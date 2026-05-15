Украина и РФ провели первый этап обмена пленными 1000 на 1000: освобождены 205 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.

Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС", - отметил он.

Руководитель ОП Буданов отметил, что большинство освобожденных сегодня воинов находились в плену 4 года - это защитники Мариуполя, это солдаты и офицеры Сил безопасности и обороны Украины, которые защищали наше государство на всех направлениях фронта.

Украина и Россия провели обмен пленными 15 мая 2026 года
Что предшествовало

  • Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
  • Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Хоч якийсь позитив🇺🇦. З поверненням 😇🐱.
15.05.2026 10:46 Ответить
Засцяв ***** Трампа дражнити. Сподіваюсь і всіх інших випустять.
15.05.2026 10:46 Ответить
Гарна новина...
15.05.2026 10:53 Ответить
Вирішив не паплюжити попередній свій коментар. А ви помітили колір автобусів? Це вже вибори чи нагадування? Чи після виборів 2019 залишилися?🐸🐸🐸
показать весь комментарий
15.05.2026 10:47 Ответить
1 з 3х (чи 4х) автобусів у фірмовій розмальовці flixbus. тобто, автобуси замовили у автоперевізників. зрада зрадная.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:10 Ответить
Що стосується ЗСУ та московитів то там все добре, аж серце радіє ( маєю на увазі коли щось там горить -палає), а щодо нашої влади то так там суцільна зрада, просто не вірю коли людина була гівно то її щось виправить. В тут ще ця людина отримала владу то вона гівно в кубі. І так на автобусах не обов'язково написано слуга народу чи Зеленський чемпіон, просто з точки зору психології це підсвідомий вплив того ж самого досить відомого кольору який у багатьох асоціюється з досить відомою партією. 🐸😸
показать весь комментарий
15.05.2026 11:33 Ответить
Но от бачите, я зомбований бо тільки зелені так в очі кинулися. Та ви самі ж фото передивилялися. Я так зрозумів що білий то бусік може супроводу, а воїнів везли на зелених - вони і на вигляд комфортніші.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:58 Ответить
Ой все. Не даєте зраду по автобусах розігнати 😸
показать весь комментарий
15.05.2026 11:59 Ответить
Номери тому ж зняли
показать весь комментарий
15.05.2026 20:38 Ответить
Ну слава Богу.4 роки відсидіть у тварюк,це неймовірно.Останні дні кацапи знову почали мутить і була загроза зриву обміну.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:03 Ответить
Худющі...
показать весь комментарий
15.05.2026 11:18 Ответить
Там чоловік один, на фото, худющий..або роки, або заморили((
показать весь комментарий
15.05.2026 20:40 Ответить
Чотири роки...
показать весь комментарий
15.05.2026 11:21 Ответить
без сліз неможливо дивитись
показать весь комментарий
15.05.2026 11:38 Ответить
Це того вартувало, щоб не стачувати всі безпілотники об оборону ппо мацкви.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:44 Ответить
Слава Богу наші хлопці вже вдома 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
15.05.2026 11:53 Ответить
З поверненям до дому!!! Всіх Благ!!! Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
15.05.2026 11:59 Ответить
Нарешті. Сльози....
показать весь комментарий
15.05.2026 12:13 Ответить
А чому не 1000?
показать весь комментарий
15.05.2026 12:20 Ответить
Добре, що хоч зараз повернулися - через 4 роки! Коли там "потужний" обіцяв їх звільнити ?
показать весь комментарий
15.05.2026 12:23 Ответить
там перед кожним полоненим Верещучка повинна на коліна ставати бо це вона кацапів з Криму випустила
показать весь комментарий
15.05.2026 13:51 Ответить
З поверненням, рідненькі.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:02 Ответить
Незламні
показать весь комментарий
15.05.2026 20:32 Ответить
Не маю права забути усе зло, яке вчинила московія моїй країні
показать весь комментарий
15.05.2026 23:17 Ответить
 
 