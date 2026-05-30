Готовимся к важным переговорам, - Зеленский. ФОТО
Сегодня, 30 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по вопросу дальнейших действий Украины.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломатия
"Первое: дипломатия. Почти ежедневно на связи с представителями президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами. Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями. Определили приоритеты на следующие несколько недель: антибаллистика, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, в частности Drone Deal с Евросоюзом, и подготовка встреч в нескольких форматах. Готовимся к важным переговорам — пока без публичных деталей", — отметил глава государства.
Гуманитарные вопросы
Он также подчеркнул, что нужно продолжить гуманитарный трек, те обмены, о которых уже была договоренность. В частности, Зеленский поручил связаться с партнерами, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество.
"Третье: будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали", - резюмирует он.
У чорному "юдланці",
Щоб порішати швидко
Проблеми всі свої.
Англійськії газони,
Пихатії персони,
Сценічно це нагадує
Підгляденне в кіні.
Картинка для піару,
Для шоу "без обману".
" Таємна вечеря
Мудріших"- для юрби.
Про що там їде розмова,
Що там їм каже Вова.
Про це не знають навіть
Чавунні ліхтарі!
По 3 з 4 тюрма плаче, а компетентність останнього поза медіа-полем викликає великі сумніви.
Гарні картинки, але Уморов навряд чи знаходиться в Україні.
ФіналізуємоФантазуємо
Передайте циганською поштою: швидше буде!😉
Долю України вирішують якісь невідомі іноземці!
потужнихнадпотужних менеджера готуються до важливих перемовин. буратінка, ти б уточнив, де саме: у Туреччині чи в Омані?
Лідери, мозкові центри, генії військової справи, неперевершені стратеги і тактики **********.
Всё в музыканты не годитесь»..
під аркою дружби народів!!!!!!
ніяких переговорів!!!!
але ж, ізраїль своїх не видає!!!
хоча........
добре, що все зафіксоване!!!!!
запам'ятайте, прим'єра міністра україни там немає!!!!!
стюардесу андрєя, прикривають?
хто вирішує долю україни?
- юдо скоморох.
- сожитєль кацапського гогіашвілі.
- холуй ахметова.
- зашкварений чєбурєк.
згідно з даними https://sinoptik.ua/pohoda/kyiv сіноптика сьогодні з ранку й вдень в Києві був дощ (є кияни? як там у вас сьогодні з дощем?), а в них на нараді сухо та сонячно.