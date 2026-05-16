Новости Обмен пленными
Готовим следующие этапы обмена пленными, продолжается работа над списками, - Зеленский

Украина и Россия провели обмен пленными 15 мая 2026 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа над следующим этапом обмена пленными между Украиной и РФ в рамках договоренностей в формате "1000 на 1000".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

Готовятся списки

"Также не останавливаемся, чтобы были и следующие этапы обменов. На этой неделе был первый этап по обмену 1000 на 1000. Мы готовим следующие. Продолжается работа над списками, всеми необходимыми согласованиями", - отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил тех, кто вовлечен в этот процесс.

"Надо возвращать украинцев из плена. Надо и в дальнейшем укреплять наши связи с миром, наше государство, наших людей", - подчеркнул он.

Обмен пленными 15 мая

  • Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
  • В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

Єрмака за 1000 зразу давай. Гарантую такого піднесення чесного рейтингу, Володимир Олександрович, що вштирить краще котиків 😸
16.05.2026 20:52 Ответить
Так, зебидла ще вистачає.
16.05.2026 20:59 Ответить
Оце і проблема.
16.05.2026 21:01 Ответить
Суши сухарі, падло.
16.05.2026 20:56 Ответить
Вони готують списки полонених а в цей час готують всі хто може допомогти грошики на заставу одному завхозу, різні світи.
16.05.2026 21:00 Ответить
16.05.2026 21:20 Ответить
Пусте базікання ,а справ ніяких по захисту України від кацапів МАЙЖЕ НЕМАЄ,
16.05.2026 21:47 Ответить
"зелені списки" були в часи здачі на рашистське знищення захисників "Азову" ,тепер кого куйло віддав.тих "зелені" і вписують в списки
16.05.2026 22:01 Ответить
І коли воно звиздіти перестане? Трубів незламно про 1000 на 1000. А коли не відбувся обмін в такому обсязі, сказав, що це типу перший етап. А тепер виявляється, що ще і списки не готові. То що тоді було, по його гундосінню, домовлено, і вже мало відбутися?
16.05.2026 22:56 Ответить
 
 