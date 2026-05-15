З російського полону межах обміну повернулися 20 бійців "Азову"

Новини Обмін полоненими Бійців Азову повернули з полону РФ
2 568 9

Під час сьогоднішнього першого етапу обміну полоненими між Україною та РФ додому з російського полону повернулися 20 військовослужбовців 1 корпусу НГУ "Азов".

Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 оборонці Маріуполя.

Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день", - зазначається в повідомленні.

Він привітав побратимів вдома, в Україні, і подякував за стійкість, мужність та силу, які вони щодня проявляли в надважких обставинах.

Обмін полоненими 15 травня

  • Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

Це добре, звичайно, що хоч двадцять хлопців-азовців повернули.
Але ж там їх чи то вісімсот (азовців) чи більше... І усім вішают страшні строки - двадцять п'ять, тридцять років...
15.05.2026 15:51 Відповісти
І попри "срокі" та грізні заяви "фашістам - справєдлівая кара" - все одно міняють.
15.05.2026 17:01 Відповісти
в цю 1000 чоловік для обміну більше не дадуть азовців..
15.05.2026 16:17 Відповісти
хто сказав?
15.05.2026 16:27 Відповісти
З поверненням, хлопчики.
15.05.2026 17:03 Відповісти
Сколько азовцев можно поменять на Пашу Мерседеса например? Или Дубинского/Шуфрича..?
15.05.2026 17:54 Відповісти
Кому наюх на роиссе нужны те Шуфричи с мерседесами?!
15.05.2026 19:58 Відповісти
Тогда хотя бы в те же условия их...
16.05.2026 07:52 Відповісти
Господи ,дай сили та Здоров'я нашим Воїнам Козакам !!!❤️ ...
15.05.2026 18:38 Відповісти
 
 