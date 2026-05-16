Готовим следующие этапы обмена пленными, продолжается работа над списками, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа над следующим этапом обмена пленными между Украиной и РФ в рамках договоренностей в формате "1000 на 1000".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

Готовятся списки

"Также не останавливаемся, чтобы были и следующие этапы обменов. На этой неделе был первый этап по обмену 1000 на 1000. Мы готовим следующие. Продолжается работа над списками, всеми необходимыми согласованиями", - отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил тех, кто вовлечен в этот процесс.

"Надо возвращать украинцев из плена. Надо и в дальнейшем укреплять наши связи с миром, наше государство, наших людей", - подчеркнул он.

Обмен пленными 15 мая

Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

