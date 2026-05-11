США - посередник у питанні про обмін полоненими. Розраховуємо на активність у реалізації домовленості, - Зеленський
Українська сторона фактично щоденно перебуває в комунікації з представниками Сполучених Штатів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні Рустем Умєров доповідав за підсумками зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Обмін полоненими
"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", - наголошує Зеленський.
Також, як зазначається, були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Для вирішення питань обміну необхідні його щоденні контакти з вітьковим і зятьковим?
Сьогодні - ще одна.
Схоже, з обміном ***** ******. Але Трамп цього не визнає - йому невигідно.