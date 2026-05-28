Європа не може бути посередником, ми маємо підштовхувати Україну і РФ до прямих переговорів, - Каллас

Європа має підштовхувати Україну і Росію до прямих переговорів, адже не може бути посередниками, бо захищає інтереси Європи й інтереси України, адже Україна також є частиною Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас на пресконференції після завершення неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich) у Лімасолі 28 травня.

Прямі переговори України та РФ

Так, вона наголосила, що безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів.

"Ще одна річ щодо того, хто міг би бути посередником (у переговорах, – ред.). Думаю, дуже важливо, щоб ми підштовхували Україну й Росію до прямих переговорів одна з одною, тому що є дуже багато питань, які можуть вирішити лише вони самі і ніхто інший. Тож можуть бути країни, які здійснюють "човникову дипломатію", але зрештою саме вони мають сісти за стіл переговорів щодо тих питань, які можуть вирішити лише вони", – зауважила Каллас.

Європа - на боці України

Також дипломатка наголосила, що Європа ніколи не зможе бути нейтральним посередником, оскільки вона перебуває на боці України.

"Якщо подивитися на їхні (російські, – ред.) вимоги, то йдеться фактично про те, щоб схилити терези на свій бік, тому що всі поступки досі були з українського боку. Але мають бути також поступки й з боку Росії. Тобто ми також повинні допомагати в цих переговорах. Але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи й інтереси України, адже Україна також є частиною Європи. Саме тому – чи йдеться про припинення вогню, чи про будь-яке інше питання, про яке я вже говорила раніше – ми не можемо бути посередниками. Ми не можемо бути нейтральними й ставитися до обох сторін однаково, тому що ми чітко перебуваємо на боці України", – пояснила посадовиця.

Спільні зусилля ЄС і США

За словами Каллас, всі зусилля ЄС "мають доповнювати зусилля США", "і міністри також дуже чітко це підкреслили".

"Ми не приходимо замість Сполучених Штатів, а фактично займаємося питаннями, які вони не порушували під час цих переговорів", – зазначила вона.

Каллас зауважила, що попри те, що ситуація "змінюється на користь України", Росія "не демонструє жодного справжнього інтересу до миру".

