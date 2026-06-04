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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Лист Зеленського Путіну
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Україна готова зупинити вогонь на час перемовин. Моніторинг режиму тиші можуть вести США, - Зеленський

зеленський

Україна готова запровадити повне припинення вогню на час проведення двосторонніх переговорів з РФ про завершення війни. Головним гарантом та контролером дотримання режиму тиші на лінії зіткнення мають виступити Сполучені Штати Америки.

Про це йдеться у відкритому листі президента Володимира Зеленського до диктатора РФ Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Припинення вогню та фіксація лінії фронту

Зеленський заявив, що нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для початку реального дипломатичного процесу, а не кулуарних домовленостей за спиною України.

"Своєю війною ви назавжди розмежували Україну та Росію. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини", - заявив президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у відкритому листі до Путіна: Україна пропонує закінчити війну, треба зустріч. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Він наголосив, що спроба встановити реальну тишу є стандартною міжнародною практикою (зокрема, за аналогією з поточними обставинами навколо Ірану) і це найкращий старт для того, щоб сторони почали говорити одна з одною. Проте перемир'я стане можливим лише за умови реального бажання самого Кремля.

Роль США та Європи

Окрему увагу в листі приділено архітектурі безпеки під час ймовірних перемовин. Оскільки попередній досвід Мінських угод та інших договорів із РФ виявився повністю провальним, Україна вимагає залучення третіх сторін із реальними важелями впливу.

Головна роль у питанні контролю за припиненням вогню відводиться США:

"Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.

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Він додав, що участь США та Європи у загальному процесі є логічною, оскільки обом сторонам конфлікту потрібні довгострокові гарантії безпеки. Саме залучення американської сторони має визначити конфігурацію нової архітектури безпеки у цій частині світу.

Прямий трек замість кулуарного "Анкориджа"

Зеленський відкинув будь-які спроби Москви диктувати умови капітуляції на основі таємних розмов із новою адміністрацією Білого дому на Алясці.

  • Україна пропонує закінчити війну у форматі між Києвом і Москвою на зустрічі лідерів у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.

Як перший крок і "хороший пролог" до завершення війни після оголошення тиші, Зеленський запропонував провести повний обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх", а також негайно розпочати повернення депортованих українських дітей та цивільних громадян.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27923) путін володимир (25436) США (26685) припинення вогню (444)
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Топ коментарі
+10
Уже *** на 9 травня наші мовчали! **** зелена, скільки можна прогинатись перед кремлівською твариною!
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04.06.2026 22:13 Відповісти
+7
Г@ндон гроші на ракети розікрав зі своїм кодлом, а тепер поливає нас словесним проносом.
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04.06.2026 22:15 Відповісти
+7
Що воно нюхало які перемовини пуйло їх не хоче блазень
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04.06.2026 22:24 Відповісти
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Уже *** на 9 травня наші мовчали! **** зелена, скільки можна прогинатись перед кремлівською твариною!
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04.06.2026 22:13 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню, Україна і далі буде атакувати кацапстан та знищувати кацапів до повного звільнення усіх територій!
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04.06.2026 22:13 Відповісти
Ти шо протів лінії партії? ах ти ж
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04.06.2026 22:17 Відповісти
Я не в партії Зеленського
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04.06.2026 22:22 Відповісти
- Были ли у вас колебания относительно генеральной линии партии? - Нет, я всегда колебался вместе с линией партии! ·
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04.06.2026 22:30 Відповісти
О! ТРО Варшави намалювалось
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04.06.2026 22:23 Відповісти
Шо ж таке! - путлєр мовчить - з ким ти зібрався миритися?
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04.06.2026 22:15 Відповісти
Г@ндон гроші на ракети розікрав зі своїм кодлом, а тепер поливає нас словесним проносом.
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04.06.2026 22:15 Відповісти
Гітлер капут!
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04.06.2026 22:16 Відповісти
Дуже різка зміна риторики і поведінки.
Вова! Скажи правду!
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04.06.2026 22:17 Відповісти
Що воно нюхало які перемовини пуйло їх не хоче блазень
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04.06.2026 22:24 Відповісти
>> на час перемовин...

Про що "перемовин"? Він що, з дуба впав, і не знає, які у йухла умови для "зустрічі"?
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04.06.2026 22:24 Відповісти
Це якраз той режим тиші який і потрібен *****, а потім все що кацапи наклепають та назбирають за час того "режиму" полетить в Україну.
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04.06.2026 22:25 Відповісти
А що їм заважає зараз "клепати"?
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04.06.2026 22:30 Відповісти
Ничего не мешает. Мешает накапливать наклепаное.
На пятом году войны доза кол-во выпущенных за раз ракет уже не вставляет
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04.06.2026 22:33 Відповісти
Іран за час перемир'я вже відновив всі свої ракетні можливості. Зеленський хоче дати Путлеру відпочити і підзбирати ще більше війська, щоб вже наступного разу точно взяти Київ. Зеленський працює на публіку і постійно підігрує фюреру. Після цього листа Путін ще більше буде сприймати Україну як слабку націю з шутом на чолі. А розплачуватиметься за цю дурну позицію український народ
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04.06.2026 22:31 Відповісти
путлер вперто бере місто за містом. Навіщо йому перемир'я?
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04.06.2026 22:31 Відповісти
що ти куриш? які міста вперто вже захоплені ******?
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04.06.2026 23:03 Відповісти
У 2026? Ну, наприклад, Торецьк.
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04.06.2026 23:07 Відповісти
Зелєнскій вже геть ********? Переговори сам заборонив. Відправте придурка до психіатрів! У нього втрата памяті і деменція як у Трампа. А кажуть ця ***** тільки від старості і не передається. Брешуть напевно...
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04.06.2026 22:31 Відповісти
Не, не брешуть.
Клоун уже обьяснял. Был принят закон о запрете вести переговоры с Россией кому либо кроме президента. Тогда зассали и боялись что местная пятая колонна может выйти на сепаратные переговоры с Россией
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04.06.2026 22:38 Відповісти
Вау! Щойно Шуфріча випустили... "Вот оно что, Міхалич..."
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04.06.2026 22:41 Відповісти
якось вже зовсім халтурно йому тексти пишуть.... рівень навіть нижче за капітана захудалого КВН, і головне ж жодний з оточуючих не поставив просте питання - на на хера це написано, який результат воно має принести? От для кого чи для чого цей бредовий текст написано?
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04.06.2026 22:45 Відповісти
Всі ці балачки сприймаються кацапнею як прояв слабкості і не більше. Для чого це? Для кого? Для трампона? Та йому начхати. Зелені стратеги тупорилі.
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04.06.2026 22:53 Відповісти
Щоб розпочати переговори, немає необхідності припиняти вогонь, - путін

За його словами, краще завершити війну в цілому, ніж призупиняти бойові дії. (с)
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04.06.2026 23:01 Відповісти
Він подорослішав лише за виглядом та віком. А по суті так і залишився лише сценічним образом. Від піаніста зі спущеними штанами, до президента Голобородька та "найвеличнішого всесвітнього лідера". Влада на 5-му році війни так і не зрозуміла, що країна у стані війни - це не сцена для квартальних витівок, шоу "талантів", та нескінченного політичного перфомансу..)
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04.06.2026 23:09 Відповісти
 
 