"У них отняли будущее": Зеленский заявил, что Россия убила уже, как минимум, 707 украинских детей. ВИДЕО

В четверг, 4 июня, когда во всем мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные о потерях среди самых юных украинцев за время полномасштабного вторжения России

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что этот памятный день является напоминанием об ужасной цене, которую украинские дети платят из-за российской жестокости и насилия.

"С начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 707 маленьких украинцев. Каждая смерть – это ребенок, у которого отняли будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления", – отметил Президент.

Однако реальное количество жертв значительно выше. Из-за постоянных обстрелов, активных боевых действий и временной оккупации территорий Украины точный подсчет на местах невозможен.

Украина совместно с международными партнерами продолжает фиксировать каждое преступление оккупантов против гражданского населения, в частности против детей, чтобы привлечь военно-политическое руководство страны-агрессора к строгому правосудию.

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