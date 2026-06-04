Ответ носит технический характер: советник Зеленского Литвин заявил, что Украина получила реакцию США на письмо Трампу

Соединенные Штаты ответили на письмо президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу. Ответ уже получен украинской стороной и находится в работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника президента Дмитрия Литвина для журналистов.

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Что известно об ответе США

По словам Литвина, ответ носит технический характер. Детали пока не разглашаются.

"Да. Она техническая и находится в работе. Детали не раскрываем", - отметил Литвин.

Почему Украина обратилась к США

27 мая Владимир Зеленский направил срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу. Причиной стал критический дефицит систем противовоздушной обороны.

В обращении глава государства подчеркнул, что нехватка средств ПВО создает серьезную угрозу для гражданского населения. Украина не имеет достаточных возможностей для перехвата баллистических ракет.

Впоследствии президент пояснил, что решения нужны немедленно, особенно в преддверии зимы.

Напомним, 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему прекращение огня и встречу.

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