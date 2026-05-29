Европа должна быть стороной переговоров по Украине, - глава МИД Финляндии Валтонен

МИД Финляндии: Европа не может быть нейтральным посредником в войне

Европа должна участвовать в переговорах не в качестве нейтрального посредника, а как сторона, имеющая собственные интересы в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети X.

"Мы стремимся к справедливому и прочному миру в Украине. Европе необходимо играть роль за столом переговоров, но не в качестве нейтрального посредника, а в качестве стороны, имеющей собственные интересы", - говорится в сообщении.

Валтонен заявила, что успешные переговоры должны начаться с полного прекращения огня и решительных мер по укреплению доверия. 

Что предшествовало?

  • Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Все правильно - хто платить, той замовляє музику.
29.05.2026 08:04 Ответить
Оприділіться - а то Каллас каже шо Європа не підходить як переговірник
29.05.2026 08:07 Ответить
Європа не може бути посередником, ми маємо підштовхувати Україну і РФ до прямих переговорів, - Каллас
Джерело: https://censor.net/ua/n4005571
29.05.2026 08:16 Ответить
Всі тільки ************, захищати ніхто не бажає.
29.05.2026 09:43 Ответить
Україна виборює те місце своєю кров'ю, а Європа сподівається просто його купити, прямо як рашка Радбез ООН.
29.05.2026 08:33 Ответить
Валтонен заявила, що успішні переговори мають розпочатися з повного припинення вогню та рішучих заходів із зміцнення довіри. скаженого рашистського.кровожадного пса потрібно присипляти.а не довіряти.Довіра до нього завжди закінчується кровопролиттям у його сусідів.Він напється крові втихомириться на де-який час.а згодом йому знову потрібна людська кров.без якої він не буде жити...
29.05.2026 08:53 Ответить
Вони ніколи не говорять від імені своїх країн. Хочуть бути тільки частиною великого потужного колгоспу. Що не так з європейцями.
29.05.2026 08:53 Ответить
 
 