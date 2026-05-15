Росія використовує міжнародні майданчики для виправдання депортації українських дітей, - ЦПД

Росія продовжує інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання викрадення українських дітей, використовуючи для цього міжнародні майданчики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, коментуючи зустріч у Брюсселі, присвячену поверненню українських дітей додому, Постпредство РФ при ЄС заявило, що Росія нібито не здійснювала примусового переміщення неповнолітніх українців, а лише "рятувала" їх із зони бойових дій.

Насправді міжнародні інституції, зокрема ООН та Міжнародний кримінальний суд, визнали незаконне вивезення українських дітей воєнним злочином. Саме через депортацію неповнолітніх українців МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

"Росія продовжує перешкоджати поверненню українських дітей додому, приховує їхнє місцеперебування та сприяє їхній русифікації через усиновлення і нав’язування громадянства РФ. Паралельно в інформаційному просторі Кремль системно поширює неправдиві наративи та бездоказові звинувачення проти України, намагаючись змістити фокус уваги зі своїх злочинів", - пишуть у ЦПД.

Так, колишня омбудсменка РФ Тетяна Москалькова звинуватила українських військових у нібито примусовому вивезенні дітей Донбасу до Німеччини, не надавши жодних переконливих доказів.

Україна не лише спростовує подібні фейки, а й спільно з міжнародними партнерами продовжує роботу над поверненням дітей додому.

Нещодавно Рада ЄС та уряд Великої Британії запровадили додаткові санкції проти російських структур і осіб, причетних до депортації українських дітей.

