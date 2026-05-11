США - посредник в вопросе обмена пленными. Рассчитываем на активность в реализации договоренности, - Зеленский

В Украину уже вернули 9048 человек из плена

Украинская сторона фактически ежедневно поддерживает связь с представителями Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Важно, что Америка остается в дипломатии и, в частности, выступила посредником в вопросе обмена пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности", - подчеркивает Зеленский.

Также, как отмечается, в Америке были обсуждены возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Что предшествовало

  • Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
  • Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Дуже хочу помилитися і хай у цього незламного пісяграя все вийде!
11.05.2026 12:50 Ответить
Скорей ты посредник зеленомордый.
11.05.2026 13:06 Ответить
Це така жалюгідна спроба голобородька пояснити проживання Уморова в США?
Для вирішення питань обміну необхідні його щоденні контакти з вітьковим і зятьковим?
11.05.2026 13:14 Ответить
Вчора від Зе була вже одна пред'ява Трампу, в тому, що ***** не дотримується домовленостей про обмін.

Сьогодні - ще одна.

Схоже, з обміном ***** ******. Але Трамп цього не визнає - йому невигідно.
11.05.2026 13:21 Ответить
мабуть, якесь не добре пояснило комксь у майямі про піріхаворі.... нада апять паслать співрозмовника мудя дічя до майямі, бо сєм'я скучайєт і просіт прівєзті дєнєх
11.05.2026 13:40 Ответить
А коли була ''контрольована евакуація'' захисників Маріуполя, то там ніби в посередника, а потім у винні Голобородько записав ''Червоний хрест''. А тут винні американці?
11.05.2026 17:09 Ответить
 
 