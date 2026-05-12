УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10758 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Викрадення дітей Росією
755 23

Повернення викрадених Росією дітей має бути пріоритетом, - Зеленський

Зеленський подякував міжнародній коаліції за повернення викрадених Росією дітей

Під час засідання міжнародної коаліції президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту не знижувати увагу до питання повернення викрадених Росією дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс глави держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський висловив подяку Європейському Союзу та всім країнам, які долучилися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

"Важливо, що нас об’єднує спільна мета – розслідувати ці викрадення, повернути дітей і допомогти їм відновити нормальне життя зі своїми родинами. Це не щось абстрактне. Кожен випадок – це історія реальної дитини та реальної родини", – зазначив він.

Він наголосив, що йдеться не про абстрактну проблему, а про конкретні історії дітей і родин, які були розірвані через дії держави-агресора. За словами глави держави, спільна мета партнерів полягає у фіксації випадків викрадення, поверненні дітей додому та їх подальшій реабілітації.

Глава держави підкреслив: "Рятуючи цих дітей, ми даємо шанс не тільки їм – ми даємо шанс нашим країнам не перетворити на попіл цінності, які визначають наше життя. І звідси випливає фундаментальне питання: як стало можливим, що росіяни просто викрали десятки тисяч дітей, сховали їх, відірвали від їхніх родин, а потім навчили їх ненавидіти ту саму країну, із якої їх викрали?".

Коли країна стає такою силою зла, що не зупиняється навіть перед знищенням дитячих життів, це не можна розглядати як суто регіональну проблему, як щось, що відбувається "десь далеко", акцентував Президент.

Країна, яка скоює такі злочини проти дітей, здатна на будь-які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу.

Коаліція з майже 50 країн та заклик до посилення тиску на РФ

Зеленський зазначив, що до ініціативи вже долучилися близько 50 держав із різних регіонів світу, включно з країнами Європи, Північної та Південної Америки, а також Азії. Він окремо відзначив приєднання Швейцарії та Кіпру та подякував міжнародним партнерам за системну підтримку, зокрема в межах проєкту Bring Kids Back UA.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС цього тижня офіційно приєднається до Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України, - Каллас

Президент підкреслив необхідність продовження практичної роботи з пошуку та повернення дітей, а також посилення юридичного та санкційного тиску на Росію. Міжнародний кримінальний суд, нагадав Зеленський, уже видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та його спільників у викраденні українських дітей.

"Це глобальна справа, і за це мають бути глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно", – підкреслив Президент.

Уже запроваджені нові санкції проти тих, хто викрадає дітей і намагається це нормалізувати, але тиск на Росію не можна послаблювати, акцентував Зеленський.

"Санкції працюють. І світ має силу. Будь ласка, використовуйте її правильно", – закликав глава Української держави.

Окремо Зеленський закликав світ не послаблювати санкційний тиск, наголосивши, що міжнародна спільнота має всі інструменти для реагування на злочини проти дітей і повинна їх використовувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ пропонувала включити дітей до обмінних списків: Це неприйнятно, - Сибіга

Автор: 

діти (5532) Зеленський Володимир (27767)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Та хто ж буде різати таку гарну дойну корову, яка вже 5-й рік такі гарні валютні надої дає ЗЕдоярам?!
показати весь коментар
12.05.2026 08:10 Відповісти
+9
А закінчення війни вже не в пріоритети у вови. А навіщо її закінчувати, поки війна він сцарь......
показати весь коментар
12.05.2026 08:06 Відповісти
+9
КОШЕРНИЙ ЦАР дуже хвилюється за українських дітей ... бо за безпеку своїх він добре подбав на початку війни, так само як добре подбав за безпеку папиСаші та мамиРими, а вже як там буде з безпекою Кривого Рогу - то таке ...
показати весь коментар
12.05.2026 08:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А закінчення війни вже не в пріоритети у вови. А навіщо її закінчувати, поки війна він сцарь......
показати весь коментар
12.05.2026 08:06 Відповісти
Та хто ж буде різати таку гарну дойну корову, яка вже 5-й рік такі гарні валютні надої дає ЗЕдоярам?!
показати весь коментар
12.05.2026 08:10 Відповісти
КОШЕРНИЙ ЦАР дуже хвилюється за українських дітей ... бо за безпеку своїх він добре подбав на початку війни, так само як добре подбав за безпеку папиСаші та мамиРими, а вже як там буде з безпекою Кривого Рогу - то таке ...
показати весь коментар
12.05.2026 08:09 Відповісти
а де його дитина від Мендель ?
показати весь коментар
12.05.2026 08:11 Відповісти
Ви про міндіча?
показати весь коментар
12.05.2026 08:15 Відповісти
міндіч теж вагітний ?
показати весь коментар
12.05.2026 08:17 Відповісти
чому ж міндіч якщо від нього ))
показати весь коментар
14.05.2026 09:41 Відповісти
1000 полонений, про яких набрехало зелене кончене зелене падло, котрих на обмін замість тиші на 9 мая, коли повернуть?

до речі, сьогодні біля 4:00 в києві знатно бухкало.
показати весь коментар
12.05.2026 08:09 Відповісти
Там твоя мендельша наговорила майже 2 години трешу у такера карлсона. Шо, вова, гарно ти кадри підбираєш? Як не воша, то альоша, як не пендель, то від мендель.
показати весь коментар
12.05.2026 08:14 Відповісти
1000х1000 не годен до ладу довести , взявся вже за викрадених... спав-спав , взяв та й перевернувся на другий бiк. юний пiарщик, гундосик-пустомеля. Спекулюе на горi.
показати весь коментар
12.05.2026 08:18 Відповісти
Ішак у ступорі та намагається створити хорошу міну при поганій грі.
показати весь коментар
12.05.2026 08:19 Відповісти
Тiпо, вiд Д`єрмака вiдвертає увагу, бо й самого вуха звiдти стирчать.
показати весь коментар
12.05.2026 08:28 Відповісти
Професіна риса будь-якого клоуна.
показати весь коментар
12.05.2026 09:13 Відповісти
Забув зеленський ще сказати про повернення в Україну, отих виведених з 2020 року, млрд дол з України!!! Керівництву Нацбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ це ніяково заперечити, бо Західні Партнери, достеменно х знають про ці трансферти осі з Урядового кварталу….
показати весь коментар
12.05.2026 08:36 Відповісти
"Людина, яка скоює такі злочини проти громадян, здатна на будь-які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу.

- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).
показати весь коментар
12.05.2026 08:39 Відповісти
... і розкрадена друзями президента під час війни країна !!!
показати весь коментар
12.05.2026 09:11 Відповісти
Брошенных тобой лидор ,не вывезенных из детдомов ,отданных в руки орков.Крысинный король.
показати весь коментар
12.05.2026 08:52 Відповісти
Ти, блазень на посаді Президента, спочатку поверни 1000 полонених, обмін яких ти скасував своїм указом 8 травня
показати весь коментар
12.05.2026 09:37 Відповісти
За повернення дітлахів ми тобі дамо орден, а за те що ти їх віддав у полон, ми тебе будемо судити і обов'язково ув'язнемо нат довічне, бо суд буде чесний.
показати весь коментар
12.05.2026 09:39 Відповісти
Політична педофілія набула зеленого відтінку - як тільки квартального наркомана приперли до стінки, то він відразу запереживав про діток. Де ти був у 2021 році, гнида?
показати весь коментар
12.05.2026 09:40 Відповісти
Так а хто винен? Бараняча зеотара 73%. Кави попили, ******.ли-по камерах)
показати весь коментар
12.05.2026 09:42 Відповісти
Це замість коментарів по єрмаку?
Прикрився дітьми, як старші вчили?
показати весь коментар
12.05.2026 10:00 Відповісти
Тварина забула шашлики , зайнятий був великим крадівництво с дерьмаком ,
показати весь коментар
12.05.2026 13:11 Відповісти
 
 