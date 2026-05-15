РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
3 026 8

Почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года, - Коордштаб

Подробности обмена пленными 15 мая: что известно?

В рамках первого этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000" домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".

Помимо солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров", — говорится в сообщении.

Также среди освобожденных - нацгвардеец, который попал в плен на ЧАЭС.

"Самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.

В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях", — отметили в Коордштабе.

Воинов доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

Читайте также: РФ дважды требовала обмена пленных северокорейских военных, другими иностранными наемниками не интересуется, - Коордштаб

Обмен пленными 15 мая

  • Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.

Читайте: США — посредник в вопросе обмена пленными. Рассчитываем на активность в реализации договоренности, — Зеленский

Автор: 

военнопленные (1270) обмен (1526) Координационный штаб (81)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки азовців не написали....
показать весь комментарий
15.05.2026 11:06 Ответить
і що саме страшне, що перше що вони почують, що звільнені завдяки найвеличнішому найзеленішому найгундосимошу зе!поцу.
а, чому вони туди потрапили на самому початку вторгнення в коордштабі ніхто ніколи навіть не пукне.
а всі утюги бидломарафону будуть сцяти у всі вуха, що це, саме оте 1000 на 1000!
показать весь комментарий
15.05.2026 11:08 Ответить
Всі і так знають чому,тому що готувались до шашликів травневих.😢
показать весь комментарий
15.05.2026 11:14 Ответить
У порередній новині 205 захисників.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:18 Ответить
Більшість з них точно хоче повернутися до війська і помститися за знущання терористичній російській федерації. Але за 4 роки їх здоров'я в російському концтаборі настільки підірвано, що лікуватися роками прийдеться, щоб хоч якось функціонувати самостійно далі. Слава героям!
показать весь комментарий
15.05.2026 11:18 Ответить
Для тих, кому за 50, відновлення дуже сумнівне, не той вже вік.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:40 Ответить
Дякуємо Захисникам України!!
Дивлячись на повернених з московського табору Українців, перед очима стоять, оті вгодовані рила кабміндічів з єрмаком, татаровим, зеленським… Династія у Козині… Шифери-недострєльонні… Метушня адвоката за VIP-камеру для козиря, як ребров НЕРВОВО, відслюнявив дєньог, для оплати за ларьочника…
Паралельні світи в Україні!!! Один Світ боронить Україну від окупанта московського, а у цей же час шобло пристосуванців від ригоАНАЛІВ розкрадають і здають Україну окупанту!
показать весь комментарий
15.05.2026 11:37 Ответить
 
 