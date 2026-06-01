РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14657 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
1 855 40

Зеленский поручил как можно скорее попытаться прекратить войну, желательно – до этой зимы, – Буданов

буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже наблюдаются реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Имеется четкое поручение главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме "Архитектура безопасности", передаетЦензор.НЕТсо ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прекращение боевых действий до зимы

По словам Буданова, Владимир Зеленский поставил перед командой задачу найти пути для скорейшего прекращения боевых действий до этой зимы. Сам глава ОП назвал такую задачу "правильной, своевременной и продуманной" и заверил, что сделает все возможное для ее реализации.

Он выразил убеждение, что имеющихся возможностей и ресурсов Украины пока вполне "достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать".

"Если Россия откажется в финале — так тоже может быть, не забывайте, — ну, такое тоже может быть. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует", — сказалБуданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Горячая фаза" войны может закончиться до ноября этого года, — Зеленский на встрече со "слугами народа"

Переговоры с США и РФ

Отдельно Буданов подтвердил информацию о том, что на ближайшее время запланированы важные зарубежные визиты: представители США собираются посетить как Украину, так и Россию для обсуждения вопросов безопасности. В то же время он призвал не преуменьшать роль Украины в этом процессе.

"Определенная пауза в переговорах– она существует на высшем уровне, но на техническом уровне эти переговоры никогда не останавливались. То, что вы видели обмены пленными и так далее, это только подтверждает. Я не согласен с оценкой, что эти переговоры остановились", – пояснил он.

  • Глава ОПУ отдельно подчеркнул, что разделяет мнение о нежелании РФ договариваться, но он считает высокими шансы, что Москва будет вынуждена пойти на договоренности даже вопреки своему нежеланию:

"Хочет ли Россия мира – думаю, что не очень хочет. Но будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время? Я думаю, что эти перспективы сейчас высоки как никогда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС будет вести спутниковый мониторинг прекращения огня после мирного соглашения РФ и Украины, - Каллас

Автор: 

Буданов Кирилл (591) переговоры (5805) США (29492) переговоры с Россией (1489) война в Украине (8374)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
01.06.2026 19:44 Ответить
+7
Війна, стій - раз два!
показать весь комментарий
01.06.2026 19:46 Ответить
+5
указ не хай видасть
показать весь комментарий
01.06.2026 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бажано, але не будемо, ще багато двушок чекають москву і також кава в Криму..
показать весь комментарий
01.06.2026 19:44 Ответить
На входини «династії», в маєток у Козині, спішить зеленський, на 8 році ошивання в Урядовому кварталі??
показать весь комментарий
01.06.2026 20:08 Ответить
Чудовий знак Пуйлу: Україна на грані.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:14 Ответить
Там серпень-вересень політично можна припинити бойові дії, інакше потім майже не можливо до 2029року.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:44 Ответить
указ не хай видасть
показать весь комментарий
01.06.2026 19:44 Ответить
Два укази. Один про припинення, другий про нагородження Буданова і Себе нобелівськими Миру.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:52 Ответить
Свіжий прогноз від баби Буданги з присмаком кави у Ялті.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:20 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2026 19:44 Ответить
Ясно - ДО СЬОГОДНІ ПРОСТО УКАЗУ НЕ БУЛО....а так раз плюнути)
показать весь комментарий
01.06.2026 19:46 Ответить
Недавня актуалочка.

Прогнози Буданова щодо війни, які не збулись. Джерело: https://censor.net/ua/v3610436
показать весь комментарий
01.06.2026 19:46 Ответить
коректно писати муданова
показать весь комментарий
01.06.2026 19:49 Ответить
Війна, стій - раз два!
показать весь комментарий
01.06.2026 19:46 Ответить
"Все может быть". Ключевая фраза от известного провидца Буданова).
показать весь комментарий
01.06.2026 19:47 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-mir-za-bud-yaku-tsinu-stara-plativka-rosiyskikh-ipso Тарас Радь:
Помітні ознаки того, що росія переходить до наступного етапу деморалізації цивільного населення в тилу України. Ті ж самі українці, які писали про "людоловів з ТЦК" тепер будуть закликати до "миру за будь-яку ціну". А прості українці будуть це активно поширювати.
Помітив, як віднедавна (кілька тижнів) в інформаційному просторі і зокрема у моїй інформаційні бульбашці щораз частіше почали з'являтись дописи, які пов'язані із натяками, риторичним запитаннями, душевними стражданнями "українців", які не можуть дати собі раду з відповіддю на питання як довго це ще триватиме. Усі вони звичайно ******* Україну і бажають їй усього найкращого, але саме тому "вайну нужно заканчівать".
Чим складніше росії досягати успіхів на фронті, тим активніше ворог працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію в українському тилу, деморалізувати українське суспільство, поглиблювати будь-які розлами та протиріччя, які існують (мобілізація, корупція, мова, релігія, вибори, опозиція, демократія, свобода слова тощо). Видається, що тепер прийшов час для маніпуляції темою "миру, щоб врятувати Україну". Саме так: Україну врятують не військові на фронті, а "прості українці" в тилу, яким вистачає сміливості прийняти це непопулярне, але так необхідне для усіх нас рішення, щоб переконати українське військово-політичне керівництво у тому, що подальший військовий спротив просто примножуватиме кількість страждань і не має шансів на успіх. Адже математика річ вперта, а Україна в усьому кількісно поступається росії. Так думають вони і переконуватимуть у цьому усіх навколо, хто буде не здатен вести з ними, перш за все, внутрішній діалог та шукати розумні аргументи для себе, чому це не так, щоб парирувати їхнім "емоційним закликам до миру".
Цей наратив буде як і в інших аналогічних та раніше пройдених інформаційних спецопераціях проходити приблизно за подібним сценарієм. Спершу привчання широкої аудиторії до думки, що про "мир" можна говорити вголос і що це не є ознакою капітулянства, а навпаки виявом громадянської відваги говорити непопулярні думки, про які усі думають, але усі бояться говорити вголос. Після того, як більшість призвичаїтися до думка про "мир", можна буде перейти до наступного етапу - "мир за будь-яку ціну". Адже для втомленого та виснаженого війною суспільства "немає такої ціни, якої не можна було б заплатити за мир". Замість того, щоб реформувати систему мобілізації в Україні краще зробити усе, щоб відпустити "наших хлопчиків з фронту додому".
До цього хору російських консерв, українських політиків популістів, шукачів дешевої популярності будуть щораз активніше доєднуватись "прості українці", які на 13 році війни так і не зрозуміли для себе суті та природи російської агресії проти України і просто хочуть жити як колись. Саме на них і розрахована цей наступний етап внутрішньої дестабілізації ситуації в тилу України.
Несправедливий мир на будь-яких умовах та за будь-яку ціну це ніщо інше як "русскій мір". А також відкладений у часі наступний етап війни, яку у настільки деморалізованому суспільстві просто вже нікому буде вести. На це власне розрахунок ворога. А тому маємо тримати стрій і разом з тим шукати можливостей для справедливого миру.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:48 Ответить
ну що ж доведеться занести до кондуїту ухилянтів та капітулянтів.
Пішов ти *****, ******* касап забирайся геть в свій лаптєстан, там в теплі будеш. І щоб ти бидло там здох.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:07 Ответить
З коксу спригнув на щось більш заборістоє. Путін всім каже, шо він наступає, а Бубочка знову оседлал рожевоє поні та паріт над всем офігєвшим человєчєством. П.С. Буданге надо би держать смирительну рубашку под рукою и специальній кляп в виде шара. Когда буде сильній приступ и судороги примірения.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:48 Ответить
Ну да. Зелений чорт завершує операцію з виводу в кешаут "шіллерманівськго мільярда". Пора на покой. "Кошка бросіла котят - пусть жбутся как хотят". В Хайфі тепло. Там друг міндіч смажить шашлики, мама Ріма товче фашмак і всі єрмолках співавють "хава нагіла".
показать весь комментарий
01.06.2026 19:49 Ответить
- Завіса...
показать весь комментарий
01.06.2026 19:56 Ответить
Скільки ж можна ******* про це?
Коли завершиться - вийдете та прозвітуєте.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:49 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
01.06.2026 19:54 Ответить
Нада проста пєрєстать стрєлять!!...?
показать весь комментарий
01.06.2026 19:55 Ответить
а в глаза пасматрєть?
показать весь комментарий
01.06.2026 20:00 Ответить
Та не завадило би...українському народу.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:04 Ответить
Тюю... а воно йому тра?
показать весь комментарий
01.06.2026 20:11 Ответить
Не тра.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:14 Ответить
Адміни, а чому ваш заголовок "Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити війну, бажано - до цієї зими" суперечить смислу інфи, концепція якої полягає в її словах "Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими"?????

Я вище заради цього навів статтю Тараса Радя. То тепер в мене виникає запитання - ви ті ж самі корисні ідіоти, чи касапські консерви-пропагандисти, за яких говорить пан Тарас???? Хто з вас працює на *****?
показать весь комментарий
01.06.2026 19:56 Ответить
Я не зрозумів... а де ж довгі бурхливі оплески з боку ухилянтського плєбсу цьолго пабліку?))
Агов, уставшиє ат вайни, ви де??
Сцарь нарешті вас почув - видав указ "вайна стой, ать-два" - ви ж про це тут канючили роками, чи не так?
Де радість, де захоплені овації, скоро ж буде мир жвачка і оці все, час пакувати труси в валізи і шашлики в судочки - епоха тцкшно-бурятського ярма скоро скінчиться!
Танцюй, рваніна! )))
показать весь комментарий
01.06.2026 19:57 Ответить
колись схожа війна отримала назву "семирічна". тоді теж почали вперше застосовувати нові методи та технічні засоби в веденні війн. так що у цієї "першій дроново-світовій" є ще пару років до закінчення.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:57 Ответить
НЕ ЗАКІНЧЕННЯМ ВІЙНИ, А ПЕРЕМОГОЮ УКРАЇНИ У ВІЙНІ З РОСІЄЮ!
Z-елені вирішили просто злити Україну на "милість" ворогові, погодившись віддати ворогові окуповані території!
Z-еленський, а ти часом не переплутав, своє й державне?!
показать весь комментарий
01.06.2026 20:00 Ответить
Переплутав ще 7 років тому! Коли по фонтанам бігав і топтав прапор Украіни.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:07 Ответить
Шота з 2019 все никак не сольют,хотя тут сливают раз 300 на день.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:18 Ответить
Товарищ Брежнев доручив.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:03 Ответить
Знов ДОРУЧИВ,а сам пішов писати переможні відосики!
показать весь комментарий
01.06.2026 20:05 Ответить
а чому на фото муданов в формі ГУР ?

він же тепер Голова Канцелярія - олівці, папір...
показать весь комментарий
01.06.2026 20:11 Ответить
На "форме" главы ОП меньше звезд. Вопрос престижа.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:23 Ответить
- Рівняння на Лідора.. Війна стій, раз-два!!
показать весь комментарий
01.06.2026 20:12 Ответить
Ирано - Иракская 8 лет шла. Могла бы закончиться и через два. Остальные 6 лет просто стирали население. Почти наш вариант. Ракетные обстрелы, танкеры, тяни толкай на фронте. Отсюда наверное и прогнозы про 29- 30 й год.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:26 Ответить
Какой маразм вливают зевыродки в мозги.Что раньше мешало?
показать весь комментарий
01.06.2026 20:28 Ответить
 
 