Зеленский: Завершение войны в Украине больше не является приоритетом для США

Завершение войны в Украине больше не является приоритетом для США. Сейчас вопрос номер один для Вашингтона — это Иран.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Война в Украине не в фокусе внимания США

"Мы находимся на связи с американской стороной по поводу наших переговоров. Мы ожидаем приезда переговорной группы, но, на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в центре внимания. На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди из этих войн", — сказал глава государства.

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О встрече с Путиным

Кроме того, глава государства заявил, что для завершения войны он готов к любому формату переговоров, в том числе и к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом это дойдет до нас", — сказал глава государства.

В то же время Зеленский убежден, что самым справедливым форматом переговоров является тот, в котором, помимо Украины и России, участвуют США и Европа.

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