Из российского плена в рамках обмена вернулись 20 бойцов "Азова"

В ходе сегодняшнего первого этапа обмена пленными между Украиной и РФ домой из российского плена вернулись 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов".

Об этом сообщил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко (Редис), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из них 19 — защитники Мариуполя.

Четыре года в российском плену, и вот, наконец, встреча с родными, которые боролись за возвращение своих и ждали этого дня", — отмечается в сообщении.

Он поздравил побратимов дома, в Украине, и поблагодарил за стойкость, мужество и силу, которые они ежедневно проявляли в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах.

Обмен пленными 15 мая

Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

