Кремль про лист Зеленського Путіну: "Якщо він хоче зустрічі – хай приїздить до Москви"
У Кремлі відреагували на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, в якому той запропонував повне припинення вогню та пряму зустріч на нейтральній території.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, цитують російські державні пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Відповідь Кремля
Пєсков заявив, що російського диктатора поінформують про лист від Зеленського пізніше:
"Так, ми бачили. Він [Зеленський] опублікував його під час заходу у президента. Президент поки не мав можливості ознайомитися з ним. Я мав можливість (ознайомитися). Це буде повідомлено президенту після того, як закінчиться частина робочого візиту президента Узбекистану".
Водночас у Кремлі відкинули ідею саміту в третіх країнах, знову зажадавши приїзду українського лідера до столиці Росії.
"Зеленський може приїхати до Москви в будь-який момент. Президент Путін сказав, що якщо Зеленський хоче поговорити, він може приїхати до Москви й зробити це", - додав Пєсков.
Що передувало?
- 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4004042
Дякуву, КЕП Очевидність.
Ти не знаєш що таке сатира та сарказм, чи просто за ***** образився?
Зазвичай то ФСБ-шні тролі (зі свіжою реєстрацією) гумору геть не розуміють.
Дай вгадаю: пенсіонер-інвалід, своє відвоював в СА, старший друг кума воює, діловод в штабі Ужгорода.
Коротше, кремляді в повному неадекваті як і їх їбанутий царьок. Доведеться ще замочити декілька сот тисяч свиней, критично прорідити їх ппо і артилерію, а також винести решту бензоналивайок і дочекатись економічної кризи і голодних злих підорах на вулицях їх кішлаків.