РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія пропонувала обміняти викрадених українських дітей на військовополонених РФ.

Про це глава держави заявив в ефірі програми Face the nation на каналі CBS.

"Викрадено тисячі українських дітей. Ми знаємо про 20 тисяч, можливо більше. Ми ідентифікуємо 20 тисяч імен", - сказав президент.

Протягом цих років, додав він, вдалося повернути близько 2 200 дітей.

"Це 10% від відомої кількості. Думаю, тисячі ще не ідентифіковані. Це велика проблема. Це складний процес", - продовжив Зеленський.

Також він розповів, що росіяни запропонували обміняти українських дітей на російських військовополонених.

"Як обміняти дітей? Це незаконно. Цивільних не можна міняти. Їх можна повернути. І як можна обміняти? Так, важливо повернути полонених, але дітей не можна міняти. Пропозиція обміняти дітей доводить, що їх викрали. Сподіваюсь, Конгрес запровадить санкції", - додав глава держави.

