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Новости Видео Дети - жертвы войны
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"У них отняли будущее": Зеленский заявил, что Россия убила уже, как минимум, 707 украинских детей. ВИДЕО

В четверг, 4 июня, когда во всем мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные о потерях среди самых юных украинцев за время полномасштабного вторжения России

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Владимир Зеленский подчеркнул, что этот памятный день является напоминанием об ужасной цене, которую украинские дети платят из-за российской жестокости и насилия.

"С начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 707 маленьких украинцев. Каждая смерть – это ребенок, у которого отняли будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления", – отметил Президент.

Однако реальное количество жертв значительно выше. Из-за постоянных обстрелов, активных боевых действий и временной оккупации территорий Украины точный подсчет на местах невозможен.

Украина совместно с международными партнерами продолжает фиксировать каждое преступление оккупантов против гражданского населения, в частности против детей, чтобы привлечь военно-политическое руководство страны-агрессора к строгому правосудию.

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Автор: 

дети (6869) Зеленский Владимир (24401) россия (97789) дети войны (98) война в Украине (8401)
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Топ комментарии
+18
Так, майбутнє в українських дітей забрала росія. Але не потрібно забувати, хто з 2019 року залишив цих дітей незахищенними, хто замість мінування полів виходу ворога - знімав міни. Хто відводив ЗСУ з укриттів в чисте поле та знищував ракетні програми. Хто замість оборони брехав про шашлики. Простими словами - відкрив ворогу двері з півдня.
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04.06.2026 11:01 Ответить
+13
Зеленського потрібно судити за злочинну підготовку до війни.
Шашлики боком вилазять.
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04.06.2026 11:04 Ответить
+12
зевава може аплодувати самому собі,смерті,кров,горе близьких твоя заслуга також,всі пом,ятають і шашлики,і оман,і як з міст тікали всі ,,держслужби,,,і міндічгейт з дінастією,і виродки яких обнюх привів до влади,включно з москальскими гнидами і фсбшниками.....
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04.06.2026 11:00 Ответить
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зевава може аплодувати самому собі,смерті,кров,горе близьких твоя заслуга також,всі пом,ятають і шашлики,і оман,і як з міст тікали всі ,,держслужби,,,і міндічгейт з дінастією,і виродки яких обнюх привів до влади,включно з москальскими гнидами і фсбшниками.....
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04.06.2026 11:00 Ответить
Так, майбутнє в українських дітей забрала росія. Але не потрібно забувати, хто з 2019 року залишив цих дітей незахищенними, хто замість мінування полів виходу ворога - знімав міни. Хто відводив ЗСУ з укриттів в чисте поле та знищував ракетні програми. Хто замість оборони брехав про шашлики. Простими словами - відкрив ворогу двері з півдня.
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04.06.2026 11:01 Ответить
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04.06.2026 12:00 Ответить
Зеленського потрібно судити за злочинну підготовку до війни.
Шашлики боком вилазять.
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04.06.2026 11:04 Ответить
Ти теж до цього приклав свій "інструмент", нікчемо
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04.06.2026 11:05 Ответить
Ніколи не буде прощення рашиським катам ,їх треба тільки знищувати насамперед злочинця путіна і всю рашиську кліку .Число загиблих дітей значно вище ніхто не знає скільки ворог убив дітей на окупованих територіях ,в чому вина цих нещасних дітей ,що їх вбили варвари виконуючи хворі у'яви найкривавішого світового терориста.
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04.06.2026 11:07 Ответить
Как минимум по тысяче болотных тварей должны подохнуть за каждого украинца а за каждого ребёнка и того больше, гораздо больше.
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04.06.2026 11:24 Ответить
Подсчитай сколько двушек на моцкву кореша отправили,раздели на убитых детишек,получится цена одной жизни оцененная кварталом за убийство.
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04.06.2026 11:28 Ответить
З фашистською паРашкою все зрозуміло ще 2014 року, а от тему шашликів не розкрив...
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04.06.2026 11:31 Ответить
Як добре, коли є на кого звалити власні провали. Спочатку воно жартувало що роіся не напала на Україну, а просто пересуває кордони, розмінувало Чонгар, а тепер гундосить що роіся у всьому винна.
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04.06.2026 11:34 Ответить
В 2019 році в українців кучка наріду теж відібрала нормальне майбутнє для українців
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04.06.2026 11:45 Ответить
Ніхера собі "кучка"! Тринадцять з половиною мільйонів довбойобів і ждунів - купа чимала. А от що вони відібрали життя імайбутнє у українців - вони цього ніколи не признають.
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04.06.2026 12:03 Ответить
в метро всі не помістяться, тому так, треба було будувати бомбосховища, 11 років війни, мільярди олігархів за кордоном пішли на елітну нерухомість і бізнеси
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04.06.2026 11:47 Ответить
але найстрашніше те, що все вказує на те, що далі буде ще гірше
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04.06.2026 11:50 Ответить
звісно, для простих людей
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04.06.2026 11:51 Ответить
хло, та його народєц, - вбивці українських дітей..
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04.06.2026 11:55 Ответить
Ты у всей страны будущее отобрал, долбограй гундосый. Тут уже адекватного будущего даже для внуков не предвидеться. Страну почти просрали и с Европы повыгоняют. Куда деваться тому бедному украинцу. На войну. Куда ещё.
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04.06.2026 11:55 Ответить
 
 