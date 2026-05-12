Повернення викрадених Росією дітей має бути пріоритетом, - Зеленський

Під час засідання міжнародної коаліції президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту не знижувати увагу до питання повернення викрадених Росією дітей.

Зеленський висловив подяку Європейському Союзу та всім країнам, які долучилися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

"Важливо, що нас об’єднує спільна мета – розслідувати ці викрадення, повернути дітей і допомогти їм відновити нормальне життя зі своїми родинами. Це не щось абстрактне. Кожен випадок – це історія реальної дитини та реальної родини", – зазначив він.

Він наголосив, що йдеться не про абстрактну проблему, а про конкретні історії дітей і родин, які були розірвані через дії держави-агресора. За словами глави держави, спільна мета партнерів полягає у фіксації випадків викрадення, поверненні дітей додому та їх подальшій реабілітації.

Глава держави підкреслив: "Рятуючи цих дітей, ми даємо шанс не тільки їм – ми даємо шанс нашим країнам не перетворити на попіл цінності, які визначають наше життя. І звідси випливає фундаментальне питання: як стало можливим, що росіяни просто викрали десятки тисяч дітей, сховали їх, відірвали від їхніх родин, а потім навчили їх ненавидіти ту саму країну, із якої їх викрали?".

Коли країна стає такою силою зла, що не зупиняється навіть перед знищенням дитячих життів, це не можна розглядати як суто регіональну проблему, як щось, що відбувається "десь далеко", акцентував Президент.

Країна, яка скоює такі злочини проти дітей, здатна на будь-які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу.

Коаліція з майже 50 країн та заклик до посилення тиску на РФ

Зеленський зазначив, що до ініціативи вже долучилися близько 50 держав із різних регіонів світу, включно з країнами Європи, Північної та Південної Америки, а також Азії. Він окремо відзначив приєднання Швейцарії та Кіпру та подякував міжнародним партнерам за системну підтримку, зокрема в межах проєкту Bring Kids Back UA.

Президент підкреслив необхідність продовження практичної роботи з пошуку та повернення дітей, а також посилення юридичного та санкційного тиску на Росію. Міжнародний кримінальний суд, нагадав Зеленський, уже видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та його спільників у викраденні українських дітей.

"Це глобальна справа, і за це мають бути глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно", – підкреслив Президент.

Уже запроваджені нові санкції проти тих, хто викрадає дітей і намагається це нормалізувати, але тиск на Росію не можна послаблювати, акцентував Зеленський.

"Санкції працюють. І світ має силу. Будь ласка, використовуйте її правильно", – закликав глава Української держави.

Окремо Зеленський закликав світ не послаблювати санкційний тиск, наголосивши, що міжнародна спільнота має всі інструменти для реагування на злочини проти дітей і повинна їх використовувати.

