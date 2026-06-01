РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военнопленных, - Зеленский

РФ хочет обменивать детей на военнопленных: подробности

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия предлагала обменять похищенных украинских детей на военнопленных РФ.

Об этом глава государства заявил в эфире программы Face the nation на канале CBS, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Похищены тысячи украинских детей. Мы знаем о 20 тысячах, возможно больше. Мы идентифицируем 20 тысяч имен", — сказал президент.

За эти годы, добавил он, удалось вернуть около 2 200 детей.

"Это 10% от известного количества. Думаю, тысячи еще не идентифицированы. Это большая проблема. Это сложный процесс", — продолжил Зеленский.

Также он рассказал, что россияне предложили обменять украинских детей на российских военнопленных.

"Как обменять детей? Это незаконно. Гражданских нельзя обменивать. Их можно вернуть. И как можно обменять? Да, важно вернуть пленных, но детей нельзя обменивать. Предложение обменять детей доказывает, что их похитили. Надеюсь, Конгресс введет санкции", — добавил глава государства.

Мда. Що тут скажеш. А мені одна особа казала що "вони теж люди і не мені вирішувати хто люди а хто ні"
01.06.2026 16:22 Ответить
Гіршим за кацапа може бути тільки... кацап.
01.06.2026 16:55 Ответить
01.06.2026 16:59 Ответить
«..Думаю, тисячі ще не ідентифіковані. Це велика проблема. Це складний процес", - продовжив Зеленський» - набагато ж простіше було розмінувати Чонгар, развєсті вайска, пєрєстать стрєлять і побудувати дороги до кордону з рашкою з кацапським бітумом.
01.06.2026 16:26 Ответить
 
 