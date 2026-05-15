Майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки, - Коордштаб

В рамках першого етапу обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000".



Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Також серед визволених - нацгвардієць, який потрапив у полон на ЧАЕС.

"Наймолодшому звільненому Оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.



Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках", - зазначили у Коордштабі.

Воїнів доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Читайте також: РФ двічі вимагала обміну полонених північнокорейських військових, іншими іноземними найманцями не цікавиться, - Коордштаб

Обмін полоненими 15 травня

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.

Читайте: США - посередник у питанні про обмін полоненими. Розраховуємо на активність у реалізації домовленості, - Зеленський