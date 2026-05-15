Возвращение украинских детей приобрело глобальный и универсальный масштаб, - Беца
Присоединение Панамы к Международной коалиции по вопросам возвращения украинских детей является явным сигналом того, что эта проблема стала актуальной и для стран так называемого Глобального Юга.
Вопрос депортации больше не является сугубо региональным - он приобрел глобальный и универсальный масштаб.
Об этом в интервью Укринформу заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, комментируя итоги недавней встречи высокого уровня Международной коалиции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, новыми участниками координационной платформы стали Панама, Швейцария и Кипр. Таким образом, общее количество членов объединения выросло до 49 стран и международных организаций.
Помимо расширения географии, встреча принесла мощные практические результаты и новые пакеты финансовой помощи для идентификации, возвращения и реабилитации детей:
-
Евросоюз мобилизовал 50 миллионов евро на укрепление общей системы защиты детей;
-
Литва выделила 10 миллионов евро на противодействие принудительной депортации;
-
Канада выделила 3,4 миллиона долларов для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, а также анонсировала проведение профильного саммита на высшем уровне в конце сентября;
-
Германия направила 1,4 миллиона евро на социально-психологическую помощь;
-
Великобритания выделила 1,2 миллиона фунтов стерлингов на розыск и идентификацию маленьких украинцев.
Параллельно с этим Великобритания, ЕС и Канада усилили санкционное давление на российских чиновников, непосредственно причастных к незаконному похищению несовершеннолетних.
Марьяна Беца подчеркнула, что в настоящее время чрезвычайно важным этапом является эффективное выполнение принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Несмотря на сложные дипломатические условия, документ получил беспрецедентную поддержку в Нью-Йорке. Эта резолюция дает прямой импульс генеральному секретарю ООН задействовать весь свой международный мандат, чтобы максимально содействовать процессу возвращения украинских граждан домой.
а повернення йух .. хто ж повірить черговій zельоной сосне
дітей не бачу - розпил бабла на цій темі бачу.
zельоні гниди такі гниди