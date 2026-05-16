Готуємо наступні етапи обміну полоненими, триває робота щодо списків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо наступного етапу обміну полоненими між Україною та РФ у межах домовленостей у форматі "1000 на 1000".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Готуються списки

"Також не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних погоджень", - зазначив президент.

Також Зеленський подякував тим, хто залучений до цього процесу.

"Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші звʼязки зі світом, нашу державу, наших людей", - наголосив він.

Обмін полоненими 15 травня

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

