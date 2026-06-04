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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Письмо Зеленского Путину
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Украина готова прекратить огонь на время переговоров. Мониторинг режима тишины могут вести США, — Зеленский

зеленський

Украина готова ввести полное прекращение огня на время проведения двусторонних переговоров с РФ о завершении войны. Главным гарантом и контролером соблюдения режима тишины на линии соприкосновения должны выступить Соединенные Штаты Америки.

Об этом говорится в открытом письме президента Владимира Зеленского к диктатору РФ Путину, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прекращение огня и фиксация линии фронта

Зеленский заявил, что нынешняя линия боевого столкновения должна стать отправной точкой для начала реального дипломатического процесса, а не кулуарных договоренностей за спиной Украины.

"Своей войной вы навсегда разделили Украину и Россию. Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина готова полностью прекратить огонь – на время, пока будут продолжаться переговоры", – заявил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в открытом письме Путину: Украина предлагает закончить войну, нужна встреча. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Он подчеркнул, что попытка установить реальное перемирие является стандартной международной практикой (в частности, по аналогии с текущими обстоятельствами вокруг Ирана) и это лучший старт для того, чтобы стороны начали говорить друг с другом. Однако перемирие станет возможным только при условии реального желания самого Кремля.

Роль США и Европы

Отдельное внимание в письме уделено архитектуре безопасности во время вероятных переговоров. Поскольку предыдущий опыт Минских соглашений и других договоров с РФ оказался полностью провальным, Украина требует привлечения третьих сторон с реальными рычагами влияния.

Главная роль в вопросе контроля за прекращением огня отводится США:

"Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты", — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что участие США и Европы в общем процессе является логичным, поскольку обеим сторонам конфликта нужны долгосрочные гарантии безопасности. Именно привлечение американской стороны должно определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в этой части мира.

Прямой трек вместо кулуарного "Анкориджа"

Зеленский отверг любые попытки Москвы диктовать условия капитуляции на основе тайных переговоров с новой администрацией Белого дома на Аляске.

  • Украина предлагает завершить войну в формате между Киевом и Москвой на встрече лидеров в Швейцарии, Турции или странах арабского мира.

В качестве первого шага и "хорошего пролога" к завершению войны после объявления тишины Зеленский предложил провести полный обмен военнопленными по принципу "всех на всех", а также немедленно начать возвращение депортированных украинских детей и гражданских лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У них отобрали будущее": Зеленский заявил, что Россия убила уже как минимум 707 украинских детей. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) путин владимир (32548) США (29510) прекращения огня (444)
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Топ комментарии
+10
Уже *** на 9 травня наші мовчали! **** зелена, скільки можна прогинатись перед кремлівською твариною!
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04.06.2026 22:13 Ответить
+7
Г@ндон гроші на ракети розікрав зі своїм кодлом, а тепер поливає нас словесним проносом.
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04.06.2026 22:15 Ответить
+7
Що воно нюхало які перемовини пуйло їх не хоче блазень
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04.06.2026 22:24 Ответить
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Уже *** на 9 травня наші мовчали! **** зелена, скільки можна прогинатись перед кремлівською твариною!
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04.06.2026 22:13 Ответить
Не буде ніякого припинення вогню, Україна і далі буде атакувати кацапстан та знищувати кацапів до повного звільнення усіх територій!
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04.06.2026 22:13 Ответить
Ти шо протів лінії партії? ах ти ж
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04.06.2026 22:17 Ответить
Я не в партії Зеленського
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04.06.2026 22:22 Ответить
- Были ли у вас колебания относительно генеральной линии партии? - Нет, я всегда колебался вместе с линией партии! ·
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04.06.2026 22:30 Ответить
О! ТРО Варшави намалювалось
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04.06.2026 22:23 Ответить
Шо ж таке! - путлєр мовчить - з ким ти зібрався миритися?
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04.06.2026 22:15 Ответить
Г@ндон гроші на ракети розікрав зі своїм кодлом, а тепер поливає нас словесним проносом.
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04.06.2026 22:15 Ответить
Гітлер капут!
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04.06.2026 22:16 Ответить
Дуже різка зміна риторики і поведінки.
Вова! Скажи правду!
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04.06.2026 22:17 Ответить
Що воно нюхало які перемовини пуйло їх не хоче блазень
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04.06.2026 22:24 Ответить
>> на час перемовин...

Про що "перемовин"? Він що, з дуба впав, і не знає, які у йухла умови для "зустрічі"?
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04.06.2026 22:24 Ответить
Це якраз той режим тиші який і потрібен *****, а потім все що кацапи наклепають та назбирають за час того "режиму" полетить в Україну.
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04.06.2026 22:25 Ответить
А що їм заважає зараз "клепати"?
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04.06.2026 22:30 Ответить
Ничего не мешает. Мешает накапливать наклепаное.
На пятом году войны доза кол-во выпущенных за раз ракет уже не вставляет
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04.06.2026 22:33 Ответить
Іран за час перемир'я вже відновив всі свої ракетні можливості. Зеленський хоче дати Путлеру відпочити і підзбирати ще більше війська, щоб вже наступного разу точно взяти Київ. Зеленський працює на публіку і постійно підігрує фюреру. Після цього листа Путін ще більше буде сприймати Україну як слабку націю з шутом на чолі. А розплачуватиметься за цю дурну позицію український народ
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04.06.2026 22:31 Ответить
путлер вперто бере місто за містом. Навіщо йому перемир'я?
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04.06.2026 22:31 Ответить
що ти куриш? які міста вперто вже захоплені ******?
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04.06.2026 23:03 Ответить
У 2026? Ну, наприклад, Торецьк.
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04.06.2026 23:07 Ответить
Зелєнскій вже геть ********? Переговори сам заборонив. Відправте придурка до психіатрів! У нього втрата памяті і деменція як у Трампа. А кажуть ця ***** тільки від старості і не передається. Брешуть напевно...
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04.06.2026 22:31 Ответить
Не, не брешуть.
Клоун уже обьяснял. Был принят закон о запрете вести переговоры с Россией кому либо кроме президента. Тогда зассали и боялись что местная пятая колонна может выйти на сепаратные переговоры с Россией
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04.06.2026 22:38 Ответить
Вау! Щойно Шуфріча випустили... "Вот оно что, Міхалич..."
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04.06.2026 22:41 Ответить
якось вже зовсім халтурно йому тексти пишуть.... рівень навіть нижче за капітана захудалого КВН, і головне ж жодний з оточуючих не поставив просте питання - на на хера це написано, який результат воно має принести? От для кого чи для чого цей бредовий текст написано?
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04.06.2026 22:45 Ответить
Всі ці балачки сприймаються кацапнею як прояв слабкості і не більше. Для чого це? Для кого? Для трампона? Та йому начхати. Зелені стратеги тупорилі.
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04.06.2026 22:53 Ответить
Щоб розпочати переговори, немає необхідності припиняти вогонь, - путін

За його словами, краще завершити війну в цілому, ніж призупиняти бойові дії. (с)
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04.06.2026 23:01 Ответить
Він подорослішав лише за виглядом та віком. А по суті так і залишився лише сценічним образом. Від піаніста зі спущеними штанами, до президента Голобородька та "найвеличнішого всесвітнього лідера". Влада на 5-му році війни так і не зрозуміла, що країна у стані війни - це не сцена для квартальних витівок, шоу "талантів", та нескінченного політичного перфомансу..)
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04.06.2026 23:09 Ответить
 
 