, як в тій пісні - підуть разом втопляться в річці глибокій, шукати не будуть, не скоро знайдуть, не будем ми плакать, спливатимуть роки, і вас ми до смерті не зможем забуть!
Мабуть тому що дурне стадо, куди пастух погнав, туди і побігли.