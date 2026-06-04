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Відповідь має технічний характер: радник Зеленського Литвин про реакцію США на лист до Трампа

радник Зеленського Литвин про те чи є відповідь США на лист до Трампа

Сполучені Штати відповіли на лист президента України Володимира Зеленського до Дональда Трампа. Відповідь уже отримана українською стороною та перебуває в роботі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника президента Дмитра Литвина для журналістів.

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Що відомо про відповідь США

За словами Литвина, відповідь має технічний характер. Деталі наразі не розголошуються.

"Так. Вона технічна і в роботі. Деталі не розкриваємо", - зазначив Литвин.

Чому Україна звернулася до США

27 травня Володимир Зеленський направив терміновий лист до Дональда Трампа та Конгресу. Причиною став критичний дефіцит систем протиповітряної оборони.

У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення. Україна не має достатніх можливостей для перехоплення балістичних ракет.

Згодом президент пояснив, що рішення потрібні негайно, особливо напередодні зими.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому припинення вогню і зустріч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали, - Сибіга

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Зеленський Володимир (27923) звернення (680) лист (164) Трамп Дональд (8906)
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04.06.2026 23:14 Відповісти
Шо за чмошнік? - шо він може нарадити?
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04.06.2026 23:15 Відповісти
То це оцей дірявий півник на фото надув кловану у вуха про ці нікчемні смішні листи? Зрозуміло.
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04.06.2026 23:18 Відповісти
Лоховський вигляд, але вишколений у ФСБ
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04.06.2026 23:45 Відповісти
Нова еліта, яку по помийкам позбирали блт...
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04.06.2026 23:41 Відповісти
Техничный - это когда ПОСЛАЛИ?
Вместо ПЭТРИОТ послали в сраку?
Наверное ,написали - у вас же 3000 Фламинго
Которые круче наших Томагавков
Вот ими и отстреливайтесь ,пацаны...
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04.06.2026 23:58 Відповісти
Пидлиток
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05.06.2026 00:45 Відповісти
 
 