США - посредник в вопросе обмена пленными. Рассчитываем на активность в реализации договоренности, - Зеленский

Украинская сторона фактически ежедневно поддерживает связь с представителями Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Обмен пленными

"Важно, что Америка остается в дипломатии и, в частности, выступила посредником в вопросе обмена пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности", - подчеркивает Зеленский.

Также, как отмечается, в Америке были обсуждены возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

