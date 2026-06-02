Росія віддала щонайменше 24 дітей з ТОТ Луганщини під опіку своїх родин
Щонайменше 24 дітей із тимчасово окупованої Луганської області від початку року передали під опіку або на усиновлення до російських родин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації з посиланням на заяву так званої дитячої омбудсменки "ЛНР" Інни Швенк, озвучену російським пропагандистським медіа. За її словами, дітей із захопленої Луганщини передали до різних регіонів Російської Федерації.
У ЦПД говорять про незаконне переміщення дітей
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що окупаційна адміністрація намагається виправдати такі дії розмовами про нібито "сімейнозберігаючий підхід".
Водночас у ЦПД наголошують, що під виглядом влаштування дітей у сім'ї Росія продовжує політику незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій та їхньої подальшої асиміляції.
"Подібні заяви представників окупаційної влади можуть бути доказами системної політики Росії щодо незаконного вивезення українських дітей", – зазначають у Центрі протидії дезінформації.
Путін і Львова-Бєлова перебувають під ордером МКС
У ЦПД нагадали, що раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей із тимчасово окупованих територій України.
У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що спроби легалізувати передачу українських дітей російським родинам є грубим порушенням норм міжнародного права.
