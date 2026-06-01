УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14885 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Викрадення дітей Росією
1 106 7

РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, - Зеленський

РФ хоче міняти дітей на військовополонених: подробиці

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія пропонувала обміняти викрадених українських дітей на військовополонених РФ.

Про це глава держави заявив в ефірі програми Face the nation на каналі CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Викрадено тисячі українських дітей. Ми знаємо про 20 тисяч, можливо більше. Ми ідентифікуємо 20 тисяч імен", - сказав президент.

Протягом цих років, додав він, вдалося повернути близько 2 200 дітей.

Також читайте: Готуємо наступні етапи обміну полоненими, триває робота щодо списків, - Зеленський

"Це 10% від відомої кількості. Думаю, тисячі ще не ідентифіковані. Це велика проблема. Це складний процес", - продовжив Зеленський.

Також він розповів, що росіяни запропонували обміняти українських дітей на російських військовополонених.

"Як обміняти дітей? Це незаконно. Цивільних не можна міняти. Їх можна повернути. І як можна обміняти? Так, важливо повернути полонених, але дітей не можна міняти. Пропозиція обміняти дітей доводить, що їх викрали. Сподіваюсь, Конгрес запровадить санкції", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує міжнародні майданчики для виправдання депортації українських дітей, - ЦПД

Автор: 

діти (5568) Зеленський Володимир (27895) обмін (1320)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда. Що тут скажеш. А мені одна особа казала що "вони теж люди і не мені вирішувати хто люди а хто ні"
показати весь коментар
01.06.2026 16:22 Відповісти
Гіршим за кацапа може бути тільки... кацап.
показати весь коментар
01.06.2026 16:55 Відповісти
«..Думаю, тисячі ще не ідентифіковані. Це велика проблема. Це складний процес", - продовжив Зеленський» - набагато ж простіше було розмінувати Чонгар, развєсті вайска, пєрєстать стрєлять і побудувати дороги до кордону з рашкою з кацапським бітумом.
показати весь коментар
01.06.2026 16:26 Відповісти
 
 