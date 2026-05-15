Почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года, - Коордштаб

В рамках первого этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000" домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".



Помимо солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров", — говорится в сообщении.

Также среди освобожденных - нацгвардеец, который попал в плен на ЧАЭС.

"Самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.



В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях", — отметили в Коордштабе.

Воинов доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

Обмен пленными 15 мая

Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.

