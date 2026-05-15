Кількість учасників Коаліції за повернення українських дітей зросла до 49, — МЗС

Приєднання Панами до Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей є чітким сигналом того, що ця проблема стала актуальною і для країн так званого Глобального Півдня.

Питання депортації більше не є суто регіональним - воно набуло глобального та універсального масштабу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, коментуючи підсумки нещодавньої зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломатки, новими учасниками координаційної платформи стали Панама, Швейцарія та Кіпр. Відтак загальна кількість членів об'єднання зросла до 49 країн та міжнародних організацій.

Окрім розширення географії, зустріч принесла потужні практичні результати та нові пакети фінансової допомоги для ідентифікації, повернення та реабілітації дітей:

Євросоюз мобілізував 50 мільйонів євро на посилення загальної системи захисту дітей;

Литва надала 10 мільйонів євро на протидію примусовій депортації;

Канада виділила 3,4 мільйона доларів для Моніторингової місії ООН із прав людини, а також анонсувала проведення профільного саміту на найвищому рівні наприкінці вересня;

Німеччина спрямувала 1,4 мільйона євро на соціально-психологічну допомогу;

Велика Британія виділила 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на розшук та ідентифікацію маленьких українців.

Паралельно з цим Велика Британія, ЄС та Канада посилили санкційний тиск на російських посадовців, які є безпосередньо причетними до незаконного викрадення неповнолітніх.

Мар’яна Беца підкреслила, що наразі надзвичайно важливим етапом є ефективне виконання ухваленої резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Попри складні дипломатичні умови, документ отримав безпрецедентну підтримку в Нью-Йорку. Ця резолюція дає прямий поштовх генеральному секретареві ООН задіяти весь свій міжнародний мандат, аби максимально фасилітувати процес повернення українських громадян додому.

