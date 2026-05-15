Новости Обмен пленными
Из российского плена в рамках обмена вернулись 20 бойцов "Азова"

В ходе сегодняшнего первого этапа обмена пленными между Украиной и РФ домой из российского плена вернулись 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов".

Об этом сообщил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко (Редис), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из них 19 — защитники Мариуполя.

Четыре года в российском плену, и вот, наконец, встреча с родными, которые боролись за возвращение своих и ждали этого дня", — отмечается в сообщении.

Он поздравил побратимов дома, в Украине, и поблагодарил за стойкость, мужество и силу, которые они ежедневно проявляли в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах.

Обмен пленными 15 мая

  • Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
  • В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

Це добре, звичайно, що хоч двадцять хлопців-азовців повернули.
Але ж там їх чи то вісімсот (азовців) чи більше... І усім вішают страшні строки - двадцять п'ять, тридцять років...
15.05.2026 15:51 Ответить
І попри "срокі" та грізні заяви "фашістам - справєдлівая кара" - все одно міняють.
15.05.2026 17:01 Ответить
в цю 1000 чоловік для обміну більше не дадуть азовців..
15.05.2026 16:17 Ответить
хто сказав?
15.05.2026 16:27 Ответить
З поверненням, хлопчики.
15.05.2026 17:03 Ответить
Сколько азовцев можно поменять на Пашу Мерседеса например? Или Дубинского/Шуфрича..?
15.05.2026 17:54 Ответить
Кому наюх на роиссе нужны те Шуфричи с мерседесами?!
15.05.2026 19:58 Ответить
Господи ,дай сили та Здоров'я нашим Воїнам Козакам !!!❤️ ...
15.05.2026 18:38 Ответить
 
 