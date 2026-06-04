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Новини Зустріч Зеленського та Путіна Лист Зеленського Путіну
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Кремль про лист Зеленського Путіну: "Якщо він хоче зустрічі – хай приїздить до Москви"

Пєсков про мирні перемовини

У Кремлі відреагували на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, в якому той запропонував повне припинення вогню та пряму зустріч на нейтральній території.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, цитують російські державні пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь Кремля

Пєсков заявив, що російського диктатора поінформують про лист від Зеленського пізніше:

"Так, ми бачили. Він [Зеленський] опублікував його під час заходу у президента. Президент поки не мав можливості ознайомитися з ним. Я мав можливість (ознайомитися). Це буде повідомлено президенту після того, як закінчиться частина робочого візиту президента Узбекистану".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова зупинити вогонь на час перемовин. Моніторинг режиму тиші можуть вести США, - Зеленський

Водночас у Кремлі відкинули ідею саміту в третіх країнах, знову зажадавши приїзду українського лідера до столиці Росії.

"Зеленський може приїхати до Москви в будь-який момент. Президент Путін сказав, що якщо Зеленський хоче поговорити, він може приїхати до Москви й зробити це", - додав Пєсков.

Читайте також: Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у третій країні, але тільки для підписання угоди

У Москві заявили, що відповідь на лист Зеленського дадуть пізніше

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч. 
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми поїдемо на зустріч із Путіним до будь-якої столиці, крім Москви і Мінська, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Пєсков Дмитро (1866) путін володимир (25436) росія (70300)
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Топ коментарі
+3
Вова зробив би добре діло для України - поїхав би в москву. І нам було б легше. Може б і відосиків- гундосиків не було б.
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04.06.2026 22:48 Відповісти
+3
Все - завіса, вистава "Відкритий лист" ***** закінчилась.
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04.06.2026 22:49 Відповісти
+2
***** з валізки не може злізти, і нікуди у такому стані не поїде.
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04.06.2026 22:43 Відповісти
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Я казав, потрібна сіра зона до москви, це єдиний шлях безпеки.
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04.06.2026 22:43 Відповісти
Єдиний шлях безпеки-ВКЛЮЧАТИ РОЗУМ КОЛИ БЕРЕШ ДО РУК БЮЛІТЕНЬ!
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04.06.2026 22:47 Відповісти
Не корчіть дурня, де бюлетень? Не буде виборів, взагалі, якщо не розумієте чому, тоді не пишіть нічого.
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04.06.2026 22:54 Відповісти
Я мав на увазі минулі!А так звісно не буде, тільки через винос тіла!
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04.06.2026 23:06 Відповісти
***** з валізки не може злізти, і нікуди у такому стані не поїде.
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04.06.2026 22:43 Відповісти
19.05.26 18:53 Диктатор РФ Путін прибув із дводенним візитом до Китаю.
Джерело: https://censor.net/ua/n4004042
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04.06.2026 22:56 Відповісти
Це типу "спростування" моїх слів?
Дякуву, КЕП Очевидність.
Ти не знаєш що таке сатира та сарказм, чи просто за ***** образився?
Зазвичай то ФСБ-шні тролі (зі свіжою реєстрацією) гумору геть не розуміють.
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04.06.2026 23:07 Відповісти
І там йому Сі організував на офіційному прийомі "танок маленьких лебедів" Чайковського у виконанні китайського воєнного оркестру .
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04.06.2026 23:15 Відповісти
Все свому час,як в янека було,який не відразу виїхав туди,аж поки не стало дальше нікуди.
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04.06.2026 22:44 Відповісти
В Житомир.
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04.06.2026 22:46 Відповісти
Колись казали «В Бобруйськ».
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04.06.2026 22:49 Відповісти
Не буде ніякої зустрічі з диктатором *****, він буде рано чи пізно знищений!
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04.06.2026 22:46 Відповісти
Бубочка-припини клоунаду.
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04.06.2026 22:47 Відповісти
Вова зробив би добре діло для України - поїхав би в москву. І нам було б легше. Може б і відосиків- гундосиків не було б.
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04.06.2026 22:48 Відповісти
краще на нейтральній теріторії. Наприклад у Гаазі.
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04.06.2026 22:49 Відповісти
Це ж яким дурним ********** потрібно бути щоб дати змогу ***** повністю відновити постачання нафтопродуктів, накопичити балістичних ракет і передислокувати війська для чергових штурмів протягом абсолютно провального для України "перемиря під переговори". Це зрада в чистому вигляді. Кацапів треба дубасити безперервно до повної деокупації України. Чим більше кацапні ми вбємо сьогодні тим менше лишиться на завтра.
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04.06.2026 22:49 Відповісти
На якому напрямку дубасиш кацапню?
Дай вгадаю: пенсіонер-інвалід, своє відвоював в СА, старший друг кума воює, діловод в штабі Ужгорода.
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04.06.2026 22:56 Відповісти
Кожному своє. Зараз на дачі. Від того що я старий барбос факт необхідності дубасити кацапню залишається незмінним. Ти ж взагалі під американським стягом "за Батьківщину переймаєшся". І що ж ти пропонуєш?
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04.06.2026 23:02 Відповісти
Все - завіса, вистава "Відкритий лист" ***** закінчилась.
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04.06.2026 22:49 Відповісти
Хай їде і чим швидше! Без нього Україна переможе. Ну, а суд будемо викликати вже через Інтерпол.
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04.06.2026 22:51 Відповісти
От і все - ніякого миру
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04.06.2026 22:52 Відповісти
Якщо кацапи хочуть миру то тількі на умовах капітуляції України, не вже є ті хто думає що кацапи підпишуть на іншіх умова мир?
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04.06.2026 22:57 Відповісти
Ще би в кремлі сказали хайль. Руку вверх і чоботами гуп.
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04.06.2026 22:53 Відповісти
дебіл пучоглазий - українські дрони вже були першими гостями на їх всратому економічному форумі
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04.06.2026 22:54 Відповісти
"хай-ль *****!" ))
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04.06.2026 22:55 Відповісти
скажіть Зелі, що кацапи зараз готові закінчувати війну на своїх умовах, ну не бачать вони сенсу робити пермірья
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04.06.2026 22:55 Відповісти
Зеля або зовсім ніякий - або це гра на публіку
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04.06.2026 22:56 Відповісти
піськов навіть на йоту не сумнівається шо путлєр відповість інакше
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04.06.2026 22:58 Відповісти
найпотужніший дипломат можете їхати в мацкву тільки під залізобетонні гарантії, що нам його не повернуть!
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04.06.2026 22:59 Відповісти
Пуйло підтерлося Вовиним (Дімки Литвина) листом, як і очікувалося.
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04.06.2026 23:03 Відповісти
Тупа піська навіть не дочитала того листа. Бо в ньому для русодаунів є спеціальне пояснення чому подібні перемовини не можуть вестись в Києві чи мразькві.
Коротше, кремляді в повному неадекваті як і їх їбанутий царьок. Доведеться ще замочити декілька сот тисяч свиней, критично прорідити їх ппо і артилерію, а також винести решту бензоналивайок і дочекатись економічної кризи і голодних злих підорах на вулицях їх кішлаків.
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04.06.2026 23:05 Відповісти
Прямо в козацькій лопані
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04.06.2026 23:09 Відповісти
Зрадник Оманський Буратіна нехай краще до Ростова їде до чортової матері.
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04.06.2026 23:14 Відповісти
А якої відповіді ви чекали від кацапськіх підарів?
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04.06.2026 23:17 Відповісти
зелене це ж бідоносець то нехай їде до *****, може той здохне раніше після зустрічи з нелохом.
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04.06.2026 23:19 Відповісти
Зейло надає перевагу Оману
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04.06.2026 23:19 Відповісти
 
 