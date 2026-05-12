Возвращение похищенных Россией детей должно быть приоритетом, - Зеленский

Зеленский поблагодарил международную коалицию за возвращение похищенных Россией детей

В ходе заседания международной коалиции президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не ослаблять внимание к вопросу возвращения похищенных Россией детей.

Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу и всем странам, присоединившимся к международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

"Важно, что нас объединяет общая цель - расследовать эти похищения, вернуть детей и помочь им восстановить нормальную жизнь со своими семьями. Это не что-то абстрактное. Каждый случай - это история реального ребенка и реальной семьи", - отметил он.

Он подчеркнул, что речь идет не об абстрактной проблеме, а о конкретных историях детей и семей, которые были разлучены из-за действий государства-агрессора. По словам главы государства, общая цель партнеров заключается в фиксации случаев похищения, возвращении детей домой и их дальнейшей реабилитации.

Глава государства подчеркнул: "Спасая этих детей, мы даем шанс не только им - мы даем шанс нашим странам не превратить в пепел ценности, которые определяют нашу жизнь. И отсюда вытекает фундаментальный вопрос: как стало возможным, что россияне просто похитили десятки тысяч детей, спрятали их, оторвали от их семей, а затем научили их ненавидеть ту самую страну, из которой их похитили?"

Когда страна становится такой силой зла, что не останавливается даже перед уничтожением детских жизней, это нельзя рассматривать как сугубо региональную проблему, как нечто, происходящее "где-то далеко", подчеркнул Президент.

Страна, совершающая такие преступления против детей, способна на любые преступления. И именно поэтому этот вызов требует ответа всего мира.

Коалиция из почти 50 стран и призыв к усилению давления на РФ

Зеленский отметил, что к инициативе уже присоединились около 50 государств из разных регионов мира, включая страны Европы, Северной и Южной Америки, а также Азии. Он отдельно отметил присоединение Швейцарии и Кипра и поблагодарил международных партнеров за системную поддержку, в частности - в рамках проекта Bring Kids Back UA.

Президент подчеркнул необходимость продолжения практической работы по поиску и возвращению детей, а также усиления юридического и санкционного давления на Россию. Международный уголовный суд, напомнил Зеленский, уже выдал ордера на арест российского диктатора Путина и его сообщников в похищении украинских детей.

"Это глобальное дело, и за это должны быть глобальные последствия. Каждый, кто совершает преступления против детей, должен по-настоящему почувствовать, что это неправильно", - подчеркнул Президент.

Уже введены новые санкции против тех, кто похищает детей и пытается это нормализовать, но давление на Россию нельзя ослаблять, подчеркнул Зеленский.

"Санкции работают. И у мира есть сила. Пожалуйста, используйте ее правильно", - призвал глава украинского государства.

Отдельно Зеленский призвал мир не ослаблять санкционное давление, отметив, что международное сообщество имеет все инструменты для реагирования на преступления против детей и должно их использовать.

Та хто ж буде різати таку гарну дойну корову, яка вже 5-й рік такі гарні валютні надої дає ЗЕдоярам?!
12.05.2026 08:10 Ответить
А закінчення війни вже не в пріоритети у вови. А навіщо її закінчувати, поки війна він сцарь......
12.05.2026 08:06 Ответить
КОШЕРНИЙ ЦАР дуже хвилюється за українських дітей ... бо за безпеку своїх він добре подбав на початку війни, так само як добре подбав за безпеку папиСаші та мамиРими, а вже як там буде з безпекою Кривого Рогу - то таке ...
12.05.2026 08:09 Ответить
