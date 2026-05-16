Ситуация с возвращением пленных защитников Мариуполя остается самой сложной, - Лубинец

Лубинец рассказал о трудностях с возвращением защитников Мариуполя

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, ситуация, связанная с возвращением из российского плена защитников Мариуполя, на данный момент остается самой сложной.

Об этом он сказал в эфире телеканала, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Об обмене 15 мая 

"Ситуация с защитниками Мариуполя по-прежнему остается самой сложной", - сказал Лубинец.

Он рассказал, что 193 из 205 защитников, вернувшихся в пятницу в Украину, находились в плену с 2022 года, и многие из них - именно защитники Мариуполя.

"Все похудели. Условия содержания на территории Российской Федерации остаются крайне негативными. Ребята не получают достаточного питания, не оказывается специальная медицинская помощь, поэтому все сразу поехали в больницу", - рассказал уполномоченный ВР по правам человека.

Также Лубинец выразил надежду, что российская сторона сдержит слово и возвращение людей в рамках обмена будет продолжаться.

"Действительно, это первый этап, по крайней мере с украинской стороны. Мы это так рассматриваем. Мы передали всю информацию, которую от нас просили наши посредники, наши партнеры - США и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал омбудсмен.

О дальнейших обменах

Отвечая на вопрос о графике возвращения остальных почти 800 пленных в рамках этого обмена, Лубинец отметил, что при переговорах с россиянами никогда нельзя быть уверенными на 100%.

"Все, что от нас просили, мы сделали. Предоставили всю информацию, предоставили много списков. Мы в очередной раз подчеркнули, что требуем соблюдения договоренностей, чтобы в первую очередь вернулись тяжелораненые, тяжелобольные и те, кто находится в российском плену с 2022 года. Это наши требования, которые были поддержаны странами-посредниками", - сказал чиновник.

Из российского плена в рамках обмена вернулись 20 бойцов "Азова"

Передача писем для украинских пленных

Кроме того, Лубинец рассказал, что в пятницу, 15 мая, состоялась передача писем украинским пленным от родственников.

"Россияне согласились принять от нас 828 писем. Надеюсь, что они будут максимально быстро доставлены нашим ребятам, которые остаются в плену", - сказал омбудсмен.

Обмен пленными 15 мая

  • Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
  • В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

В Украину вернули четырех гражданских лиц, принудительно вывезенных РФ из Сумской области, - Лубинец. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5615) обмен (1530) плен (2703) Донецкая область (12294) пленные (2293) Лубинец Дмитрий (562) Мариупольский район (89)
Топ комментарии
+13
і да, ЗЄлєнським особисто !

під якісь там його "гарантії" та особистий контроль.

немає нічого страшнішого, ніж особистий контроль ЗЄлєнського.

.
показать весь комментарий
16.05.2026 02:58 Ответить
+11
але ж як легко ЗЄля залишив гарнізон Маріуполя в оточенні і потім "екстрадував" його !

.
показать весь комментарий
16.05.2026 02:35 Ответить
+10
Спеціально для рибок гуппі: згідно з Зеленським, вони не полонені, а інтерновані до нейтральної країни.
показать весь комментарий
16.05.2026 02:32 Ответить
Формальний статус маріупольців незрозумілий ні для кого, а головне, нікому з влади й не цікавий !

вони "здані" !
навіть не "нормальні" військовополонені, а саме здані ЗЄлєнським !

.
показать весь комментарий
16.05.2026 02:39 Ответить
До Туреччини там тільки командування вивезли, яке потім і повернули. Це називалось вумним словом "екстракція".
Решта опинилась в російських буцегарнях, в тому числі - в сумнозвісній Оленівці.
показать весь комментарий
16.05.2026 06:37 Ответить
Мариупольці (азовці) здались по команді верховного,він обіцяв їх повернення через декалька днів,під його відповідальність. ЧОМУ ПРО ЦЕ МОВЧАТЬ !!!! Де признання цієї брехні і каяття? КАЦАПАМ НІКОЛИ НЕ МОЖНА ВІРИТИ, НІКОЛИ!!!
показать весь комментарий
16.05.2026 06:55 Ответить
а зєлєнскаму?
отож...
показать весь комментарий
16.05.2026 07:47 Ответить
Як тобі спиться, "невідомий Вова" із серіалу "Дінастія"? Захисники зданого Маріуполя не приходять вночі? Сук@.
показать весь комментарий
16.05.2026 07:40 Ответить
Повернення викрадених дітей українських має бути разом з поверненням азовців в Україну з рашистського полону... Ти Лубянець ротяку про цю тему відкриваєш раз в 6 місяців.. А мав би кожного дня вимагати обміну..Їздити на кордон і доносити світу про катування полонених... Чому брехню Кремля розносять 4 роки підряд в світі кожного дня??? До цього часу немаємо свого телеканалу?? То фінансування вріжте пдр в міністерствах...вони і так накрадуть собі для райського життя
показать весь комментарий
16.05.2026 07:51 Ответить
Це тому, що ахматівців ви міняете одразу і в пропорції один до одного. А це едині, хто цікавить Путіна, бо є домовленності з Рамзаном.
показать весь комментарий
16.05.2026 08:26 Ответить
Брати московських попів із погонами під рясою - та на обмін.
показать весь комментарий
16.05.2026 09:25 Ответить
"гарантії зєлєнского " це як вирок... 😑
показать весь комментарий
16.05.2026 09:38 Ответить
 
 