Готуємо наступні етапи обміну полоненими, триває робота щодо списків, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо наступного етапу обміну полоненими між Україною та РФ у межах домовленостей у форматі "1000 на 1000".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.
Готуються списки
"Також не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних погоджень", - зазначив президент.
Також Зеленський подякував тим, хто залучений до цього процесу.
"Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші звʼязки зі світом, нашу державу, наших людей", - наголосив він.
Обмін полоненими 15 травня
- Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.
