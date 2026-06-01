Зеленский поручил как можно скорее попытаться прекратить войну, желательно – до этой зимы, – Буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже наблюдаются реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Имеется четкое поручение главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме "Архитектура безопасности", передаетЦензор.НЕТсо ссылкой на "Суспільне".

Прекращение боевых действий до зимы

По словам Буданова, Владимир Зеленский поставил перед командой задачу найти пути для скорейшего прекращения боевых действий до этой зимы. Сам глава ОП назвал такую задачу "правильной, своевременной и продуманной" и заверил, что сделает все возможное для ее реализации.

Он выразил убеждение, что имеющихся возможностей и ресурсов Украины пока вполне "достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать".

"Если Россия откажется в финале — так тоже может быть, не забывайте, — ну, такое тоже может быть. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует", — сказалБуданов.

Переговоры с США и РФ

Отдельно Буданов подтвердил информацию о том, что на ближайшее время запланированы важные зарубежные визиты: представители США собираются посетить как Украину, так и Россию для обсуждения вопросов безопасности. В то же время он призвал не преуменьшать роль Украины в этом процессе.

"Определенная пауза в переговорах– она существует на высшем уровне, но на техническом уровне эти переговоры никогда не останавливались. То, что вы видели обмены пленными и так далее, это только подтверждает. Я не согласен с оценкой, что эти переговоры остановились", – пояснил он.

Глава ОПУ отдельно подчеркнул, что разделяет мнение о нежелании РФ договариваться, но он считает высокими шансы, что Москва будет вынуждена пойти на договоренности даже вопреки своему нежеланию:

"Хочет ли Россия мира – думаю, что не очень хочет. Но будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время? Я думаю, что эти перспективы сейчас высоки как никогда".

