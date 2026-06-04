Відповідь має технічний характер: радник Зеленського Литвин про реакцію США на лист до Трампа

Сполучені Штати відповіли на лист президента України Володимира Зеленського до Дональда Трампа. Відповідь уже отримана українською стороною та перебуває в роботі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника президента Дмитра Литвина для журналістів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про відповідь США

За словами Литвина, відповідь має технічний характер. Деталі наразі не розголошуються.

"Так. Вона технічна і в роботі. Деталі не розкриваємо", - зазначив Литвин.

Чому Україна звернулася до США

27 травня Володимир Зеленський направив терміновий лист до Дональда Трампа та Конгресу. Причиною став критичний дефіцит систем протиповітряної оборони.

У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення. Україна не має достатніх можливостей для перехоплення балістичних ракет.

Згодом президент пояснив, що рішення потрібні негайно, особливо напередодні зими.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому припинення вогню і зустріч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали, - Сибіга