США - посредник в вопросе обмена пленными. Рассчитываем на активность в реализации договоренности, - Зеленский
Украинская сторона фактически ежедневно поддерживает связь с представителями Соединенных Штатов.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Обмен пленными
"Важно, что Америка остается в дипломатии и, в частности, выступила посредником в вопросе обмена пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности", - подчеркивает Зеленский.
Также, как отмечается, в Америке были обсуждены возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.
Что предшествовало
- Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для вирішення питань обміну необхідні його щоденні контакти з вітьковим і зятьковим?
Сьогодні - ще одна.
Схоже, з обміном ***** ******. Але Трамп цього не визнає - йому невигідно.