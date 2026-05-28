Европа не может быть посредником, мы должны подталкивать Украину и РФ к прямым переговорам, — Каллас

Европа должна подталкивать Украину и Россию к прямым переговорам, ведь она не может выступать посредником, поскольку защищает интересы Европы и интересы Украины, ведь Украина также является частью Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после завершения неформального заседания министров иностранных дел (Gymnich) в Лимасоле 28 мая.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прямые переговоры Украины и РФ

В частности, она подчеркнула, что безусловное прекращение огня является предпосылкой для любых мирных переговоров.

"Еще один момент относительно того, кто мог бы быть посредником (в переговорах. – Ред.). Думаю, очень важно, чтобы мы подталкивали Украину и Россию к прямым переговорам друг с другом, потому что есть очень много вопросов, которые могут решить только они сами и никто другой. Поэтому могут быть страны, которые осуществляют "челночную дипломатию", но в конечном итоге именно они должны сесть за стол переговоров по тем вопросам, которые могут решить только они", – отметила Каллас.

Читайте также: Европа не может быть посредником в переговорах РФ и Украины, – глава МИД Норвегии Эйде

Европа – на стороне Украины

Также дипломат подчеркнула, что Европа никогда не сможет быть нейтральным посредником, поскольку она находится на стороне Украины.

"Если посмотреть на их (российские. – Ред.) требования, то речь идет фактически о том, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, потому что все уступки до сих пор были со стороны Украины. Но должны быть уступки и со стороны России. То есть мы также должны помогать в этих переговорах. Но мы не можем быть посредниками, потому что мы защищаем интересы Европы и интересы Украины, ведь Украина также является частью Европы. Именно поэтому – идет ли речь о прекращении огня или о любом другом вопросе, о котором я уже говорила ранее – мы не можем быть посредниками. Мы не можем быть нейтральными и относиться к обеим сторонам одинаково, потому что мы четко находимся на стороне Украины", – пояснила чиновница.

Читайте также: Если от Украины требуют ограничения армии – то же самое должно касаться и России, – Каллас

Совместные усилия ЕС и США

По словам Каллас, все усилия ЕС "должны дополнять усилия США", "и министры также очень четко это подчеркнули".

"Мы не пришли вместо Соединенных Штатов, а фактически занимаемся вопросами, которые они не поднимали в ходе этих переговоров", – отметила она.

Каллас заметила, что, несмотря на то, что ситуация "меняется в пользу Украины", Россия "не демонстрирует никакого реального интереса к миру".

Читайте: Евросоюз отказался от назначения спецпереговорщика для контактов с Россией, – СМИ

Что предшествовало?