Готовимся к важным переговорам, - Зеленский. ФОТО

Сегодня, 30 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по вопросу дальнейших действий Украины.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломатия

"Первое: дипломатия. Почти ежедневно на связи с представителями президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами. Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями. Определили приоритеты на следующие несколько недель: антибаллистика, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, в частности Drone Deal с Евросоюзом, и подготовка встреч в нескольких форматах. Готовимся к важным переговорам — пока без публичных деталей", — отметил глава государства.







Гуманитарные вопросы

Он также подчеркнул, что нужно продолжить гуманитарный трек, те обмены, о которых уже была договоренность. В частности, Зеленский поручил связаться с партнерами, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество.

"Третье: будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали", - резюмирует он.

