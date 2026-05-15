Украина и РФ провели первый этап обмена пленными 1000 на 1000: освобождены 205 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.

Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС", - отметил он.

Руководитель ОП Буданов отметил, что большинство освобожденных сегодня воинов находились в плену 4 года - это защитники Мариуполя, это солдаты и офицеры Сил безопасности и обороны Украины, которые защищали наше государство на всех направлениях фронта.



































Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

