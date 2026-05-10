Переговори щодо обміну тривають, Україна надала російській стороні "список 1000", - Коордштаб

Україна надала російській стороні "список 1000", сформований за принципом терміну перебування українських захисників у полоні.

Про це йдеться у заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ.

Список на обмін передали РФ

"Згідно з результатами перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулись напередодні, Україна надала російській стороні "список 1000", сформований за принципом терміну перебування в полоні українських Захисників і Захисниць з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну", - заявили у Коордштабі.

Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії.

"Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про Оборонців з боку Української держави і є одним з кроків до справедливого миру", - сказано в заяві.

Триває перемовний процес

У Коордштабі додали, що наразі перемовний процес триває.

"Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами", - закликали у Коордштабі.

Нагадаємо, що ввечері 10 травня президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 1000 на 1000 готується.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

