З російського полону межах обміну повернулися 20 бійців "Азову"

Під час сьогоднішнього першого етапу обміну полоненими між Україною та РФ додому з російського полону повернулися 20 військовослужбовців 1 корпусу НГУ "Азов".

Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 оборонці Маріуполя.

Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день", - зазначається в повідомленні.

Він привітав побратимів вдома, в Україні, і подякував за стійкість, мужність та силу, які вони щодня проявляли в надважких обставинах.

Обмін полоненими 15 травня

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

