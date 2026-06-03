Зеленський: Я готовий до переговорів із Путіним, щоб завершити цю війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Війна в Україні не в фокусі уваги США

"Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран - це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн",- сказав глава держави.

Читайте також: Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії, - Сибіга

Про зустріч з Путіним

Крім того, глава держави заявив, що для завершення війни він готовий на будь-який формат переговорів, зокрема й на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"І я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти в світі, а потім це дійде до нас",- сказав очільник держави.

Водночас Зеленський переконаний, що найсправедливішим форматом переговорів є такий, до якого залучені, крім України та Росії, США та Європа.

Дивіться також: Готуємось до важливих перемовин, - Зеленський. ФОТО