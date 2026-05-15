Новости Похищение детей Россией
Россия использует международные площадки для оправдания депортации украинских детей, - ЦПД

Как РФ на международной арене оправдывает похищение украинских детей

Россия продолжает информационную кампанию, направленную на оправдание похищения украинских детей, используя для этого международные площадки.

В частности, комментируя встречу в Брюсселе, посвященную возвращению украинских детей домой, Постпредство РФ при ЕС заявило, что Россия якобы не осуществляла принудительное перемещение несовершеннолетних украинцев, а лишь "спасала" их из зоны боевых действий.

На самом деле международные институты, в частности ООН и Международный уголовный суд, признали незаконный вывоз украинских детей военным преступлением. Именно из-за депортации несовершеннолетних украинцев МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

"Россия продолжает препятствовать возвращению украинских детей домой, скрывает их местонахождение и способствует их русификации через усыновление и навязывание гражданства РФ. Параллельно в информационном пространстве Кремль системно распространяет ложные нарративы и беспочвенные обвинения против Украины, пытаясь сместить фокус внимания со своих преступлений", - пишут в ЦПД.

Так, бывшая омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обвинила украинских военных в якобы принудительном вывозе детей Донбасса в Германию, не предоставив никаких убедительных доказательств.

Украина не только опровергает подобные фейки, но и совместно с международными партнерами продолжает работу над возвращением детей домой.

Недавно Совет ЕС и правительство Великобритании ввели дополнительные санкции против российских структур и лиц, причастных к депортации украинских детей.

А міжнародні майданчики і "ради старацца"!
15.05.2026 17:03 Ответить
Колись-то один виправдовувався: "...Ти віноват уж в том, что хочєтся мнє кушать..."
15.05.2026 17:42 Ответить
 
 