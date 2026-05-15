Майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки, - Коордштаб
В рамках першого етапу обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000".
Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів", - йдеться в повідомленні.
Також серед визволених - нацгвардієць, який потрапив у полон на ЧАЕС.
"Наймолодшому звільненому Оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.
Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках", - зазначили у Коордштабі.
Воїнів доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.
Обмін полоненими 15 травня
- Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
а, чому вони туди потрапили на самому початку вторгнення в коордштабі ніхто ніколи навіть не пукне.
а всі утюги бидломарафону будуть сцяти у всі вуха, що це, саме оте 1000 на 1000!
