177 1

Россия передала по меньшей мере 24 детей из ВОТ Луганщины под опеку своих семей

По меньшей мере 24 ребенка из временно оккупированной Луганской области с начала года были переданы под опеку или на усыновление в российские семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации со ссылкой на заявление так называемого детского омбудсмена "ЛНР" Инны Швенк, озвученное российскими пропагандистскими СМИ. По ее словам, детей из оккупированной Луганщины передали в разные регионы Российской Федерации.

В ЦПД говорят о незаконном перемещении детей

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что оккупационная администрация пытается оправдать такие действия разговорами о якобы "семейно-сохраняющем подходе".

В то же время в ЦПД подчеркивают, что под видом устройства детей в семьи Россия продолжает политику незаконного перемещения украинских детей с оккупированных территорий и их дальнейшей ассимиляции.

"Подобные заявления представителей оккупационных властей могут быть доказательствами системной политики России по незаконному вывозу украинских детей", – отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Путин и Львова-Белова находятся под ордером МУС

В ЦПД напомнили, что ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что попытки легализовать передачу украинских детей российским семьям являются грубым нарушением норм международного права.

дети оккупация похищение Луганская область
Европа не думає та не хоче думати, що якщо ми програємо, з ними буде воювати не РФ, а ми. П.С. Стосовно дітей, не треба забувати нікому, що з 2014 по 2016 рік дітей крала цілими дит.будинками Елізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І всякой сволоті обаме та керрі було потужно насрать на цю американську діяльність.
02.06.2026 19:42
 
 