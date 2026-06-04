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Новини Відео Діти - жертви війни
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"У них відібрали майбутнє": Зеленський заявив, що Росія вбила вже щонайменше 707 українських дітей. ВIДЕО

У четвер, 4 червня, коли у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив цифри втрат серед наймолодших українців за час повномасштабного вторгнення Росії

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Володимир Зеленський наголосив, що цей пам'ятний день є нагадуванням про жахливу ціну, яку українські діти платять через російську жорстокість і насильство.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини", - зауважив Президент.

Проте реальна кількість жертв значно вища. Через постійні обстріли, активні бойові дії та тимчасову окупацію територій України, точний підрахунок на місцях неможливий.

Україна спільно з міжнародними партнерами продовжує фіксувати кожен злочин окупантів проти цивільного населення, зокрема проти дітей, аби притягнути військово-політичне керівництво країни-агресорки до суворого правосуддя.

Також читайте: Росія віддала щонайменше 24 дітей з ТОТ Луганщини під опіку своїх родин

Автор: 

діти (5572) Зеленський Володимир (27923) росія (70300) діти війни (136) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+24
Так, майбутнє в українських дітей забрала росія. Але не потрібно забувати, хто з 2019 року залишив цих дітей незахищенними, хто замість мінування полів виходу ворога - знімав міни. Хто відводив ЗСУ з укриттів в чисте поле та знищував ракетні програми. Хто замість оборони брехав про шашлики. Простими словами - відкрив ворогу двері з півдня.
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04.06.2026 11:01 Відповісти
+17
зевава може аплодувати самому собі,смерті,кров,горе близьких твоя заслуга також,всі пом,ятають і шашлики,і оман,і як з міст тікали всі ,,держслужби,,,і міндічгейт з дінастією,і виродки яких обнюх привів до влади,включно з москальскими гнидами і фсбшниками.....
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04.06.2026 11:00 Відповісти
+17
Зеленського потрібно судити за злочинну підготовку до війни.
Шашлики боком вилазять.
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04.06.2026 11:04 Відповісти
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зевава може аплодувати самому собі,смерті,кров,горе близьких твоя заслуга також,всі пом,ятають і шашлики,і оман,і як з міст тікали всі ,,держслужби,,,і міндічгейт з дінастією,і виродки яких обнюх привів до влади,включно з москальскими гнидами і фсбшниками.....
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04.06.2026 11:00 Відповісти
Так, майбутнє в українських дітей забрала росія. Але не потрібно забувати, хто з 2019 року залишив цих дітей незахищенними, хто замість мінування полів виходу ворога - знімав міни. Хто відводив ЗСУ з укриттів в чисте поле та знищував ракетні програми. Хто замість оборони брехав про шашлики. Простими словами - відкрив ворогу двері з півдня.
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04.06.2026 11:01 Відповісти
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04.06.2026 12:00 Відповісти
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04.06.2026 13:31 Відповісти
Зеленського потрібно судити за злочинну підготовку до війни.
Шашлики боком вилазять.
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04.06.2026 11:04 Відповісти
Ти теж до цього приклав свій "інструмент", нікчемо
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04.06.2026 11:05 Відповісти
Ніколи не буде прощення рашиським катам ,їх треба тільки знищувати насамперед злочинця путіна і всю рашиську кліку .Число загиблих дітей значно вище ніхто не знає скільки ворог убив дітей на окупованих територіях ,в чому вина цих нещасних дітей ,що їх вбили варвари виконуючи хворі у'яви найкривавішого світового терориста.
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04.06.2026 11:07 Відповісти
Как минимум по тысяче болотных тварей должны подохнуть за каждого украинца а за каждого ребёнка и того больше, гораздо больше.
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04.06.2026 11:24 Відповісти
Подсчитай сколько двушек на моцкву кореша отправили,раздели на убитых детишек,получится цена одной жизни оцененная кварталом за убийство.
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04.06.2026 11:28 Відповісти
З фашистською паРашкою все зрозуміло ще 2014 року, а от тему шашликів не розкрив...
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04.06.2026 11:31 Відповісти
Як добре, коли є на кого звалити власні провали. Спочатку воно жартувало що роіся не напала на Україну, а просто пересуває кордони, розмінувало Чонгар, а тепер гундосить що роіся у всьому винна.
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04.06.2026 11:34 Відповісти
В 2019 році в українців кучка наріду теж відібрала нормальне майбутнє для українців
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04.06.2026 11:45 Відповісти
Ніхера собі "кучка"! Тринадцять з половиною мільйонів довбойобів і ждунів - купа чимала. А от що вони відібрали життя імайбутнє у українців - вони цього ніколи не признають.
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04.06.2026 12:03 Відповісти
в метро всі не помістяться, тому так, треба було будувати бомбосховища, 11 років війни, мільярди олігархів за кордоном пішли на елітну нерухомість і бізнеси
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04.06.2026 11:47 Відповісти
але найстрашніше те, що все вказує на те, що далі буде ще гірше
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04.06.2026 11:50 Відповісти
звісно, для простих людей
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04.06.2026 11:51 Відповісти
хло, та його народєц, - вбивці українських дітей..
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04.06.2026 11:55 Відповісти
Ты у всей страны будущее отобрал, долбограй гундосый. Тут уже адекватного будущего даже для внуков не предвидеться. Страну почти просрали и с Европы повыгоняют. Куда деваться тому бедному украинцу. На войну. Куда ещё.
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04.06.2026 11:55 Відповісти
Не допрацьовує наша пропаганда. В Київі, на центральній площі Хрещатика потрібно зробити гігантський стенд зі ВСІМА фотками цих дітей і кожну міжнародну делегацію провозити поряд з ним.
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04.06.2026 12:14 Відповісти
Яка мерзотна та кончена людина, цей зеленский. А шо миру в очах уйла вже немає. А тобі ж дрослі дядки казали та попереджали - уйло вбивця.
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04.06.2026 12:57 Відповісти
циничная шидовская говень
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04.06.2026 13:07 Відповісти
 
 