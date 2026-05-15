Возвращение украинских детей приобрело глобальный и универсальный масштаб, - Беца

Присоединение Панамы к Международной коалиции по вопросам возвращения украинских детей является явным сигналом того, что эта проблема стала актуальной и для стран так называемого Глобального Юга.

Вопрос депортации больше не является сугубо региональным - он приобрел глобальный и универсальный масштаб.

Об этом в интервью Укринформу заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, комментируя итоги недавней встречи высокого уровня Международной коалиции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, новыми участниками координационной платформы стали Панама, Швейцария и Кипр. Таким образом, общее количество членов объединения выросло до 49 стран и международных организаций.

Помимо расширения географии, встреча принесла мощные практические результаты и новые пакеты финансовой помощи для идентификации, возвращения и реабилитации детей:

Евросоюз мобилизовал 50 миллионов евро на укрепление общей системы защиты детей;

Литва выделила 10 миллионов евро на противодействие принудительной депортации;

Канада выделила 3,4 миллиона долларов для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, а также анонсировала проведение профильного саммита на высшем уровне в конце сентября;

Германия направила 1,4 миллиона евро на социально-психологическую помощь;

Великобритания выделила 1,2 миллиона фунтов стерлингов на розыск и идентификацию маленьких украинцев.

Параллельно с этим Великобритания, ЕС и Канада усилили санкционное давление на российских чиновников, непосредственно причастных к незаконному похищению несовершеннолетних.

Марьяна Беца подчеркнула, что в настоящее время чрезвычайно важным этапом является эффективное выполнение принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Несмотря на сложные дипломатические условия, документ получил беспрецедентную поддержку в Нью-Йорке. Эта резолюция дает прямой импульс генеральному секретарю ООН задействовать весь свой международный мандат, чтобы максимально содействовать процессу возвращения украинских граждан домой.

