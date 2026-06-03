Зеленский: Завершение войны в Украине больше не является приоритетом для США
Завершение войны в Украине больше не является приоритетом для США. Сейчас вопрос номер один для Вашингтона — это Иран.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Война в Украине не в фокусе внимания США
"Мы находимся на связи с американской стороной по поводу наших переговоров. Мы ожидаем приезда переговорной группы, но, на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в центре внимания. На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди из этих войн", — сказал глава государства.
О встрече с Путиным
Кроме того, глава государства заявил, что для завершения войны он готов к любому формату переговоров, в том числе и к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
"И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом это дойдет до нас", — сказал глава государства.
В то же время Зеленский убежден, что самым справедливым форматом переговоров является тот, в котором, помимо Украины и России, участвуют США и Европа.
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Західні партнери (США та Велика Британія) юридично виконали все, під чим підписалися: вони винесли питання в ООН та розпочали консультації. Більше того, хоча меморандум не зобов'язував їх постачати зброю чи фінансово підтримувати Україну у випадку війни, сьогодні вони роблять це виходячи з інших двосторонніх угод, міжнародного права та власних геополітичних інтересів, фактично виправляючи слабкість Будапештського документа на практиці.
чи, трамп попросив рубіка?
але, криворагульский вова, все ще чекає на вітькофа та затькофа......
далжнік саши і рими дуже переймається ізраїлем.
Начеб то раніше сша переживали за Україну. Просто Тромб думав по-швидкому Україну нагнути перед Ху'йлом і отримати премію міру
Може,для нього особисто не пріоритет?
З усіма хоче зажертися,щоби вину на партнерів перекласти?
Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4858022-tramp-nazvav-bazhanu-datu-zavershennia-viiny-zmi
Якщо від Трампа залежить закінчення війни, то що тоді робить ********** і навіщо він тоді, виходить виключно для того, щоб "пиляти" бюджетні кошти.