УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13737 відвідувачів онлайн
Новини Викрадення дітей Росією
111 1

Росія віддала щонайменше 24 дітей з ТОТ Луганщини під опіку своїх родин

Окупанти передали щонайменше 24 дітей з Луганщини під опіку російських родин

Щонайменше 24 дітей із тимчасово окупованої Луганської області від початку року передали під опіку або на усиновлення до російських родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації з посиланням на заяву так званої дитячої омбудсменки "ЛНР" Інни Швенк, озвучену російським пропагандистським медіа. За її словами, дітей із захопленої Луганщини передали до різних регіонів Російської Федерації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ЦПД говорять про незаконне переміщення дітей

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що окупаційна адміністрація намагається виправдати такі дії розмовами про нібито "сімейнозберігаючий підхід".

Водночас у ЦПД наголошують, що під виглядом влаштування дітей у сім'ї Росія продовжує політику незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій та їхньої подальшої асиміляції.

"Подібні заяви представників окупаційної влади можуть бути доказами системної політики Росії щодо незаконного вивезення українських дітей", – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Читайте: РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, - Зеленський

Путін і Львова-Бєлова перебувають під ордером МКС

У ЦПД нагадали, що раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей із тимчасово окупованих територій України.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що спроби легалізувати передачу українських дітей російським родинам є грубим порушенням норм міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернення викрадених Росією дітей має бути пріоритетом, - Зеленський

діти (5570) окупація (6918) викрадення (854) Луганська область (4921)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Европа не думає та не хоче думати, що якщо ми програємо, з ними буде воювати не РФ, а ми. П.С. Стосовно дітей, не треба забувати нікому, що з 2014 по 2016 рік дітей крала цілими дит.будинками Елізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І всякой сволоті обаме та керрі було потужно насрать на цю американську діяльність.
показати весь коментар
02.06.2026 19:42 Відповісти
 
 