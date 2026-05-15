Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими 1000 на 1000: Визволено 205 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими.
Про це повідомив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000.
Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС", - зазначив він.
Керівник ОП Буданов зазначив, що більшість звільнених сьогодні воїнів перебували в неволі 4 роки — це захисники Маріуполя, це солдати та офіцери Сил безпеки та оборони України, які боронили нашу державу на усіх напрямках фронту.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
