Возвращение похищенных Россией детей должно быть приоритетом, - Зеленский

В ходе заседания международной коалиции президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не ослаблять внимание к вопросу возвращения похищенных Россией детей.

Об этом сообщает Офис главы государства.

Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу и всем странам, присоединившимся к международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

"Важно, что нас объединяет общая цель - расследовать эти похищения, вернуть детей и помочь им восстановить нормальную жизнь со своими семьями. Это не что-то абстрактное. Каждый случай - это история реального ребенка и реальной семьи", - отметил он.

Глава государства подчеркнул: "Спасая этих детей, мы даем шанс не только им - мы даем шанс нашим странам не превратить в пепел ценности, которые определяют нашу жизнь. И отсюда вытекает фундаментальный вопрос: как стало возможным, что россияне просто похитили десятки тысяч детей, спрятали их, оторвали от их семей, а затем научили их ненавидеть ту самую страну, из которой их похитили?"

Когда страна становится такой силой зла, что не останавливается даже перед уничтожением детских жизней, это нельзя рассматривать как сугубо региональную проблему, как нечто, происходящее "где-то далеко", подчеркнул Президент.

Страна, совершающая такие преступления против детей, способна на любые преступления. И именно поэтому этот вызов требует ответа всего мира.

Коалиция из почти 50 стран и призыв к усилению давления на РФ

Зеленский отметил, что к инициативе уже присоединились около 50 государств из разных регионов мира, включая страны Европы, Северной и Южной Америки, а также Азии. Он отдельно отметил присоединение Швейцарии и Кипра и поблагодарил международных партнеров за системную поддержку, в частности - в рамках проекта Bring Kids Back UA.

Президент подчеркнул необходимость продолжения практической работы по поиску и возвращению детей, а также усиления юридического и санкционного давления на Россию. Международный уголовный суд, напомнил Зеленский, уже выдал ордера на арест российского диктатора Путина и его сообщников в похищении украинских детей.

"Это глобальное дело, и за это должны быть глобальные последствия. Каждый, кто совершает преступления против детей, должен по-настоящему почувствовать, что это неправильно", - подчеркнул Президент.

Уже введены новые санкции против тех, кто похищает детей и пытается это нормализовать, но давление на Россию нельзя ослаблять, подчеркнул Зеленский.

"Санкции работают. И у мира есть сила. Пожалуйста, используйте ее правильно", - призвал глава украинского государства.

Отдельно Зеленский призвал мир не ослаблять санкционное давление, отметив, что международное сообщество имеет все инструменты для реагирования на преступления против детей и должно их использовать.

