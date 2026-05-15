З російського полону межах обміну повернулися 20 бійців "Азову"
Під час сьогоднішнього першого етапу обміну полоненими між Україною та РФ додому з російського полону повернулися 20 військовослужбовців 1 корпусу НГУ "Азов".
Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 оборонці Маріуполя.
Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день", - зазначається в повідомленні.
Він привітав побратимів вдома, в Україні, і подякував за стійкість, мужність та силу, які вони щодня проявляли в надважких обставинах.
Обмін полоненими 15 травня
- Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.
Але ж там їх чи то вісімсот (азовців) чи більше... І усім вішают страшні строки - двадцять п'ять, тридцять років...