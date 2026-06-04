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Новости Встреча Зеленского и Путина Письмо Зеленского Путину
2 004 37

Кремль о письме Зеленского Путину: "Если он хочет встречи – пусть приезжает в Москву"

Песков о мирных переговорах

В Кремле отреагировали на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил полное прекращение огня и прямую встречу на нейтральной территории.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитируют российские государственные пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Ответ Кремля

Песков заявил, что российского диктатора проинформируют о письме от Зеленского позже:

"Да, мы видели. Он [Зеленский] опубликовал его во время мероприятия у президента. Президент пока не имел возможности ознакомиться с ним. Я имел возможность (ознакомиться). Об этом будет сообщено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова прекратить огонь на время переговоров. Мониторинг режима тишины могут вести США, — Зеленский

В то же время в Кремле отвергли идею саммита в третьих странах, вновь потребовав приезда украинского лидера в столицу России.

"Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это", — добавил Песков.

Читайте также: Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране, но только для подписания соглашения

В Москве заявили, что ответ на письмо Зеленского дадут позже

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу. 
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поедем на встречу с Путиным в любую столицу, кроме Москвы и Минска, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) Песков Дмитрий (2101) путин владимир (32548) россия (97789)
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Топ комментарии
+5
Це ж яким дурним ********** потрібно бути щоб дати змогу ***** повністю відновити постачання нафтопродуктів, накопичити балістичних ракет і передислокувати війська для чергових штурмів протягом абсолютно провального для України "перемиря під переговори". Це зрада в чистому вигляді. Кацапів треба дубасити безперервно до повної деокупації України. Чим більше кацапні ми вбємо сьогодні тим менше лишиться на завтра.
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04.06.2026 22:49 Ответить
+3
***** з валізки не може злізти, і нікуди у такому стані не поїде.
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04.06.2026 22:43 Ответить
+3
Бубочка-припини клоунаду.
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04.06.2026 22:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я казав, потрібна сіра зона до москви, це єдиний шлях безпеки.
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04.06.2026 22:43 Ответить
Єдиний шлях безпеки-ВКЛЮЧАТИ РОЗУМ КОЛИ БЕРЕШ ДО РУК БЮЛІТЕНЬ!
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04.06.2026 22:47 Ответить
Не корчіть дурня, де бюлетень? Не буде виборів, взагалі, якщо не розумієте чому, тоді не пишіть нічого.
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04.06.2026 22:54 Ответить
Я мав на увазі минулі!А так звісно не буде, тільки через винос тіла!
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04.06.2026 23:06 Ответить
***** з валізки не може злізти, і нікуди у такому стані не поїде.
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04.06.2026 22:43 Ответить
19.05.26 18:53 Диктатор РФ Путін прибув із дводенним візитом до Китаю.
Джерело: https://censor.net/ua/n4004042
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04.06.2026 22:56 Ответить
Це типу "спростування" моїх слів?
Дякуву, КЕП Очевидність.
Ти не знаєш що таке сатира та сарказм, чи просто за ***** образився?
Зазвичай то ФСБ-шні тролі (зі свіжою реєстрацією) гумору геть не розуміють.
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04.06.2026 23:07 Ответить
І там йому Сі організував на офіційному прийомі "танок маленьких лебедів" Чайковського у виконанні китайського воєнного оркестру .
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04.06.2026 23:15 Ответить
Все свому час,як в янека було,який не відразу виїхав туди,аж поки не стало дальше нікуди.
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04.06.2026 22:44 Ответить
В Житомир.
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04.06.2026 22:46 Ответить
Колись казали «В Бобруйськ».
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04.06.2026 22:49 Ответить
Не буде ніякої зустрічі з диктатором *****, він буде рано чи пізно знищений!
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04.06.2026 22:46 Ответить
Бубочка-припини клоунаду.
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04.06.2026 22:47 Ответить
Вова зробив би добре діло для України - поїхав би в москву. І нам було б легше. Може б і відосиків- гундосиків не було б.
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04.06.2026 22:48 Ответить
краще на нейтральній теріторії. Наприклад у Гаазі.
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04.06.2026 22:49 Ответить
Це ж яким дурним ********** потрібно бути щоб дати змогу ***** повністю відновити постачання нафтопродуктів, накопичити балістичних ракет і передислокувати війська для чергових штурмів протягом абсолютно провального для України "перемиря під переговори". Це зрада в чистому вигляді. Кацапів треба дубасити безперервно до повної деокупації України. Чим більше кацапні ми вбємо сьогодні тим менше лишиться на завтра.
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04.06.2026 22:49 Ответить
На якому напрямку дубасиш кацапню?
Дай вгадаю: пенсіонер-інвалід, своє відвоював в СА, старший друг кума воює, діловод в штабі Ужгорода.
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04.06.2026 22:56 Ответить
Кожному своє. Зараз на дачі. Від того що я старий барбос факт необхідності дубасити кацапню залишається незмінним. Ти ж взагалі під американським стягом "за Батьківщину переймаєшся". І що ж ти пропонуєш?
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04.06.2026 23:02 Ответить
Все - завіса, вистава "Відкритий лист" ***** закінчилась.
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04.06.2026 22:49 Ответить
Хай їде і чим швидше! Без нього Україна переможе. Ну, а суд будемо викликати вже через Інтерпол.
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04.06.2026 22:51 Ответить
От і все - ніякого миру
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04.06.2026 22:52 Ответить
Якщо кацапи хочуть миру то тількі на умовах капітуляції України, не вже є ті хто думає що кацапи підпишуть на іншіх умова мир?
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04.06.2026 22:57 Ответить
Ще би в кремлі сказали хайль. Руку вверх і чоботами гуп.
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04.06.2026 22:53 Ответить
дебіл пучоглазий - українські дрони вже були першими гостями на їх всратому економічному форумі
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04.06.2026 22:54 Ответить
"хай-ль *****!" ))
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04.06.2026 22:55 Ответить
скажіть Зелі, що кацапи зараз готові закінчувати війну на своїх умовах, ну не бачать вони сенсу робити пермірья
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04.06.2026 22:55 Ответить
Зеля або зовсім ніякий - або це гра на публіку
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04.06.2026 22:56 Ответить
піськов навіть на йоту не сумнівається шо путлєр відповість інакше
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04.06.2026 22:58 Ответить
найпотужніший дипломат можете їхати в мацкву тільки під залізобетонні гарантії, що нам його не повернуть!
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04.06.2026 22:59 Ответить
Пуйло підтерлося Вовиним (Дімки Литвина) листом, як і очікувалося.
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04.06.2026 23:03 Ответить
Тупа піська навіть не дочитала того листа. Бо в ньому для русодаунів є спеціальне пояснення чому подібні перемовини не можуть вестись в Києві чи мразькві.
Коротше, кремляді в повному неадекваті як і їх їбанутий царьок. Доведеться ще замочити декілька сот тисяч свиней, критично прорідити їх ппо і артилерію, а також винести решту бензоналивайок і дочекатись економічної кризи і голодних злих підорах на вулицях їх кішлаків.
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04.06.2026 23:05 Ответить
Прямо в козацькій лопані
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04.06.2026 23:09 Ответить
Зрадник Оманський Буратіна нехай краще до Ростова їде до чортової матері.
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04.06.2026 23:14 Ответить
А якої відповіді ви чекали від кацапськіх підарів?
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04.06.2026 23:17 Ответить
зелене це ж бідоносець то нехай їде до *****, може той здохне раніше після зустрічи з нелохом.
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04.06.2026 23:19 Ответить
Зейло надає перевагу Оману
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04.06.2026 23:19 Ответить
 
 