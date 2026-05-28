Європа не може бути посередником, ми маємо підштовхувати Україну і РФ до прямих переговорів, - Каллас
Європа має підштовхувати Україну і Росію до прямих переговорів, адже не може бути посередниками, бо захищає інтереси Європи й інтереси України, адже Україна також є частиною Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас на пресконференції після завершення неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich) у Лімасолі 28 травня.
Прямі переговори України та РФ
Так, вона наголосила, що безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів.
"Ще одна річ щодо того, хто міг би бути посередником (у переговорах, – ред.). Думаю, дуже важливо, щоб ми підштовхували Україну й Росію до прямих переговорів одна з одною, тому що є дуже багато питань, які можуть вирішити лише вони самі і ніхто інший. Тож можуть бути країни, які здійснюють "човникову дипломатію", але зрештою саме вони мають сісти за стіл переговорів щодо тих питань, які можуть вирішити лише вони", – зауважила Каллас.
Європа - на боці України
Також дипломатка наголосила, що Європа ніколи не зможе бути нейтральним посередником, оскільки вона перебуває на боці України.
"Якщо подивитися на їхні (російські, – ред.) вимоги, то йдеться фактично про те, щоб схилити терези на свій бік, тому що всі поступки досі були з українського боку. Але мають бути також поступки й з боку Росії. Тобто ми також повинні допомагати в цих переговорах. Але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи й інтереси України, адже Україна також є частиною Європи. Саме тому – чи йдеться про припинення вогню, чи про будь-яке інше питання, про яке я вже говорила раніше – ми не можемо бути посередниками. Ми не можемо бути нейтральними й ставитися до обох сторін однаково, тому що ми чітко перебуваємо на боці України", – пояснила посадовиця.
Спільні зусилля ЄС і США
За словами Каллас, всі зусилля ЄС "мають доповнювати зусилля США", "і міністри також дуже чітко це підкреслили".
"Ми не приходимо замість Сполучених Штатів, а фактично займаємося питаннями, які вони не порушували під час цих переговорів", – зазначила вона.
Каллас зауважила, що попри те, що ситуація "змінюється на користь України", Росія "не демонструє жодного справжнього інтересу до миру".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
- У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки що Європа ********** Росію до прямих бомбардувань, а Україну - до капітуляції на умовах Росії.
вже в листопаді вийдемо на токмак.
про які переговори булькає каллас?
щось, кая, останнім часом, зовсім не в дугу....
Суд ні при чому: най гвалтівник і його жертва самі домовляються, але можуть бути адвокати, що здійснюватимуть "човникову дипломатію"...
Якщо ще коротше - то на міжнародне право поклала не лише московія, але й ті, хто мав би вимагати його (права) дотримання.
"Жити стає краще, жити стає веселіше" (с)
Доки у краiн е кордони та рiзнi уряди - мiжнародного права не буде, бо кожний уряд буде думати перш за все за свою власну державу, i якщо щось з цього мiжнародного права буде суперечити iнтересам держави - на нього моментально покладуть.
Те що зараз мають на увазi пiд "мiжнародним правом", насправдi е нiчим iншим, нiж добровiльнi домовленостi, а вони можуть бути один з одним i без якогось мiжнародного права, або союзу.
Щоб це право працювало - воно повинно бути з кулаками. Тобто умовно кажучи, це повинна бути якась територiя з колегiальним органом i хз яким регламентом (бо анi право бiльшостi, анi право liberum veto не захищае вiд зловживань), що мае армiю набрану зi всiх краiн-учасникiв, потужну зброю, та обов'язок використовувати ii проти порушникiв.
Цього звiсно нiколи не буде, бо жоден не наважиться використати армiю проти США, РФ, Китаю або Iндii.
Економiчний тиск же - безпорадний, бо ринки краiн настiльки iнтегрованi один в одного, що вимкнути одного, не вимкнувши iнших - нереально.
Коли був живий СРСР, мiжнародне право було iмiтоване системою противаг, де урiвнюють одне одного не просто двi озброенi держави, а двi iдеологii, кожна зi своiми плюсами та мiнусами. Совок не давав надмiрно борзiти Штатам, а Штати шчолкали по носу Совок, коли той загравався.
Зараз перемогла захiдна модель - вважайте ринкова економiка, плутократiя i все таке iнше. Тому коли одна краiна нападае на другу - iх нема кому розняти, бо третя краiна думае не як туди привнести мир та демократiю, або мир та соцiалiзм, а як на iх вiйнi заробити.
Тому так, мiжнародного права нема, а у цiй вiйнi ми одинокi. Захiд приймае участь не за Украiну, а проти Росii, тут дуже велика рiзниця, яка полягае у тому, що як тiльки прiоритети змiняться, Европа перша здасть нас Росii, благо iм це не в перший раз.
С этой европейской шайки, уважение вызывают лишь Павел и Карл, потому что они не мимокрокодилы, а люди, годами набивавшие шишки об жизненный опыт, и это даже видно по их манере и речам. Сравните выступления этой Каллас или Макрона, и того же Павела.
ЕС - это даже не экономический блок, а просто Четвертый Рейх.