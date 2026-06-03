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Новости Мирные переговоры
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Зеленский: Завершение войны в Украине больше не является приоритетом для США

Зеленский заявил об изменении приоритетов США в отношении войны в Украине

Завершение войны в Украине больше не является приоритетом для США. Сейчас вопрос номер один для Вашингтона — это Иран.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Война в Украине не в фокусе внимания США 

"Мы находимся на связи с американской стороной по поводу наших переговоров. Мы ожидаем приезда переговорной группы, но, на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в центре внимания. На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди из этих войн", — сказал глава государства.

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О встрече с Путиным 

Кроме того, глава государства заявил, что для завершения войны он готов к любому формату переговоров, в том числе и к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом это дойдет до нас", — сказал глава государства.

В то же время Зеленский убежден, что самым справедливым форматом переговоров является тот, в котором, помимо Украины и России, участвуют США и Европа.

Смотрите также: Готовимся к важным переговорам, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24388) переговоры (5810) США (29503)
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Топ комментарии
+6
Ядерну зброю вкрали - і в кущі.
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03.06.2026 18:03 Ответить
+6
Та й для тебе теж, зелений мародер.
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03.06.2026 18:04 Ответить
+3
Адміни, розкажіть і про те, як Зеля на цій пресусі з Рютте свистів, що в державі не знайщлося сраних 10 лямів баксів для першого внеску оплати на протибалістичні системи Петріот... щоб ці системи отримати до кінця поточного року, а не в 2030-му.... І що ніхто Зелю не запитав про резерв з 5-ти будиночів "Династії", яких Железняк оцінює в два лями кожен...
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03.06.2026 18:06 Ответить
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Ядерну зброю вкрали - і в кущі.
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03.06.2026 18:03 Ответить
Казахстан та Білорусь підписали власні, окремі примірники Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року. [https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memorandum 1, https://calhoun.nps.edu/server/api/core/bitstreams/b4a2077d-4f06-4388-87ce-b914d9f5b2fd/content 2]
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03.06.2026 18:10 Ответить
Ну можеш там пожити, а ще в ПАР яка теж яз віддала і тепер без світла сидить
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03.06.2026 18:12 Ответить
Кому ПАР віддала ядерну зброю? "Південно-Африканська Республіка (ПАР) - єдина у світі держава, яка добровільно та повністю знищила власноруч створену ядерну зброю. Це рішення було ухвалене у 1989 році, після чого країна утилізувала всі свої ядерні боєзаряди."
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03.06.2026 18:20 Ответить
Поцікався
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03.06.2026 18:21 Ответить
Так я ж і поцікавився (знищила власноруч)! створену ядерну зброю, а тепер давай те, що ти знайшов,
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03.06.2026 18:29 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Інцидент Вела
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03.06.2026 18:32 Ответить
Там нічого не сказано, що ПАР комусь віддала свою зброю. Назви конкретну країну, кому ПАР віддала свою зброю. З посиланням, звичайно.
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03.06.2026 18:36 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93South_Africa_agreement
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03.06.2026 18:45 Ответить
Це ти так соромишся сказати, що ПАР віддала свою ядерну зброю Ізраїлю? так там нічого такого нема.
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03.06.2026 18:54 Ответить
Те що ПАР сидить без світла ти звісно не помічаєш, дуже зручно.
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03.06.2026 18:59 Ответить
По твоєму ПАР сидить без світла не тому, що там прийшли до влади сам знаєш хто, а тому, що атомної бомби нема...зі світлом, по твоєму, сидять лише ті, в кого є атомна бомба...північна корея, наприклад.
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03.06.2026 19:04 Ответить
Єдиною державою, яка грубо, цинічно і повністю порушила Будапештський меморандум (а саме пункти 1, 2, 3 та 6), є Російська Федерація.
Західні партнери (США та Велика Британія) юридично виконали все, під чим підписалися: вони винесли питання в ООН та розпочали консультації. Більше того, хоча меморандум не зобов'язував їх постачати зброю чи фінансово підтримувати Україну у випадку війни, сьогодні вони роблять це виходячи з інших двосторонніх угод, міжнародного права та власних геополітичних інтересів, фактично виправляючи слабкість Будапештського документа на практиці.
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03.06.2026 18:25 Ответить
Не прикривайся законністю, Голодомор теж був за законом. Усі підписанти будапештського меморандуму назавжди винні Україні.
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03.06.2026 18:28 Ответить
Тобто для тебе США, Велика Британія та росія це те ж саме.
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03.06.2026 18:32 Ответить
Так, це одне і те саме, всі нас використовують як поле бою і полігон. Мене цікавить лише український інтерес.
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03.06.2026 18:35 Ответить
Тобто пропонуєш відмовитися від західною допомоги. Ну і ніяких НАТО і ЄС, як вілікій путін завєщял.
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03.06.2026 18:39 Ответить
Я пропоную повернути ядерний статус і розмовляти з позиції сили.
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03.06.2026 18:43 Ответить
Ну так...засоби доставки вже є (фламінго)...тепер треба сам знаєш кому виділити гроші на рожеву атомну бомбу...
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03.06.2026 19:01 Ответить
Та й для тебе теж, зелений мародер.
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03.06.2026 18:04 Ответить
В ОПє вже відкорковують шампанське та співають : етет дєнь ми прібліжалі как маглі...
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03.06.2026 18:04 Ответить
Кто бы мог подумать. Трамп это демонстрировал еще до "Эпичной херни".
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03.06.2026 18:05 Ответить
Адміни, розкажіть і про те, як Зеля на цій пресусі з Рютте свистів, що в державі не знайщлося сраних 10 лямів баксів для першого внеску оплати на протибалістичні системи Петріот... щоб ці системи отримати до кінця поточного року, а не в 2030-му.... І що ніхто Зелю не запитав про резерв з 5-ти будиночів "Династії", яких Железняк оцінює в два лями кожен...
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03.06.2026 18:06 Ответить
а для тебе і твоєї банди?
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03.06.2026 18:06 Ответить
Як сказано на плівках Міндіча, завершення війни в Україні для Зєшобли - рівноцінно смерті.
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03.06.2026 18:06 Ответить
Тому потрібна ракетна зброя і робити сіру зону до москви, інакше армія втомиться, але ж потрібна стратегічна перемога, а це кошмарити москву, щодня, саме там знаходяться більшість, яка поза політикою, тому політика має сама до них прийти.
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03.06.2026 18:07 Ответить
доні відповів гундосому зеленому мародеру на лист бажань?
чи, трамп попросив рубіка?

але, криворагульский вова, все ще чекає на вітькофа та затькофа......

далжнік саши і рими дуже переймається ізраїлем.
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03.06.2026 18:07 Ответить
Відкрив Америку - а коли це було приорітетом для США
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03.06.2026 18:10 Ответить
Це було новиною тільки для тебе, в для нас це давно вже зрозуміло. Трампонутий з першого дня по указці ху...ла опускає США, в питається розвалити ЄС
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03.06.2026 18:15 Ответить
Дашотикажеш?
Начеб то раніше сша переживали за Україну. Просто Тромб думав по-швидкому Україну нагнути перед Ху'йлом і отримати премію міру
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03.06.2026 18:17 Ответить
Просто Трамп нарешті зрозумів, що витрачати свій час на абсолютно недоговороздатного споживача коксу немає неякого сенсу.
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03.06.2026 18:21 Ответить
Що воно таке дурне говорить?
Може,для нього особисто не пріоритет?
З усіма хоче зажертися,щоби вину на партнерів перекласти?
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03.06.2026 18:29 Ответить
Не хотів допомоги США в переговорах - отримаєш бездіяльність США у війні.
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03.06.2026 18:38 Ответить
Хтось, колись говорив, що "Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами" https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269608/

Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4858022-tramp-nazvav-bazhanu-datu-zavershennia-viiny-zmi

Якщо від Трампа залежить закінчення війни, то що тоді робить ********** і навіщо він тоді, виходить виключно для того, щоб "пиляти" бюджетні кошти.
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03.06.2026 18:39 Ответить
Хоче перетерти за двушки, дізнатися куди вони пішли
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03.06.2026 19:05 Ответить
 
 