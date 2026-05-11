США - посередник у питанні про обмін полоненими. Розраховуємо на активність у реалізації домовленості, - Зеленський

В Україну повернули вже 9048 людей із полону

Українська сторона фактично щоденно перебуває в комунікації з представниками Сполучених Штатів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні Рустем Умєров доповідав за підсумками зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", - наголошує Зеленський.

Також, як зазначається, були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Дуже хочу помилитися і хай у цього незламного пісяграя все вийде!
11.05.2026 12:50 Відповісти
Скорей ты посредник зеленомордый.
11.05.2026 13:06 Відповісти
Це така жалюгідна спроба голобородька пояснити проживання Уморова в США?
Для вирішення питань обміну необхідні його щоденні контакти з вітьковим і зятьковим?
11.05.2026 13:14 Відповісти
Вчора від Зе була вже одна пред'ява Трампу, в тому, що ***** не дотримується домовленостей про обмін.

Сьогодні - ще одна.

Схоже, з обміном ***** ******. Але Трамп цього не визнає - йому невигідно.
11.05.2026 13:21 Відповісти
мабуть, якесь не добре пояснило комксь у майямі про піріхаворі.... нада апять паслать співрозмовника мудя дічя до майямі, бо сєм'я скучайєт і просіт прівєзті дєнєх
11.05.2026 13:40 Відповісти
А коли була ''контрольована евакуація'' захисників Маріуполя, то там ніби в посередника, а потім у винні Голобородько записав ''Червоний хрест''. А тут винні американці?
11.05.2026 17:09 Відповісти
 
 