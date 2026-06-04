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Новини Лист Зеленського Путіну
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Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали, - Сибіга

Голова МЗС України Андрій Сибіга

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від президента України – до президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч. Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали", - повідомив Сибіга.

Він додав, що Україна очікує на змістовну відповідь на цю пропозицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я готовий до переговорів із Путіним, щоб завершити цю війну

Водночас Пєсков раніше сказав, що в Кремлі бачили лист Зеленського і Путіну про нього повідомлять пізніше.

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) путін володимир (25436) лист (164) Сибіга Андрій (988)
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Топ коментарі
+8
Відкритий лист не передається, на те він і відкритий. Але звідки клоунам це знати.
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04.06.2026 23:06 Відповісти
+4
Цирк.
Два питання до Зелі.
1. Куди поїхав Цирк?
2. Якого хера Зеля залишився?
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04.06.2026 23:05 Відповісти
+3
Та в дупу запхніть собі цей лист,ідіоти.
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04.06.2026 23:13 Відповісти
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Цирк.
Два питання до Зелі.
1. Куди поїхав Цирк?
2. Якого хера Зеля залишився?
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04.06.2026 23:05 Відповісти
Немає поруч Єрмака ... якість порошка впала!
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04.06.2026 23:22 Відповісти
Нагуя? - піськов вже на всі питання відповів
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04.06.2026 23:05 Відповісти
Відкритий лист не передається, на те він і відкритий. Але звідки клоунам це знати.
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04.06.2026 23:06 Відповісти
Значить цей "відкритий" лист не такий і відкритий, а те, що ми бачимо - чергова локшина для лохів потужного Лідора, які ним обмазуватимуться.
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05.06.2026 01:16 Відповісти
***** він нікому не треба, тим більше диктатору *****!
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04.06.2026 23:08 Відповісти
В москву письмо, оттуда "Бандероль". Как неожиданно.
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04.06.2026 23:08 Відповісти
Та в дупу запхніть собі цей лист,ідіоти.
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04.06.2026 23:13 Відповісти
Штілєрман зібрався бомбити москву цього літа ракетами, а тут така подлянка - сцарьок пуйла в пинєходи цілує і просить закінчити війну.
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04.06.2026 23:13 Відповісти
Мабутт ЗЄ таки знає щось про "потужність" майбутніх ракет. Інакше не повз би до *****.
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04.06.2026 23:31 Відповісти
Скількі ще потрібно часу Зеленому, та Рютте та іншім, щоб зрозуміти що ху*ло хоче миру на своїх умовах ?
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04.06.2026 23:14 Відповісти
Гундос, це зразок на рідкість тупої самовпевненої людини, яка не тільки не має дипломатичних здібностей, а й не в змозі, через інтелектуальну недорозвиненість, виразно і зрозуміло висловити свою думку, при цьому через відсутність самокритичності,бути глибоко впевненим у своїх здібностях переконувати опонентів. Або це можливість реалізації блакитної мрії ідіота заглянути у вічі *****, а якщо не вийде у вічі, тоді в очко.
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04.06.2026 23:18 Відповісти
 
 