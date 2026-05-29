Европа должна быть стороной переговоров по Украине, - глава МИД Финляндии Валтонен

Европа должна участвовать в переговорах не в качестве нейтрального посредника, а как сторона, имеющая собственные интересы в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети X.

"Мы стремимся к справедливому и прочному миру в Украине. Европе необходимо играть роль за столом переговоров, но не в качестве нейтрального посредника, а в качестве стороны, имеющей собственные интересы", - говорится в сообщении.

Валтонен заявила, что успешные переговоры должны начаться с полного прекращения огня и решительных мер по укреплению доверия.

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

