Украина готова прекратить огонь на время переговоров. Мониторинг режима тишины могут вести США, — Зеленский

Украина готова ввести полное прекращение огня на время проведения двусторонних переговоров с РФ о завершении войны. Главным гарантом и контролером соблюдения режима тишины на линии соприкосновения должны выступить Соединенные Штаты Америки.

Об этом говорится в открытом письме президента Владимира Зеленского к диктатору РФ Путину, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прекращение огня и фиксация линии фронта

Зеленский заявил, что нынешняя линия боевого столкновения должна стать отправной точкой для начала реального дипломатического процесса, а не кулуарных договоренностей за спиной Украины.

"Своей войной вы навсегда разделили Украину и Россию. Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина готова полностью прекратить огонь – на время, пока будут продолжаться переговоры", – заявил президент Украины.

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Он подчеркнул, что попытка установить реальное перемирие является стандартной международной практикой (в частности, по аналогии с текущими обстоятельствами вокруг Ирана) и это лучший старт для того, чтобы стороны начали говорить друг с другом. Однако перемирие станет возможным только при условии реального желания самого Кремля.

Роль США и Европы

Отдельное внимание в письме уделено архитектуре безопасности во время вероятных переговоров. Поскольку предыдущий опыт Минских соглашений и других договоров с РФ оказался полностью провальным, Украина требует привлечения третьих сторон с реальными рычагами влияния.

Главная роль в вопросе контроля за прекращением огня отводится США:

"Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты", — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что участие США и Европы в общем процессе является логичным, поскольку обеим сторонам конфликта нужны долгосрочные гарантии безопасности. Именно привлечение американской стороны должно определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в этой части мира.

Прямой трек вместо кулуарного "Анкориджа"

Зеленский отверг любые попытки Москвы диктовать условия капитуляции на основе тайных переговоров с новой администрацией Белого дома на Аляске.

Украина предлагает завершить войну в формате между Киевом и Москвой на встрече лидеров в Швейцарии, Турции или странах арабского мира.

В качестве первого шага и "хорошего пролога" к завершению войны после объявления тишины Зеленский предложил провести полный обмен военнопленными по принципу "всех на всех", а также немедленно начать возвращение депортированных украинских детей и гражданских лиц.

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