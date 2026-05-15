Майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки, - Коордштаб

Подробиці обміну полоненими 15 травня: що відомо?

В рамках першого етапу обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000".

Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Також серед визволених - нацгвардієць, який потрапив у полон на ЧАЕС.

"Наймолодшому звільненому Оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.

Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках", - зазначили у Коордштабі.

Воїнів доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Обмін полоненими 15 травня

  • Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.

Скільки азовців не написали....
15.05.2026 11:06 Відповісти
і що саме страшне, що перше що вони почують, що звільнені завдяки найвеличнішому найзеленішому найгундосимошу зе!поцу.
а, чому вони туди потрапили на самому початку вторгнення в коордштабі ніхто ніколи навіть не пукне.
а всі утюги бидломарафону будуть сцяти у всі вуха, що це, саме оте 1000 на 1000!
15.05.2026 11:08 Відповісти
Всі і так знають чому,тому що готувались до шашликів травневих.😢
15.05.2026 11:14 Відповісти
У порередній новині 205 захисників.
15.05.2026 11:18 Відповісти
Більшість з них точно хоче повернутися до війська і помститися за знущання терористичній російській федерації. Але за 4 роки їх здоров'я в російському концтаборі настільки підірвано, що лікуватися роками прийдеться, щоб хоч якось функціонувати самостійно далі. Слава героям!
15.05.2026 11:18 Відповісти
Для тих, кому за 50, відновлення дуже сумнівне, не той вже вік.
15.05.2026 11:40 Відповісти
Дякуємо Захисникам України!!
Дивлячись на повернених з московського табору Українців, перед очима стоять, оті вгодовані рила кабміндічів з єрмаком, татаровим, зеленським… Династія у Козині… Шифери-недострєльонні… Метушня адвоката за VIP-камеру для козиря, як ребров НЕРВОВО, відслюнявив дєньог, для оплати за ларьочника…
Паралельні світи в Україні!!! Один Світ боронить Україну від окупанта московського, а у цей же час шобло пристосуванців від ригоАНАЛІВ розкрадають і здають Україну окупанту!
15.05.2026 11:37 Відповісти
 
 