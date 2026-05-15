Из российского плена в рамках обмена вернулись 20 бойцов "Азова"
В ходе сегодняшнего первого этапа обмена пленными между Украиной и РФ домой из российского плена вернулись 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов".
Об этом сообщил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко (Редис), передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из них 19 — защитники Мариуполя.
Четыре года в российском плену, и вот, наконец, встреча с родными, которые боролись за возвращение своих и ждали этого дня", — отмечается в сообщении.
Он поздравил побратимов дома, в Украине, и поблагодарил за стойкость, мужество и силу, которые они ежедневно проявляли в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах.
Обмен пленными 15 мая
- Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
- В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж там їх чи то вісімсот (азовців) чи більше... І усім вішают страшні строки - двадцять п'ять, тридцять років...