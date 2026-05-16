Ситуация с возвращением пленных защитников Мариуполя остается самой сложной, - Лубинец

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, ситуация, связанная с возвращением из российского плена защитников Мариуполя, на данный момент остается самой сложной.

Об этом он сказал в эфире телеканала, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об обмене 15 мая

"Ситуация с защитниками Мариуполя по-прежнему остается самой сложной", - сказал Лубинец.

Он рассказал, что 193 из 205 защитников, вернувшихся в пятницу в Украину, находились в плену с 2022 года, и многие из них - именно защитники Мариуполя.

"Все похудели. Условия содержания на территории Российской Федерации остаются крайне негативными. Ребята не получают достаточного питания, не оказывается специальная медицинская помощь, поэтому все сразу поехали в больницу", - рассказал уполномоченный ВР по правам человека.

Также Лубинец выразил надежду, что российская сторона сдержит слово и возвращение людей в рамках обмена будет продолжаться.

"Действительно, это первый этап, по крайней мере с украинской стороны. Мы это так рассматриваем. Мы передали всю информацию, которую от нас просили наши посредники, наши партнеры - США и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал омбудсмен.

О дальнейших обменах

Отвечая на вопрос о графике возвращения остальных почти 800 пленных в рамках этого обмена, Лубинец отметил, что при переговорах с россиянами никогда нельзя быть уверенными на 100%.

"Все, что от нас просили, мы сделали. Предоставили всю информацию, предоставили много списков. Мы в очередной раз подчеркнули, что требуем соблюдения договоренностей, чтобы в первую очередь вернулись тяжелораненые, тяжелобольные и те, кто находится в российском плену с 2022 года. Это наши требования, которые были поддержаны странами-посредниками", - сказал чиновник.

Читайте также: Из российского плена в рамках обмена вернулись 20 бойцов "Азова"

Передача писем для украинских пленных

Кроме того, Лубинец рассказал, что в пятницу, 15 мая, состоялась передача писем украинским пленным от родственников.

"Россияне согласились принять от нас 828 писем. Надеюсь, что они будут максимально быстро доставлены нашим ребятам, которые остаются в плену", - сказал омбудсмен.

Обмен пленными 15 мая

Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

Смотрите также: В Украину вернули четырех гражданских лиц, принудительно вывезенных РФ из Сумской области, - Лубинец. ВИДЕО