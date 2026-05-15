Почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года, - Коордштаб
В рамках первого этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000" домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".
Помимо солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров", — говорится в сообщении.
Также среди освобожденных - нацгвардеец, который попал в плен на ЧАЭС.
"Самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.
В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях", — отметили в Коордштабе.
Воинов доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.
Обмен пленными 15 мая
- Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
а, чому вони туди потрапили на самому початку вторгнення в коордштабі ніхто ніколи навіть не пукне.
а всі утюги бидломарафону будуть сцяти у всі вуха, що це, саме оте 1000 на 1000!
Дивлячись на повернених з московського табору Українців, перед очима стоять, оті вгодовані рила кабміндічів з єрмаком, татаровим, зеленським… Династія у Козині… Шифери-недострєльонні… Метушня адвоката за VIP-камеру для козиря, як ребров НЕРВОВО, відслюнявив дєньог, для оплати за ларьочника…
Паралельні світи в Україні!!! Один Світ боронить Україну від окупанта московського, а у цей же час шобло пристосуванців від ригоАНАЛІВ розкрадають і здають Україну окупанту!