Зеленский поручил как можно скорее попытаться прекратить войну, желательно – до этой зимы, – Буданов
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже наблюдаются реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Имеется четкое поручение главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.
Об этом он рассказал во время выступления на форуме "Архитектура безопасности", передаетЦензор.НЕТсо ссылкой на "Суспільне".
Прекращение боевых действий до зимы
По словам Буданова, Владимир Зеленский поставил перед командой задачу найти пути для скорейшего прекращения боевых действий до этой зимы. Сам глава ОП назвал такую задачу "правильной, своевременной и продуманной" и заверил, что сделает все возможное для ее реализации.
Он выразил убеждение, что имеющихся возможностей и ресурсов Украины пока вполне "достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать".
"Если Россия откажется в финале — так тоже может быть, не забывайте, — ну, такое тоже может быть. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует", — сказалБуданов.
Переговоры с США и РФ
Отдельно Буданов подтвердил информацию о том, что на ближайшее время запланированы важные зарубежные визиты: представители США собираются посетить как Украину, так и Россию для обсуждения вопросов безопасности. В то же время он призвал не преуменьшать роль Украины в этом процессе.
"Определенная пауза в переговорах– она существует на высшем уровне, но на техническом уровне эти переговоры никогда не останавливались. То, что вы видели обмены пленными и так далее, это только подтверждает. Я не согласен с оценкой, что эти переговоры остановились", – пояснил он.
- Глава ОПУ отдельно подчеркнул, что разделяет мнение о нежелании РФ договариваться, но он считает высокими шансы, что Москва будет вынуждена пойти на договоренности даже вопреки своему нежеланию:
"Хочет ли Россия мира – думаю, что не очень хочет. Но будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время? Я думаю, что эти перспективы сейчас высоки как никогда".
Помітні ознаки того, що росія переходить до наступного етапу деморалізації цивільного населення в тилу України. Ті ж самі українці, які писали про "людоловів з ТЦК" тепер будуть закликати до "миру за будь-яку ціну". А прості українці будуть це активно поширювати.
Помітив, як віднедавна (кілька тижнів) в інформаційному просторі і зокрема у моїй інформаційні бульбашці щораз частіше почали з'являтись дописи, які пов'язані із натяками, риторичним запитаннями, душевними стражданнями "українців", які не можуть дати собі раду з відповіддю на питання як довго це ще триватиме. Усі вони звичайно ******* Україну і бажають їй усього найкращого, але саме тому "вайну нужно заканчівать".
Чим складніше росії досягати успіхів на фронті, тим активніше ворог працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію в українському тилу, деморалізувати українське суспільство, поглиблювати будь-які розлами та протиріччя, які існують (мобілізація, корупція, мова, релігія, вибори, опозиція, демократія, свобода слова тощо). Видається, що тепер прийшов час для маніпуляції темою "миру, щоб врятувати Україну". Саме так: Україну врятують не військові на фронті, а "прості українці" в тилу, яким вистачає сміливості прийняти це непопулярне, але так необхідне для усіх нас рішення, щоб переконати українське військово-політичне керівництво у тому, що подальший військовий спротив просто примножуватиме кількість страждань і не має шансів на успіх. Адже математика річ вперта, а Україна в усьому кількісно поступається росії. Так думають вони і переконуватимуть у цьому усіх навколо, хто буде не здатен вести з ними, перш за все, внутрішній діалог та шукати розумні аргументи для себе, чому це не так, щоб парирувати їхнім "емоційним закликам до миру".
Цей наратив буде як і в інших аналогічних та раніше пройдених інформаційних спецопераціях проходити приблизно за подібним сценарієм. Спершу привчання широкої аудиторії до думки, що про "мир" можна говорити вголос і що це не є ознакою капітулянства, а навпаки виявом громадянської відваги говорити непопулярні думки, про які усі думають, але усі бояться говорити вголос. Після того, як більшість призвичаїтися до думка про "мир", можна буде перейти до наступного етапу - "мир за будь-яку ціну". Адже для втомленого та виснаженого війною суспільства "немає такої ціни, якої не можна було б заплатити за мир". Замість того, щоб реформувати систему мобілізації в Україні краще зробити усе, щоб відпустити "наших хлопчиків з фронту додому".
До цього хору російських консерв, українських політиків популістів, шукачів дешевої популярності будуть щораз активніше доєднуватись "прості українці", які на 13 році війни так і не зрозуміли для себе суті та природи російської агресії проти України і просто хочуть жити як колись. Саме на них і розрахована цей наступний етап внутрішньої дестабілізації ситуації в тилу України.
Несправедливий мир на будь-яких умовах та за будь-яку ціну це ніщо інше як "русскій мір". А також відкладений у часі наступний етап війни, яку у настільки деморалізованому суспільстві просто вже нікому буде вести. На це власне розрахунок ворога. А тому маємо тримати стрій і разом з тим шукати можливостей для справедливого миру.
