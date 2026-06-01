Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано – до цієї зими, - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.

Про це він розповів під час виступу на форумі "Архітектура безпеки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Припинення боїв до зими

За словами Буданова, Володимир Зеленський поставив перед командою завдання знайти шляхи для якнайшвидшого припинення бойових дій до цієї зими. Сам очільник ОП назвав таку задачу "правильною, вчасною і продуманою" та запевнив, що зробить усе можливе задля її реалізації.

Він висловив переконання, що наявних спроможностей та ресурсів України наразі цілком "достатньо для того, щоб спробувати цього досягти й реально реалізувати".

"Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте, — ну, таке теж може бути. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій уже існує", - сказав Буданов.

Переговори зі США та РФ

Окремо Буданов підтвердив інформацію про те, що на найближчий час заплановано важливі закордонні візити: представники США збираються відвідати як Україну, так і Росію для обговорення безпекових питань. Водночас він закликав не применшувати роль України у процесі.

"Певна пауза в перемовинах –– вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими й так далі, це тільки підтверджує. Я не погоджуюся із оцінкою, що ці переговори зупинилися", - пояснив він.

  • Очільник ОПУ окремо наголосив, що поділяє думку про небажання РФ домовлятися, але він вважає високими шанси, що Москва буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню:

"Чи хоче Росія миру – думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі як ніколи".

01.06.2026 19:44 Відповісти
Війна, стій - раз два!
01.06.2026 19:46 Відповісти
указ не хай видасть
01.06.2026 19:44 Відповісти
Бажано, але не будемо, ще багато двушок чекають москву і також кава в Криму..
01.06.2026 19:44 Відповісти
На входини «династії», в маєток у Козині, спішить зеленський, на 8 році ошивання в Урядовому кварталі??
01.06.2026 20:08 Відповісти
Чудовий знак Пуйлу: Україна на грані.
01.06.2026 20:14 Відповісти
Там серпень-вересень політично можна припинити бойові дії, інакше потім майже не можливо до 2029року.
01.06.2026 19:44 Відповісти
указ не хай видасть
01.06.2026 19:44 Відповісти
Два укази. Один про припинення, другий про нагородження Буданова і Себе нобелівськими Миру.
01.06.2026 19:52 Відповісти
Свіжий прогноз від баби Буданги з присмаком кави у Ялті.
01.06.2026 20:20 Відповісти
01.06.2026 19:44 Відповісти
Ясно - ДО СЬОГОДНІ ПРОСТО УКАЗУ НЕ БУЛО....а так раз плюнути)
01.06.2026 19:46 Відповісти
Недавня актуалочка.

Прогнози Буданова щодо війни, які не збулись. Джерело: https://censor.net/ua/v3610436
01.06.2026 19:46 Відповісти
коректно писати муданова
01.06.2026 19:49 Відповісти
Пиз**ол цей буданга, от і все , кишеньковий "розвідник" опи.
01.06.2026 20:37 Відповісти
Війна, стій - раз два!
01.06.2026 19:46 Відповісти
"Все может быть". Ключевая фраза от известного провидца Буданова).
01.06.2026 19:47 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad-mir-za-bud-yaku-tsinu-stara-plativka-rosiyskikh-ipso Тарас Радь:
Помітні ознаки того, що росія переходить до наступного етапу деморалізації цивільного населення в тилу України. Ті ж самі українці, які писали про "людоловів з ТЦК" тепер будуть закликати до "миру за будь-яку ціну". А прості українці будуть це активно поширювати.
Помітив, як віднедавна (кілька тижнів) в інформаційному просторі і зокрема у моїй інформаційні бульбашці щораз частіше почали з'являтись дописи, які пов'язані із натяками, риторичним запитаннями, душевними стражданнями "українців", які не можуть дати собі раду з відповіддю на питання як довго це ще триватиме. Усі вони звичайно ******* Україну і бажають їй усього найкращого, але саме тому "вайну нужно заканчівать".
Чим складніше росії досягати успіхів на фронті, тим активніше ворог працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію в українському тилу, деморалізувати українське суспільство, поглиблювати будь-які розлами та протиріччя, які існують (мобілізація, корупція, мова, релігія, вибори, опозиція, демократія, свобода слова тощо). Видається, що тепер прийшов час для маніпуляції темою "миру, щоб врятувати Україну". Саме так: Україну врятують не військові на фронті, а "прості українці" в тилу, яким вистачає сміливості прийняти це непопулярне, але так необхідне для усіх нас рішення, щоб переконати українське військово-політичне керівництво у тому, що подальший військовий спротив просто примножуватиме кількість страждань і не має шансів на успіх. Адже математика річ вперта, а Україна в усьому кількісно поступається росії. Так думають вони і переконуватимуть у цьому усіх навколо, хто буде не здатен вести з ними, перш за все, внутрішній діалог та шукати розумні аргументи для себе, чому це не так, щоб парирувати їхнім "емоційним закликам до миру".
Цей наратив буде як і в інших аналогічних та раніше пройдених інформаційних спецопераціях проходити приблизно за подібним сценарієм. Спершу привчання широкої аудиторії до думки, що про "мир" можна говорити вголос і що це не є ознакою капітулянства, а навпаки виявом громадянської відваги говорити непопулярні думки, про які усі думають, але усі бояться говорити вголос. Після того, як більшість призвичаїтися до думка про "мир", можна буде перейти до наступного етапу - "мир за будь-яку ціну". Адже для втомленого та виснаженого війною суспільства "немає такої ціни, якої не можна було б заплатити за мир". Замість того, щоб реформувати систему мобілізації в Україні краще зробити усе, щоб відпустити "наших хлопчиків з фронту додому".
До цього хору російських консерв, українських політиків популістів, шукачів дешевої популярності будуть щораз активніше доєднуватись "прості українці", які на 13 році війни так і не зрозуміли для себе суті та природи російської агресії проти України і просто хочуть жити як колись. Саме на них і розрахована цей наступний етап внутрішньої дестабілізації ситуації в тилу України.
Несправедливий мир на будь-яких умовах та за будь-яку ціну це ніщо інше як "русскій мір". А також відкладений у часі наступний етап війни, яку у настільки деморалізованому суспільстві просто вже нікому буде вести. На це власне розрахунок ворога. А тому маємо тримати стрій і разом з тим шукати можливостей для справедливого миру.
01.06.2026 19:48 Відповісти
ну що ж доведеться занести до кондуїту ухилянтів та капітулянтів.
Пішов ти *****, ******* касап забирайся геть в свій лаптєстан, там в теплі будеш. І щоб ти бидло там здох.
01.06.2026 20:07 Відповісти
З коксу спригнув на щось більш заборістоє. Путін всім каже, шо він наступає, а Бубочка знову оседлал рожевоє поні та паріт над всем офігєвшим человєчєством. П.С. Буданге надо би держать смирительну рубашку под рукою и специальній кляп в виде шара. Когда буде сильній приступ и судороги примірения.
01.06.2026 19:48 Відповісти
Ну да. Зелений чорт завершує операцію з виводу в кешаут "шіллерманівськго мільярда". Пора на покой. "Кошка бросіла котят - пусть жбутся как хотят". В Хайфі тепло. Там друг міндіч смажить шашлики, мама Ріма товче фашмак і всі єрмолках співавють "хава нагіла".
01.06.2026 19:49 Відповісти
- Завіса...
01.06.2026 19:56 Відповісти
Скільки ж можна ******* про це?
Коли завершиться - вийдете та прозвітуєте.
01.06.2026 19:49 Відповісти
🤮🤮🤮
01.06.2026 19:54 Відповісти
Нада проста пєрєстать стрєлять!!...?
01.06.2026 19:55 Відповісти
а в глаза пасматрєть?
01.06.2026 20:00 Відповісти
Та не завадило би...українському народу.
01.06.2026 20:04 Відповісти
Тюю... а воно йому тра?
01.06.2026 20:11 Відповісти
Не тра.
01.06.2026 20:14 Відповісти
Адміни, а чому ваш заголовок "Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано - до цієї зими" суперечить смислу інфи, концепція якої полягає в її словах "Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими"?????

Я вище заради цього навів статтю Тараса Радя. То тепер в мене виникає запитання - ви ті ж самі корисні ідіоти, чи касапські консерви-пропагандисти, за яких говорить пан Тарас???? Хто з вас працює на *****?
01.06.2026 19:56 Відповісти
Я не зрозумів... а де ж довгі бурхливі оплески з боку ухилянтського плєбсу цьолго пабліку?))
Агов, уставшиє ат вайни, ви де??
Сцарь нарешті вас почув - видав указ "вайна стой, ать-два" - ви ж про це тут канючили роками, чи не так?
Де радість, де захоплені овації, скоро ж буде мир жвачка і оці все, час пакувати труси в валізи і шашлики в судочки - епоха тцкшно-бурятського ярма скоро скінчиться!
Танцюй, рваніна! )))
01.06.2026 19:57 Відповісти
колись схожа війна отримала назву "семирічна". тоді теж почали вперше застосовувати нові методи та технічні засоби в веденні війн. так що у цієї "першій дроново-світовій" є ще пару років до закінчення.
01.06.2026 19:57 Відповісти
НЕ ЗАКІНЧЕННЯМ ВІЙНИ, А ПЕРЕМОГОЮ УКРАЇНИ У ВІЙНІ З РОСІЄЮ!
Z-елені вирішили просто злити Україну на "милість" ворогові, погодившись віддати ворогові окуповані території!
Z-еленський, а ти часом не переплутав, своє й державне?!
01.06.2026 20:00 Відповісти
Переплутав ще 7 років тому! Коли по фонтанам бігав і топтав прапор Украіни.
01.06.2026 20:07 Відповісти
Шота з 2019 все никак не сольют,хотя тут сливают раз 300 на день.
01.06.2026 20:18 Відповісти
Товарищ Брежнев доручив.
01.06.2026 20:03 Відповісти
Знов ДОРУЧИВ,а сам пішов писати переможні відосики!
01.06.2026 20:05 Відповісти
а чому на фото муданов в формі ГУР ?

він же тепер Голова Канцелярія - олівці, папір...
01.06.2026 20:11 Відповісти
На "форме" главы ОП меньше звезд. Вопрос престижа.
01.06.2026 20:23 Відповісти
- Рівняння на Лідора.. Війна стій, раз-два!!
01.06.2026 20:12 Відповісти
Ирано - Иракская 8 лет шла. Могла бы закончиться и через два. Остальные 6 лет просто стирали население. Почти наш вариант. Ракетные обстрелы, танкеры, тяни толкай на фронте. Отсюда наверное и прогнозы про 29- 30 й год.
01.06.2026 20:26 Відповісти
Какой маразм вливают зевыродки в мозги.Что раньше мешало?
01.06.2026 20:28 Відповісти
Буданов це вибори Трампа.
01.06.2026 20:29 Відповісти
Точніше - республіканців в Конгрес і Сенат.
01.06.2026 20:34 Відповісти
Тобто Буданов сказав, що календар виборів у США має більшу вагу, ніж шото-там про суверенітет і територіальну цілісність.
01.06.2026 20:36 Відповісти
Верховний їплан вирішив перепизтіти Трампона.
01.06.2026 20:30 Відповісти
Що тільки не доручиш заради свого рейтингу.
01.06.2026 20:30 Відповісти
Це що Україна напалда на росію ? як можна закінчити війну коли ворог хоче знищити країну і її народ і нічого не змінив в своїх планах ? Це не президент це пародія на президента ,як був проросійський блазень ним і залишився.
01.06.2026 20:31 Відповісти
Варіант №1. Піти на умови пуйла зачистивши на великий % чоловіче населення України та вбивши економічний розвиток.Хоча це можна було зробити в березні 1922 року.
01.06.2026 20:32 Відповісти
Все що сказано--ідіотизм влади. Лохів і баранів готують до здачі України путіну.. А що говорить воїн,який захищає державу,а що говорять рідні вкого є загиблі????????
01.06.2026 20:36 Відповісти
Війна перейде у завершальну фазу тільки тоді коли ішака приберуть імпічментом зі влади і його шоблу ,тоді можна створити уряд національного спасіння який буде працювати не на москву чи Ізраїль а виключно на Україну, для зеленої влади війна це робити гешефт і жити своє найкраще життя..
01.06.2026 20:38 Відповісти
Я так зрозумів - надія до осені висадити їх мазуту на 50-60% і після того параша попросить миру. Чи вийде, хз? Ці довбойоби надзвичайно вперті, хіба може ***** здохне
01.06.2026 20:39 Відповісти
От довбойоби! Ішак "доручив якнайшвидше спробувати".
01.06.2026 20:45 Відповісти
 
 