Европа не может быть посредником, мы должны подталкивать Украину и РФ к прямым переговорам, — Каллас

Каллас о посредничестве в переговорах

Европа должна подталкивать Украину и Россию к прямым переговорам, ведь она не может выступать посредником, поскольку защищает интересы Европы и интересы Украины, ведь Украина также является частью Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после завершения неформального заседания министров иностранных дел (Gymnich) в Лимасоле 28 мая.

Прямые переговоры Украины и РФ

В частности, она подчеркнула, что безусловное прекращение огня является предпосылкой для любых мирных переговоров.

"Еще один момент относительно того, кто мог бы быть посредником (в переговорах. – Ред.). Думаю, очень важно, чтобы мы подталкивали Украину и Россию к прямым переговорам друг с другом, потому что есть очень много вопросов, которые могут решить только они сами и никто другой. Поэтому могут быть страны, которые осуществляют "челночную дипломатию", но в конечном итоге именно они должны сесть за стол переговоров по тем вопросам, которые могут решить только они", – отметила Каллас.

Европа – на стороне Украины

Также дипломат подчеркнула, что Европа никогда не сможет быть нейтральным посредником, поскольку она находится на стороне Украины.

"Если посмотреть на их (российские. – Ред.) требования, то речь идет фактически о том, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, потому что все уступки до сих пор были со стороны Украины. Но должны быть уступки и со стороны России. То есть мы также должны помогать в этих переговорах. Но мы не можем быть посредниками, потому что мы защищаем интересы Европы и интересы Украины, ведь Украина также является частью Европы. Именно поэтому – идет ли речь о прекращении огня или о любом другом вопросе, о котором я уже говорила ранее – мы не можем быть посредниками. Мы не можем быть нейтральными и относиться к обеим сторонам одинаково, потому что мы четко находимся на стороне Украины", – пояснила чиновница.

Совместные усилия ЕС и США

По словам Каллас, все усилия ЕС "должны дополнять усилия США", "и министры также очень четко это подчеркнули".

"Мы не пришли вместо Соединенных Штатов, а фактически занимаемся вопросами, которые они не поднимали в ходе этих переговоров", – отметила она.

Каллас заметила, что, несмотря на то, что ситуация "меняется в пользу Украины", Россия "не демонстрирует никакого реального интереса к миру".

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

А під час прямих переговорів будуть кричати що Європа має бути обов'язково залучена, бо її інтереси понад усе.
28.05.2026 18:09 Ответить
Путін обожнює балаболів, будь яких, наших, американських, европейських. Особливо він тащиться, коли щось просять. Гаррі Каспаров на форумах вже задовбався кричати Заходу, що б хоть іноді вони слухали, що Путін каже. Бо він що каже, то і робить.
28.05.2026 18:10 Ответить
"Європа має підштовхувати Україну і Росію до прямих переговорів" Джерело: https://censor.net/ua/n4005571

Поки що Європа ********** Росію до прямих бомбардувань, а Україну - до капітуляції на умовах Росії.
28.05.2026 18:10 Ответить
На думку пуйла, краще всього до переговорів Україну ********** відсутність ракет до ППО...
28.05.2026 18:11 Ответить
І видно, що Трамп з ним повністю згоден.
28.05.2026 18:12 Ответить
всі чайники свистять, що україна переломила хід війни на свою користь.
вже в листопаді вийдемо на токмак.
про які переговори булькає каллас?

щось, кая, останнім часом, зовсім не в дугу....
28.05.2026 18:11 Ответить
правильно європейці кажуть - Україна не повинна бути інструментом досягнення російських інтересів в Європі.
28.05.2026 18:12 Ответить
Все! - Європа здулась навіть не почавши
28.05.2026 18:18 Ответить
 
 