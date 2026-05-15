Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими 1000 на 1000: Визволено 205 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими.

Про це повідомив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000.

Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС", - зазначив він.

Керівник ОП Буданов зазначив, що більшість звільнених сьогодні воїнів перебували в неволі 4 роки — це захисники Маріуполя, це солдати та офіцери Сил безпеки та оборони України, які боронили нашу державу на усіх напрямках фронту.

Україна та Росія провели обмін полоненими 15 травня 2026 року
Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Хоч якийсь позитив🇺🇦. З поверненням 😇🐱.
15.05.2026 10:46 Відповісти
Засцяв ***** Трампа дражнити. Сподіваюсь і всіх інших випустять.
15.05.2026 10:46 Відповісти
Гарна новина...
15.05.2026 10:53 Відповісти
Вирішив не паплюжити попередній свій коментар. А ви помітили колір автобусів? Це вже вибори чи нагадування? Чи після виборів 2019 залишилися?🐸🐸🐸
15.05.2026 10:47 Відповісти
1 з 3х (чи 4х) автобусів у фірмовій розмальовці flixbus. тобто, автобуси замовили у автоперевізників. зрада зрадная.
15.05.2026 11:10 Відповісти
Що стосується ЗСУ та московитів то там все добре, аж серце радіє ( маєю на увазі коли щось там горить -палає), а щодо нашої влади то так там суцільна зрада, просто не вірю коли людина була гівно то її щось виправить. В тут ще ця людина отримала владу то вона гівно в кубі. І так на автобусах не обов'язково написано слуга народу чи Зеленський чемпіон, просто з точки зору психології це підсвідомий вплив того ж самого досить відомого кольору який у багатьох асоціюється з досить відомою партією. 🐸😸
15.05.2026 11:33 Відповісти
Но от бачите, я зомбований бо тільки зелені так в очі кинулися. Та ви самі ж фото передивилялися. Я так зрозумів що білий то бусік може супроводу, а воїнів везли на зелених - вони і на вигляд комфортніші.
15.05.2026 11:58 Відповісти
Ой все. Не даєте зраду по автобусах розігнати 😸
15.05.2026 11:59 Відповісти
Номери тому ж зняли
15.05.2026 20:38 Відповісти
Гарна новина...
15.05.2026 10:53 Відповісти
Ну слава Богу.4 роки відсидіть у тварюк,це неймовірно.Останні дні кацапи знову почали мутить і була загроза зриву обміну.
15.05.2026 11:03 Відповісти
Худющі...
15.05.2026 11:18 Відповісти
Там чоловік один, на фото, худющий..або роки, або заморили((
15.05.2026 20:40 Відповісти
Чотири роки...
15.05.2026 11:21 Відповісти
без сліз неможливо дивитись
15.05.2026 11:38 Відповісти
Це того вартувало, щоб не стачувати всі безпілотники об оборону ппо мацкви.
15.05.2026 11:44 Відповісти
Слава Богу наші хлопці вже вдома 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
15.05.2026 11:53 Відповісти
З поверненям до дому!!! Всіх Благ!!! Слава Україні! Слава ЗСУ!
15.05.2026 11:59 Відповісти
Нарешті. Сльози....
15.05.2026 12:13 Відповісти
А чому не 1000?
15.05.2026 12:20 Відповісти
Добре, що хоч зараз повернулися - через 4 роки! Коли там "потужний" обіцяв їх звільнити ?
15.05.2026 12:23 Відповісти
там перед кожним полоненим Верещучка повинна на коліна ставати бо це вона кацапів з Криму випустила
15.05.2026 13:51 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
15.05.2026 16:02 Відповісти
Незламні
15.05.2026 20:32 Відповісти
Не маю права забути усе зло, яке вчинила московія моїй країні
15.05.2026 23:17 Відповісти
 
 