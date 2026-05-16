УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8549 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
1 981 12

Ситуація з поверненням полонених захисників Маріуполя залишається найскладнішою, - Лубінець

Лубінець розповів про труднощі з поверненням захисників Маріуполя

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, ситуація пов’язана з поверненням з російського полону захисників Маріуполя наразі залишається найскладнішою.

Про це він сказав в телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про обмін 15 травня 

"Ситуація з оборонцями Маріуполя так і залишається найскладнішою", - сказав Лубінець.

Він розповів, що 193 з 205 захисників, які повернулися у п’ятницю в Україну, були в полоні з 2022 року, і багато з них - саме захисники Маріуполя.

"Усі схудли. Умови тримання на території Російської Федерації залишаються вкрай негативними. Хлопці не отримують достатньої їжі, не надається особлива медична допомога, тому всі відразу поїхали в лікарню",- розповів уповноважений ВР з прав людини.

Також Лубінець висловив сподівання, що російська сторона дотримається слова і повернення людей у рамках обміну триватиме.

"Дійсно, це перший етап, принаймні з українського боку. Ми це так розглядаємо. Ми передали всю інформацію, яку від нас просили наші посередники, наші партнери - США та Об'єднані Арабські Емірати",- сказав омбудсмен.

Про подальші обміни

Відповідаючи на запитання про графік повернення решти майже 800 полонених у межах цього обміну, Лубінець зазначив, що при перемовинах з росіянами ніколи не можна бути впевненими на 100%.

"Все, що від нас просили, ми зробили. Надали всю інформацію, надали багато списків. Ми вчергове підкреслили, що вимагаємо, аби були дотримані домовленості, щоб у першу чергу повернулись тяжкопоранені, важкохворі і ті, хто перебуває в російському полоні з 2022 року. Це наші вимоги, які були підтримані країнами-посередниками",- сказав посадовець.

Читайте також: З російського полону межах обміну повернулися 20 бійців "Азову"

Передача листів для українських полонених

Крім того, Лубінець розповів, що у п’ятницю, 15 травня, відбулася передача листів українським полоненим від родичів.

"Росіяни погодилися взяти від нас 828 листів. Сподіваюся, що вони будуть максимально швидко доставлені до наших хлопців, які залишаються у полоні", - сказав омбудсмен.

Обмін полоненими 15 травня

  • Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

Дивіться також: В Україну повернули чотирьох цивільних, примусово вивезених РФ із Сумщини, - Лубінець. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3235) обмін (1316) полон (1681) Донецька область (11171) полонені (2412) Лубінець Дмитро (701) Маріупольський район (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
і да, ЗЄлєнським особисто !

під якісь там його "гарантії" та особистий контроль.

немає нічого страшнішого, ніж особистий контроль ЗЄлєнського.

.
показати весь коментар
16.05.2026 02:58 Відповісти
+11
але ж як легко ЗЄля залишив гарнізон Маріуполя в оточенні і потім "екстрадував" його !

.
показати весь коментар
16.05.2026 02:35 Відповісти
+10
Спеціально для рибок гуппі: згідно з Зеленським, вони не полонені, а інтерновані до нейтральної країни.
показати весь коментар
16.05.2026 02:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спеціально для рибок гуппі: згідно з Зеленським, вони не полонені, а інтерновані до нейтральної країни.
показати весь коментар
16.05.2026 02:32 Відповісти
Формальний статус маріупольців незрозумілий ні для кого, а головне, нікому з влади й не цікавий !

вони "здані" !
навіть не "нормальні" військовополонені, а саме здані ЗЄлєнським !

.
показати весь коментар
16.05.2026 02:39 Відповісти
і да, ЗЄлєнським особисто !

під якісь там його "гарантії" та особистий контроль.

немає нічого страшнішого, ніж особистий контроль ЗЄлєнського.

.
показати весь коментар
16.05.2026 02:58 Відповісти
До Туреччини там тільки командування вивезли, яке потім і повернули. Це називалось вумним словом "екстракція".
Решта опинилась в російських буцегарнях, в тому числі - в сумнозвісній Оленівці.
показати весь коментар
16.05.2026 06:37 Відповісти
але ж як легко ЗЄля залишив гарнізон Маріуполя в оточенні і потім "екстрадував" його !

.
показати весь коментар
16.05.2026 02:35 Відповісти
Мариупольці (азовці) здались по команді верховного,він обіцяв їх повернення через декалька днів,під його відповідальність. ЧОМУ ПРО ЦЕ МОВЧАТЬ !!!! Де признання цієї брехні і каяття? КАЦАПАМ НІКОЛИ НЕ МОЖНА ВІРИТИ, НІКОЛИ!!!
показати весь коментар
16.05.2026 06:55 Відповісти
а зєлєнскаму?
отож...
показати весь коментар
16.05.2026 07:47 Відповісти
Як тобі спиться, "невідомий Вова" із серіалу "Дінастія"? Захисники зданого Маріуполя не приходять вночі? Сук@.
показати весь коментар
16.05.2026 07:40 Відповісти
Повернення викрадених дітей українських має бути разом з поверненням азовців в Україну з рашистського полону... Ти Лубянець ротяку про цю тему відкриваєш раз в 6 місяців.. А мав би кожного дня вимагати обміну..Їздити на кордон і доносити світу про катування полонених... Чому брехню Кремля розносять 4 роки підряд в світі кожного дня??? До цього часу немаємо свого телеканалу?? То фінансування вріжте пдр в міністерствах...вони і так накрадуть собі для райського життя
показати весь коментар
16.05.2026 07:51 Відповісти
Це тому, що ахматівців ви міняете одразу і в пропорції один до одного. А це едині, хто цікавить Путіна, бо є домовленності з Рамзаном.
показати весь коментар
16.05.2026 08:26 Відповісти
Брати московських попів із погонами під рясою - та на обмін.
показати весь коментар
16.05.2026 09:25 Відповісти
"гарантії зєлєнского " це як вирок... 😑
показати весь коментар
16.05.2026 09:38 Відповісти
 
 