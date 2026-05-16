Ситуація з поверненням полонених захисників Маріуполя залишається найскладнішою, - Лубінець

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, ситуація пов’язана з поверненням з російського полону захисників Маріуполя наразі залишається найскладнішою.

Про це він сказав в телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про обмін 15 травня

"Ситуація з оборонцями Маріуполя так і залишається найскладнішою", - сказав Лубінець.

Він розповів, що 193 з 205 захисників, які повернулися у п’ятницю в Україну, були в полоні з 2022 року, і багато з них - саме захисники Маріуполя.

"Усі схудли. Умови тримання на території Російської Федерації залишаються вкрай негативними. Хлопці не отримують достатньої їжі, не надається особлива медична допомога, тому всі відразу поїхали в лікарню",- розповів уповноважений ВР з прав людини.

Також Лубінець висловив сподівання, що російська сторона дотримається слова і повернення людей у рамках обміну триватиме.

"Дійсно, це перший етап, принаймні з українського боку. Ми це так розглядаємо. Ми передали всю інформацію, яку від нас просили наші посередники, наші партнери - США та Об'єднані Арабські Емірати",- сказав омбудсмен.

Про подальші обміни

Відповідаючи на запитання про графік повернення решти майже 800 полонених у межах цього обміну, Лубінець зазначив, що при перемовинах з росіянами ніколи не можна бути впевненими на 100%.

"Все, що від нас просили, ми зробили. Надали всю інформацію, надали багато списків. Ми вчергове підкреслили, що вимагаємо, аби були дотримані домовленості, щоб у першу чергу повернулись тяжкопоранені, важкохворі і ті, хто перебуває в російському полоні з 2022 року. Це наші вимоги, які були підтримані країнами-посередниками",- сказав посадовець.

Передача листів для українських полонених

Крім того, Лубінець розповів, що у п’ятницю, 15 травня, відбулася передача листів українським полоненим від родичів.

"Росіяни погодилися взяти від нас 828 листів. Сподіваюся, що вони будуть максимально швидко доставлені до наших хлопців, які залишаються у полоні", - сказав омбудсмен.

Обмін полоненими 15 травня

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

