Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано – до цієї зими, - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.

Про це він розповів під час виступу на форумі "Архітектура безпеки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Припинення боїв до зими

За словами Буданова, Володимир Зеленський поставив перед командою завдання знайти шляхи для якнайшвидшого припинення бойових дій до цієї зими. Сам очільник ОП назвав таку задачу "правильною, вчасною і продуманою" та запевнив, що зробить усе можливе задля її реалізації.

Він висловив переконання, що наявних спроможностей та ресурсів України наразі цілком "достатньо для того, щоб спробувати цього досягти й реально реалізувати".

"Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте, — ну, таке теж може бути. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій уже існує", - сказав Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Гаряча фаза" війни може закінчиться до листопада цього року, - Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"

Переговори зі США та РФ

Окремо Буданов підтвердив інформацію про те, що на найближчий час заплановано важливі закордонні візити: представники США збираються відвідати як Україну, так і Росію для обговорення безпекових питань. Водночас він закликав не применшувати роль України у процесі.

"Певна пауза в перемовинах –– вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими й так далі, це тільки підтверджує. Я не погоджуюся із оцінкою, що ці переговори зупинилися", - пояснив він.

Очільник ОПУ окремо наголосив, що поділяє думку про небажання РФ домовлятися, але він вважає високими шанси, що Москва буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню:

"Чи хоче Росія миру – думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі як ніколи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС вестиме супутниковий моніторинг припинення вогню після мирної угоди РФ та України, - Каллас