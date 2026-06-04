Кремль о письме Зеленского Путину: "Если он хочет встречи – пусть приезжает в Москву"
В Кремле отреагировали на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил полное прекращение огня и прямую встречу на нейтральной территории.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитируют российские государственные пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Ответ Кремля
Песков заявил, что российского диктатора проинформируют о письме от Зеленского позже:
"Да, мы видели. Он [Зеленский] опубликовал его во время мероприятия у президента. Президент пока не имел возможности ознакомиться с ним. Я имел возможность (ознакомиться). Об этом будет сообщено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана".
В то же время в Кремле отвергли идею саммита в третьих странах, вновь потребовав приезда украинского лидера в столицу России.
"Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это", — добавил Песков.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4004042
Дякуву, КЕП Очевидність.
Ти не знаєш що таке сатира та сарказм, чи просто за ***** образився?
Зазвичай то ФСБ-шні тролі (зі свіжою реєстрацією) гумору геть не розуміють.
Дай вгадаю: пенсіонер-інвалід, своє відвоював в СА, старший друг кума воює, діловод в штабі Ужгорода.
Коротше, кремляді в повному неадекваті як і їх їбанутий царьок. Доведеться ще замочити декілька сот тисяч свиней, критично прорідити їх ппо і артилерію, а також винести решту бензоналивайок і дочекатись економічної кризи і голодних злих підорах на вулицях їх кішлаків.