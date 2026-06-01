Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано – до цієї зими, - Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.
Про це він розповів під час виступу на форумі "Архітектура безпеки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Припинення боїв до зими
За словами Буданова, Володимир Зеленський поставив перед командою завдання знайти шляхи для якнайшвидшого припинення бойових дій до цієї зими. Сам очільник ОП назвав таку задачу "правильною, вчасною і продуманою" та запевнив, що зробить усе можливе задля її реалізації.
Він висловив переконання, що наявних спроможностей та ресурсів України наразі цілком "достатньо для того, щоб спробувати цього досягти й реально реалізувати".
"Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте, — ну, таке теж може бути. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій уже існує", - сказав Буданов.
Переговори зі США та РФ
Окремо Буданов підтвердив інформацію про те, що на найближчий час заплановано важливі закордонні візити: представники США збираються відвідати як Україну, так і Росію для обговорення безпекових питань. Водночас він закликав не применшувати роль України у процесі.
"Певна пауза в перемовинах –– вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими й так далі, це тільки підтверджує. Я не погоджуюся із оцінкою, що ці переговори зупинилися", - пояснив він.
- Очільник ОПУ окремо наголосив, що поділяє думку про небажання РФ домовлятися, але він вважає високими шанси, що Москва буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню:
"Чи хоче Росія миру – думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі як ніколи".
Помітні ознаки того, що росія переходить до наступного етапу деморалізації цивільного населення в тилу України. Ті ж самі українці, які писали про "людоловів з ТЦК" тепер будуть закликати до "миру за будь-яку ціну". А прості українці будуть це активно поширювати.
Помітив, як віднедавна (кілька тижнів) в інформаційному просторі і зокрема у моїй інформаційні бульбашці щораз частіше почали з'являтись дописи, які пов'язані із натяками, риторичним запитаннями, душевними стражданнями "українців", які не можуть дати собі раду з відповіддю на питання як довго це ще триватиме. Усі вони звичайно ******* Україну і бажають їй усього найкращого, але саме тому "вайну нужно заканчівать".
Чим складніше росії досягати успіхів на фронті, тим активніше ворог працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію в українському тилу, деморалізувати українське суспільство, поглиблювати будь-які розлами та протиріччя, які існують (мобілізація, корупція, мова, релігія, вибори, опозиція, демократія, свобода слова тощо). Видається, що тепер прийшов час для маніпуляції темою "миру, щоб врятувати Україну". Саме так: Україну врятують не військові на фронті, а "прості українці" в тилу, яким вистачає сміливості прийняти це непопулярне, але так необхідне для усіх нас рішення, щоб переконати українське військово-політичне керівництво у тому, що подальший військовий спротив просто примножуватиме кількість страждань і не має шансів на успіх. Адже математика річ вперта, а Україна в усьому кількісно поступається росії. Так думають вони і переконуватимуть у цьому усіх навколо, хто буде не здатен вести з ними, перш за все, внутрішній діалог та шукати розумні аргументи для себе, чому це не так, щоб парирувати їхнім "емоційним закликам до миру".
Цей наратив буде як і в інших аналогічних та раніше пройдених інформаційних спецопераціях проходити приблизно за подібним сценарієм. Спершу привчання широкої аудиторії до думки, що про "мир" можна говорити вголос і що це не є ознакою капітулянства, а навпаки виявом громадянської відваги говорити непопулярні думки, про які усі думають, але усі бояться говорити вголос. Після того, як більшість призвичаїтися до думка про "мир", можна буде перейти до наступного етапу - "мир за будь-яку ціну". Адже для втомленого та виснаженого війною суспільства "немає такої ціни, якої не можна було б заплатити за мир". Замість того, щоб реформувати систему мобілізації в Україні краще зробити усе, щоб відпустити "наших хлопчиків з фронту додому".
До цього хору російських консерв, українських політиків популістів, шукачів дешевої популярності будуть щораз активніше доєднуватись "прості українці", які на 13 році війни так і не зрозуміли для себе суті та природи російської агресії проти України і просто хочуть жити як колись. Саме на них і розрахована цей наступний етап внутрішньої дестабілізації ситуації в тилу України.
Несправедливий мир на будь-яких умовах та за будь-яку ціну це ніщо інше як "русскій мір". А також відкладений у часі наступний етап війни, яку у настільки деморалізованому суспільстві просто вже нікому буде вести. На це власне розрахунок ворога. А тому маємо тримати стрій і разом з тим шукати можливостей для справедливого миру.
