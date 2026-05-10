Переговоры об обмене продолжаются, Украина предоставила российской стороне "список 1000", - Коордштаб

В Коордштабе подтвердили передачу списков российской стороне

Украина предоставила российской стороне "список 1000", составленный с учетом срока пребывания украинских защитников в плену.

Об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

Список на обмен передали РФ

"Согласно результатам переговоров при посредничестве Соединенных Штатов, которые состоялись накануне, Украина предоставила российской стороне "список 1000", сформированный по принципу срока пребывания в плену украинских защитников и защитниц с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину", - заявили в Коордштабе.

Отмечается, что формирование списка по принципу срока пребывания в плену было неоднократно согласовано уполномоченными переговорщиками Украины и России.

"Это справедливый гуманитарный подход, который осуществляется при участии и поддержке Соединенных Штатов Америки и демонстрирует всему миру заботу об оборонцах со стороны украинского государства и является одним из шагов к справедливому миру", - говорится в заявлении.

Продолжается переговорный процесс

В Коордштабе добавили, что в настоящее время переговорный процесс продолжается.

"Чтобы сохранить его эффективность, просим всех воздержаться от распространения любой непроверенной информации, полученной из неофициальных источников", - призвали вКоординационном штабе.

  • Напомним, что вечером 10 мая президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ в формате 1000 на 1000 готовится. 

Что предшествовало

  • Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
  • Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

