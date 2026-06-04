Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали, - Сибіга

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від президента України – до президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч. Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали", - повідомив Сибіга.

Він додав, що Україна очікує на змістовну відповідь на цю пропозицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я готовий до переговорів із Путіним, щоб завершити цю війну

Водночас Пєсков раніше сказав, що в Кремлі бачили лист Зеленського і Путіну про нього повідомлять пізніше.

Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга