Кремль о письме Зеленского Путину: "Если он хочет встречи – пусть приезжает в Москву"

В Кремле отреагировали на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил полное прекращение огня и прямую встречу на нейтральной территории.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитируют российские государственные пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Ответ Кремля

Песков заявил, что российского диктатора проинформируют о письме от Зеленского позже:

"Да, мы видели. Он [Зеленский] опубликовал его во время мероприятия у президента. Президент пока не имел возможности ознакомиться с ним. Я имел возможность (ознакомиться). Об этом будет сообщено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана".

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В то же время в Кремле отвергли идею саммита в третьих странах, вновь потребовав приезда украинского лидера в столицу России.

"Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это", — добавил Песков.

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Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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