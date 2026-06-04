"У них відібрали майбутнє": Зеленський заявив, що Росія вбила вже щонайменше 707 українських дітей. ВIДЕО

У четвер, 4 червня, коли у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив цифри втрат серед наймолодших українців за час повномасштабного вторгнення Росії

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Володимир Зеленський наголосив, що цей пам'ятний день є нагадуванням про жахливу ціну, яку українські діти платять через російську жорстокість і насильство.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини", - зауважив Президент.

Проте реальна кількість жертв значно вища. Через постійні обстріли, активні бойові дії та тимчасову окупацію територій України, точний підрахунок на місцях неможливий.

Україна спільно з міжнародними партнерами продовжує фіксувати кожен злочин окупантів проти цивільного населення, зокрема проти дітей, аби притягнути військово-політичне керівництво країни-агресорки до суворого правосуддя.

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