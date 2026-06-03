Зеленський: Я готовий до переговорів із Путіним, щоб завершити цю війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Війна в Україні не в фокусі уваги США
"Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран - це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн",- сказав глава держави.
Про зустріч з Путіним
Крім того, глава держави заявив, що для завершення війни він готовий на будь-який формат переговорів, зокрема й на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
"І я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти в світі, а потім це дійде до нас",- сказав очільник держави.
Водночас Зеленський переконаний, що найсправедливішим форматом переговорів є такий, до якого залучені, крім України та Росії, США та Європа.
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Західні партнери (США та Велика Британія) юридично виконали все, під чим підписалися: вони винесли питання в ООН та розпочали консультації. Більше того, хоча меморандум не зобов'язував їх постачати зброю чи фінансово підтримувати Україну у випадку війни, сьогодні вони роблять це виходячи з інших двосторонніх угод, міжнародного права та власних геополітичних інтересів, фактично виправляючи слабкість Будапештського документа на практиці.
чи, трамп попросив рубіка?
але, криворагульский вова, все ще чекає на вітькофа та затькофа......
далжнік саши і рими дуже переймається ізраїлем.
Начеб то раніше сша переживали за Україну. Просто Тромб думав по-швидкому Україну нагнути перед Ху'йлом і отримати премію міру
Може,для нього особисто не пріоритет?
З усіма хоче зажертися,щоби вину на партнерів перекласти?
Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4858022-tramp-nazvav-bazhanu-datu-zavershennia-viiny-zmi
Якщо від Трампа залежить закінчення війни, то що тоді робить ********** і навіщо він тоді, виходить виключно для того, щоб "пиляти" бюджетні кошти.