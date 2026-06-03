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Новини Мирні перемовини
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Зеленський: Я готовий до переговорів із Путіним, щоб завершити цю війну

Зеленський заявив про зміну пріоритетів США щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Війна в Україні не в фокусі уваги США 

"Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран - це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн",- сказав глава держави.

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Про зустріч з Путіним 

Крім того, глава держави заявив, що для завершення війни він готовий на будь-який формат переговорів, зокрема й на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"І я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти в світі, а потім це дійде до нас",- сказав очільник держави.

Водночас Зеленський переконаний, що найсправедливішим форматом переговорів є такий, до якого залучені, крім України та Росії, США та Європа.

Дивіться також: Готуємось до важливих перемовин, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) перемовини (3798) США (26673)
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Топ коментарі
+6
Ядерну зброю вкрали - і в кущі.
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03.06.2026 18:03 Відповісти
+6
Та й для тебе теж, зелений мародер.
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03.06.2026 18:04 Відповісти
+3
Адміни, розкажіть і про те, як Зеля на цій пресусі з Рютте свистів, що в державі не знайщлося сраних 10 лямів баксів для першого внеску оплати на протибалістичні системи Петріот... щоб ці системи отримати до кінця поточного року, а не в 2030-му.... І що ніхто Зелю не запитав про резерв з 5-ти будиночів "Династії", яких Железняк оцінює в два лями кожен...
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03.06.2026 18:06 Відповісти
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Ядерну зброю вкрали - і в кущі.
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03.06.2026 18:03 Відповісти
Казахстан та Білорусь підписали власні, окремі примірники Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року. [https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memorandum 1, https://calhoun.nps.edu/server/api/core/bitstreams/b4a2077d-4f06-4388-87ce-b914d9f5b2fd/content 2]
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03.06.2026 18:10 Відповісти
Ну можеш там пожити, а ще в ПАР яка теж яз віддала і тепер без світла сидить
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03.06.2026 18:12 Відповісти
Кому ПАР віддала ядерну зброю? "Південно-Африканська Республіка (ПАР) - єдина у світі держава, яка добровільно та повністю знищила власноруч створену ядерну зброю. Це рішення було ухвалене у 1989 році, після чого країна утилізувала всі свої ядерні боєзаряди."
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03.06.2026 18:20 Відповісти
Поцікався
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03.06.2026 18:21 Відповісти
Так я ж і поцікавився (знищила власноруч)! створену ядерну зброю, а тепер давай те, що ти знайшов,
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03.06.2026 18:29 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Інцидент Вела
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03.06.2026 18:32 Відповісти
Там нічого не сказано, що ПАР комусь віддала свою зброю. Назви конкретну країну, кому ПАР віддала свою зброю. З посиланням, звичайно.
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03.06.2026 18:36 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93South_Africa_agreement
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03.06.2026 18:45 Відповісти
Це ти так соромишся сказати, що ПАР віддала свою ядерну зброю Ізраїлю? так там нічого такого нема.
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03.06.2026 18:54 Відповісти
Те що ПАР сидить без світла ти звісно не помічаєш, дуже зручно.
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03.06.2026 18:59 Відповісти
Єдиною державою, яка грубо, цинічно і повністю порушила Будапештський меморандум (а саме пункти 1, 2, 3 та 6), є Російська Федерація.
Західні партнери (США та Велика Британія) юридично виконали все, під чим підписалися: вони винесли питання в ООН та розпочали консультації. Більше того, хоча меморандум не зобов'язував їх постачати зброю чи фінансово підтримувати Україну у випадку війни, сьогодні вони роблять це виходячи з інших двосторонніх угод, міжнародного права та власних геополітичних інтересів, фактично виправляючи слабкість Будапештського документа на практиці.
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03.06.2026 18:25 Відповісти
Не прикривайся законністю, Голодомор теж був за законом. Усі підписанти будапештського меморандуму назавжди винні Україні.
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03.06.2026 18:28 Відповісти
Тобто для тебе США, Велика Британія та росія це те ж саме.
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03.06.2026 18:32 Відповісти
Так, це одне і те саме, всі нас використовують як поле бою і полігон. Мене цікавить лише український інтерес.
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03.06.2026 18:35 Відповісти
Тобто пропонуєш відмовитися від західною допомоги. Ну і ніяких НАТО і ЄС, як вілікій путін завєщял.
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03.06.2026 18:39 Відповісти
Я пропоную повернути ядерний статус і розмовляти з позиції сили.
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03.06.2026 18:43 Відповісти
Ну так...засоби доставки вже є (фламінго)...тепер треба сам знаєш кому виділити гроші на рожеву атомну бомбу...
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03.06.2026 19:01 Відповісти
Та й для тебе теж, зелений мародер.
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03.06.2026 18:04 Відповісти
В ОПє вже відкорковують шампанське та співають : етет дєнь ми прібліжалі как маглі...
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03.06.2026 18:04 Відповісти
Кто бы мог подумать. Трамп это демонстрировал еще до "Эпичной херни".
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03.06.2026 18:05 Відповісти
Адміни, розкажіть і про те, як Зеля на цій пресусі з Рютте свистів, що в державі не знайщлося сраних 10 лямів баксів для першого внеску оплати на протибалістичні системи Петріот... щоб ці системи отримати до кінця поточного року, а не в 2030-му.... І що ніхто Зелю не запитав про резерв з 5-ти будиночів "Династії", яких Железняк оцінює в два лями кожен...
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03.06.2026 18:06 Відповісти
а для тебе і твоєї банди?
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03.06.2026 18:06 Відповісти
Як сказано на плівках Міндіча, завершення війни в Україні для Зєшобли - рівноцінно смерті.
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03.06.2026 18:06 Відповісти
Тому потрібна ракетна зброя і робити сіру зону до москви, інакше армія втомиться, але ж потрібна стратегічна перемога, а це кошмарити москву, щодня, саме там знаходяться більшість, яка поза політикою, тому політика має сама до них прийти.
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03.06.2026 18:07 Відповісти
доні відповів гундосому зеленому мародеру на лист бажань?
чи, трамп попросив рубіка?

але, криворагульский вова, все ще чекає на вітькофа та затькофа......

далжнік саши і рими дуже переймається ізраїлем.
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03.06.2026 18:07 Відповісти
Відкрив Америку - а коли це було приорітетом для США
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03.06.2026 18:10 Відповісти
Це було новиною тільки для тебе, в для нас це давно вже зрозуміло. Трампонутий з першого дня по указці ху...ла опускає США, в питається розвалити ЄС
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03.06.2026 18:15 Відповісти
Дашотикажеш?
Начеб то раніше сша переживали за Україну. Просто Тромб думав по-швидкому Україну нагнути перед Ху'йлом і отримати премію міру
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03.06.2026 18:17 Відповісти
Просто Трамп нарешті зрозумів, що витрачати свій час на абсолютно недоговороздатного споживача коксу немає неякого сенсу.
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03.06.2026 18:21 Відповісти
Що воно таке дурне говорить?
Може,для нього особисто не пріоритет?
З усіма хоче зажертися,щоби вину на партнерів перекласти?
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03.06.2026 18:29 Відповісти
Не хотів допомоги США в переговорах - отримаєш бездіяльність США у війні.
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03.06.2026 18:38 Відповісти
Хтось, колись говорив, що "Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами" https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269608/

Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4858022-tramp-nazvav-bazhanu-datu-zavershennia-viiny-zmi

Якщо від Трампа залежить закінчення війни, то що тоді робить ********** і навіщо він тоді, виходить виключно для того, щоб "пиляти" бюджетні кошти.
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03.06.2026 18:39 Відповісти
 
 