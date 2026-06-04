Україна готова зупинити вогонь на час перемовин. Моніторинг режиму тиші можуть вести США, - Зеленський
Україна готова запровадити повне припинення вогню на час проведення двосторонніх переговорів з РФ про завершення війни. Головним гарантом та контролером дотримання режиму тиші на лінії зіткнення мають виступити Сполучені Штати Америки.
Про це йдеться у відкритому листі президента Володимира Зеленського до диктатора РФ Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Припинення вогню та фіксація лінії фронту
Зеленський заявив, що нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для початку реального дипломатичного процесу, а не кулуарних домовленостей за спиною України.
"Своєю війною ви назавжди розмежували Україну та Росію. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини", - заявив президент України.
Він наголосив, що спроба встановити реальну тишу є стандартною міжнародною практикою (зокрема, за аналогією з поточними обставинами навколо Ірану) і це найкращий старт для того, щоб сторони почали говорити одна з одною. Проте перемир'я стане можливим лише за умови реального бажання самого Кремля.
Роль США та Європи
Окрему увагу в листі приділено архітектурі безпеки під час ймовірних перемовин. Оскільки попередній досвід Мінських угод та інших договорів із РФ виявився повністю провальним, Україна вимагає залучення третіх сторін із реальними важелями впливу.
Головна роль у питанні контролю за припиненням вогню відводиться США:
"Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.
Він додав, що участь США та Європи у загальному процесі є логічною, оскільки обом сторонам конфлікту потрібні довгострокові гарантії безпеки. Саме залучення американської сторони має визначити конфігурацію нової архітектури безпеки у цій частині світу.
Прямий трек замість кулуарного "Анкориджа"
Зеленський відкинув будь-які спроби Москви диктувати умови капітуляції на основі таємних розмов із новою адміністрацією Білого дому на Алясці.
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Україна пропонує закінчити війну у форматі між Києвом і Москвою на зустрічі лідерів у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.
Як перший крок і "хороший пролог" до завершення війни після оголошення тиші, Зеленський запропонував провести повний обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх", а також негайно розпочати повернення депортованих українських дітей та цивільних громадян.
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Вова! Скажи правду!
Про що "перемовин"? Він що, з дуба впав, і не знає, які у йухла умови для "зустрічі"?
На пятом году войны
дозакол-во выпущенных за раз ракет уже не вставляет
Клоун уже обьяснял. Был принят закон о запрете вести переговоры с Россией кому либо кроме президента. Тогда зассали и боялись что местная пятая колонна может выйти на сепаратные переговоры с Россией
За його словами, краще завершити війну в цілому, ніж призупиняти бойові дії. (с)