Готуємо наступні етапи обміну полоненими, триває робота щодо списків, - Зеленський

Україна та Росія провели обмін полоненими 15 травня 2026 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо наступного етапу обміну полоненими між Україною та РФ у межах домовленостей у форматі "1000 на 1000".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Готуються списки

"Також не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних погоджень", - зазначив президент.

Також Зеленський подякував тим, хто залучений до цього процесу.

"Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші звʼязки зі світом, нашу державу, наших людей", - наголосив він.

Обмін полоненими 15 травня

  • Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

Єрмака за 1000 зразу давай. Гарантую такого піднесення чесного рейтингу, Володимир Олександрович, що вштирить краще котиків 😸
16.05.2026 20:52 Відповісти
Так, зебидла ще вистачає.
16.05.2026 20:59 Відповісти
Оце і проблема.
16.05.2026 21:01 Відповісти
Суши сухарі, падло.
16.05.2026 20:56 Відповісти
Вони готують списки полонених а в цей час готують всі хто може допомогти грошики на заставу одному завхозу, різні світи.
16.05.2026 21:00 Відповісти
16.05.2026 21:20 Відповісти
Пусте базікання ,а справ ніяких по захисту України від кацапів МАЙЖЕ НЕМАЄ,
16.05.2026 21:47 Відповісти
"зелені списки" були в часи здачі на рашистське знищення захисників "Азову" ,тепер кого куйло віддав.тих "зелені" і вписують в списки
16.05.2026 22:01 Відповісти
І коли воно звиздіти перестане? Трубів незламно про 1000 на 1000. А коли не відбувся обмін в такому обсязі, сказав, що це типу перший етап. А тепер виявляється, що ще і списки не готові. То що тоді було, по його гундосінню, домовлено, і вже мало відбутися?
16.05.2026 22:56 Відповісти
 
 